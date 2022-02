Protestene sprer seg i Canada – politiet venter med å gripe inn

Flere tusen sjåfører og støttespillere har blokkert deler av Ottawa sentrum i en uke. Nå har protestene også spredt seg til Toronto og Quebec.

Demonstrantene mener regjeringens regler for innreise er for strenge.

Dersom du skal fra USA til Canada kreves det vaksinepass. Hvis ikke du har det, må du i 14 dagers karantene.

Protestene ble i starten ledet av yrkessjåfører som er avhengig av å passere grensen, og har nå spredt seg til en generell protest mot koronarestriksjoner.

– Demonstrantene i Ottawa har fått fram poenget sitt. Hele landet har hørt det. Nå er det på tide å dra hjem og engasjere seg politisk, sier samferdselsminister Omar Alghabra, ifølge Reuters.

SPERRER: Lastebiler i ulike størrelser sperrer veier i Ottawa sentrum. Foto: LARS HAGBERG / Reuters

Politiet har advart om at bilene vil bli flyttet, men har ennå ikke gått til aksjon.

– Dette er en beleiring. Det er en trussel mot demokratiet. Det er et landsomfattende opprør, det er galskap, sier Peter Sloly, sjef for Ottawa-politiet.

– Vi har ikke tilstrekkelige ressurser til å håndtere denne situasjonen på en effektiv måte samtidig som vi opprettholder annet politiarbeid, sier han.

200–250 lastebiler og vogntog har stått i Ottawa sentrum gjennom hele uken, ifølge New York Times.

Politiet har satt inn 150 ekstra politifolk og satt opp veisperringer.

STOPP: En motdemonstrant stiller seg foran et vogntog i Toronto. Foto: CHRIS HELGREN / Reuters

Ber myndighetene stanse aksjonen

I hovedstaden Ottawa, der det på kvelden og natten har vært under 20 kuldegrader, har folk samlet seg rundt griller og i provisoriske badstuer.

Mange har med seg hele familien. Mens barn har kost seg i oppblåsbare hoppeslott, har de voksne veivet med kanadiske flagg og ropte slagord mot myndighetene.

Demonstrantene har ropt «frihet», men det er også kommet motdemonstranter som roper «gå hjem».

BER DEMONSTRANTER DRA HJEM: Folk i Ottawa med plakater mot sjåfører og støttespillere som blokkerer sentrum av Ottawa. Foto: BLAIR GABLE / Reuters

Protestene har i hovedsak vært fredelige, men beboere i Ottawa begynner å få nok av støy og blokkerte veier.

Byråd Catherine McKenney har bedt statsministeren gripe inn.

– Innbyggerne som bor i Ottawa sentrum opplever vold og opptøyer uten sidestykke hjemme i egne gater, skrev hun i et brev til Justin Trudeau sist uke.

– Jeg har mottatt hundrevis av e-poster fra folk som forteller historier som dette: «Jeg skulle ut og kjøpe matvarer, jeg ble ropt etter, jeg ble trakassert. Jeg ble fulgt etter nedover gata, jeg er så redd at jeg tør ikke gå ut,» sier byråd Catherine McKenney ifølge New York Times.

Trudeau har svart at de ikke vil sette inn militæret for å fjerne demonstrantene, noe politiet tidligere har antydet.

Politiet i Ottawa sier de har mottatt 400 innringninger om demonstrasjonen, startet etterforskning av 50 saker og at fire personer er siktet. FBI undersøker også trusler mot enkeltpersoner.

Politisjef Sloly sier han og