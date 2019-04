Protesterte nakne midt under brexit-debatten

Mens britiske politikere nok en kveld krangler om hvordan Storbritannia skal forlate EU og hva som skal komme i stedet, var det 14 aktivister som en stund stjal det meste av oppmerksomheten.

14 mer eller mindre nakne kropper med slagord som «SOS» og «Slutt å kaste bort tiden» skrevet på mage og rygg dukket plutselig på publikumsgalleriet.

Den konservative politikeren James Heappey tvitret et bilde av aktivistene sammen med den mer tvetydige konklusjonen: «Parliament just got a little bit more nuts»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det britiske Underhuset holder ny avstemning om alternativer til statsminister Mays brexitavtale. Du trenger javascript for å se video. Det britiske Underhuset holder ny avstemning om alternativer til statsminister Mays brexitavtale.

«Brexitanic»

Gruppen, som kaller seg Extinction Rebellion, ønsker ifølge seg selv å rette oppmerksomheten mot det de kaller «elefanten i rommet», den mer og mer altomfattende klima- og miljøkrisen som ingen snakker om eller tar tak i på grunn av britenes brexit-tilstand.

Noen av de mannlige aktivistene var kun iført en lærsusp, andre hadde malt kroppene i grått og hadde på seg elefantmasker.

– Vi nærmer oss faretruende en ugjenkallelig klimakollaps, sier gruppen i en uttalelse.

– Jeg er lei av tiden og kreftene regjeringen sløser bort på å flytte rundt på dekkstolene på «Brexitanic», sier den unge biologen Iggy Fox til SkyNews.

– Jeg ønsker en fremtid, men de bruker den opp uten tanke på at det finnes en morgendag, fortsetter han.

Limt til glasset

En av aktivistene limte håndflatene sine fast til sikkerhetsglasset på galleriet slik at politibetjentene som ble tilkalt slet med å få løsnet ham. Da hadde parlamentets sikkerhetsfolk allerede forsøkt å vise de andre demonstrantene bort.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Underhusets mektige ordstyrer John Bercow bestemte at debatten skulle fortsette ufortrødent nede i salen til tross for hendelsene på galleriet.

Mens de folkevalgte diskuterte de ulike strategiene, ble nakne rumpeballer presset opp mot glassveggen.

Ifølge politiet er 12 personer arrestert som følge av demonstrasjonen og vil bli siktet for å krenket offentlig anstendighet.