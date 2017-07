Protesterer mot Maduro med folkeavstemming

Julio Borges, president i nasjonalforsamlinga som er dominert av opposisjonen. Maduro har nekta å anerkjenne nasjonalforsamlinga sidan opposisjonen vann kontroll over denne i 2015, eit av fleire ting kritikarane peikar på for å bevise at han er i ferd med å undergrave demokratiske institusjonar for å halde på makta.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters