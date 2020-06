Protester i Syria: – Bekymret for skjebnen til de arresterte

«Vi vil ikke leve, vi vil dø med verdighet!»

«Den som sulter sitt folk er en forræder!»

«Folket krever regimets fall!»

Slike slagord er blitt ropt i protester i byen Sweida i det sørlige Syria denne måneden. Det kan minne om 2011, da demonstrasjonene mot Bashar al Assads regime først begynte. De ble brutalt slått ned på, og det utviklet seg til en blodig borgerkrig.

Etter ni år med krig – og etter at Bashar al Assad militært har gjenvunnet kontrollen over mesteparten av landet militært – demonstreres det nå igjen. Protestene beskrives som tegn på en økende misnøye med myndighetene i et land som er inne i en alvorlig økonomisk krise.

– Demonstrantenes krav er frihet og demokrati og at Bashar al Assad må gå av. Og at alle utenlandske makter må forlate Syria, inkludert Russland, Iran og deres militser, sier en aktivist og journalist i Sweida til NRK.

NRK har anonymisert ham av sikkerhetsgrunner.

– Protestene begynte på grunn av den økonomiske, sikkerhetsmessig og politiske situasjonen i landet, av kollapsen vi ser på grunn av den feilslåtte politikken ført av det syriske regimet. Det har ført til denne vanskelige situasjonen, sier han.

Protester

Protestene begynte i Sweida tidligere denne måneden. De er ikke store, men de har vært daglige. Det har også vært protester i byen Daraa – der opprøret først begynte i 2011 – samt i opprørskontrollerte Idlib.

Bare det at det er protester i myndighetskontrollerte deler av Syria, er uvanlig.

Sweida er dessuten en by der det bor mange drusere, en religiøs minoritet som stort sett har støttet Bashar al Assad – eller i det minste har forholdt seg nøytrale – gjennom opprøret og krigen.

Flere demonstranter er blitt arrestert, ifølge aktivisten og journalisten i Sweida. Han viser videoer av sikkerhetsstyrker som bryter opp en protest.

– Det er blitt brutalt undertrykt, og det har vært mange store arrestasjoner. Vi bekymrer oss for skjebnen til de arresterte, og nå er det færre protester, sier han.

Som svar på protestene mot Assad i Sweida, ble det holdt protester til støtte for presidenten.

Folk som støtter president Bashar al Assad demonstrerer i Sweida som svar på demonstrasjonene mot myndighetene. Foto: SANA / Reuters

Misnøye

I forrige uke sparket Bashar al Assad statsminister Imad Khamis, som har sittet siden 2016. Ingen årsak ble gitt for dette, men det skjedde bare dager etter at demonstrasjonene i Sweida begynte.

Det tolkes som et forsøk på å begrense det som beskrives som en økende misnøye med myndighetene og den vanskelige økonomiske situasjonen i landet.

Noen analytikere mener økonomien og misnøyen med myndighetenes håndtering av situasjonen utgjør den største trusselen mot Assad-regimet på mange år – selv etter at regimet militært har gjenerobret det meste av landet. Og at protestene i Sweida er et av tegnene på det.

Økonomisk krise

Syria står nemlig midt i en alvorlig økonomisk krise, etter ni år med krig og krigsøkonomi. Situasjonen er blitt forverret av koronapandemien og den økonomiske kollapsen i nabolandet Libanon.

Anslagsvis lever over 80 prosent av syrerne nå i fattigdom.

– Den økonomiske situasjonen er veldig ille. Nedgangen i økonomien og livskvalitet er helt uten sidestykke. Den syriske valutaen faller dag for dag, og mange har ikke mulighet til å kjøpe noe. Samfunnet er delt i to grupper: de rike som representerer maks fire prosent, og resten som er fattige. Det finnes ingen middelkasse, sier aktivisten og journalisten i Sweida.

Det syriske pundet har falt kraftig i verdi, og landet er inne i en alvorlig økonomisk krise. Foto: OMAR HAJ KADOUR

Verdien på det syriske pundet har kollapset på svartemarkedet, der én dollar nå koster rekordhøye 3000 pund, mer enn fire ganger den offisielle raten på 700. Til sammenligning kostet en dollar cirka 50 syriske pund før krigen.

Samtidig øker matprisene. Maten er nå dyrere enn den har vært noen gang siden krigen startet. Verdens matvareprogram (WFP) sa i forrige måned at gjennomsnittsprisen for en vanlig matkurv i Syria har økt med 111 prosent på et år.

Slikt får konsekvenser: Over 9 millioner syrere millioner har ikke sikker tilgang til mat, og ytterligere to millioner syrere risikerer å falle i samme kategori, ifølge FN-organisasjonen.

«Store omveltninger»

Krisen som Syria opplever etter over ni år med krig, løses ikke bare med forhandlinger om en ny grunnlov, sier FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen.

Syria har vært gjennom ni år med krig, og mye av landet ligger i ruiner. Foto: JOSEPH EID / AFP

– Syria gjennomgår en tid med store omveltninger. Ingen som er involvert i konflikten, bør anta at de har tiden på sin side. Ingen bør være sikre på at det vil finnes bedre muligheter lenger framme, sa han under et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag, ifølge NTB.

Ifølge Pedersen befinner Syria seg midt i et økonomisk sammenbrudd, som forverres av koronapandemien og den økonomiske krisen i Libanon.

Nye sanksjoner

Denne uken kom nok stor utfordring for den syriske økonomien. Onsdag ble nye amerikanske sanksjoner mot Syria innført. Det er de strengeste sanksjonene hittil og vil trolig ytterligere forverre økonomien.

– Vi ser for oss mange flere sanksjoner, og vi vil ikke stanse før Assad og hans regime stanser sin unødvendige og brutale krig mot det syriske folket, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo i en uttalelse onsdag.



Han kalte sanksjonene – kjent som The Caesar Syria Civilian Protection Act – for begynnelsen på en kampanje med økonomisk og politisk press som skal frata Assad-regimet inntekter og støtte «som brukes til å føre krig og begå masseovergrep mot det syriske folk».

Sanksjonene skal ramme Assad og regimet, men mange eksperter mener de rammer vanlige borgere hardest. Foto: SANA / Reuters

Men mange eksperter mener sanksjonene vil ramme sivile syrere hardt.

– Selvsagt vil det ramme vanlige borgere mer enn det vil ramme regimet. Å ramme sivile kan kanskje ramme regimet til slutt, men å bruke sivile som våpen er veldig farlig, sier Kheder Khaddour, Syria-analytiker ved Carnegie Middle East Center i Beirut, til NRK.

Han tror likevel ikke at den økonomiske krisen eller sanksjonene vil utgjøre en eksistensiell trussel mot Assad-regimet.

– For å være ærlig tror jeg ikke det betyr så mye. Det viktigste for regimet er sikkerhet og den militære situasjonen. Økonomien har mindre prioritet.

Militært står Assad-regimet sterkere nå enn på mange år. De har drevet opprørerne ut av alle områder bortsett fra Idlib-provinsen i nordvest. Men det har hatt en enorm pris. Over 400.000 syrere er drept i krigen. Anslagsvis hvert tredje hus i landet er ødelagt.

Fordømmer sanksjoner

Syriske myndigheter fordømmer de nye amerikanske sanksjonene.

Osama Danora, politisk analytiker og tidligere medlem av den syriske regjeringens forhandlingsdelegasjon til den FN-ledede fredsprosessen i Genève, sier til NRK at sanksjonene er basert på «bevis som aldri ville holde i en rettssak.»

– Meningen med dette var å ramme regjeringen, men i stedet blir sivilbefolkningen rammet, sier han.

– USA sier at de vil ha flyktninger tilbake til Syria, men samtidig driver de med sanksjoner som rammer gjenoppbyggingen av landet. Det er motstridende meldinger.

Protestene

I Sweida sier aktivisten og journalisten at han håper på fred. Han vet ikke om protestene vil fortsette – mange er blitt redde for å demonstrere etter arrestasjonene.

– Problemet er at det syriske regimet ødela landet for å bli sittende ved makten. De dro Syria inn i en blodig konflikt – vi har ikke sett noe lignende, bare for å beholde makten. Derfor er vi redd for at regimet nå vil holde på makten og fortsette undertrykkelsen og at Syria vil bli dratt inn i fattigdom og sult, sier han.

Khaddour ved Carnegie Middle East Center mener manglende verdighet er hovedgrunnen til de nye protestene.

– Selvfølgelig har økonomien noe å si, men jeg tror ikke det er hovedgrunnen i Syria. Menneskelig verdighet er grunnen til dette. Det er økonomisk press, det er press på grunn av sikkerhetssituasjonen, de kan ikke reise noe sted, de har ikke tillit til myndighetene – hvor er deres verdighet?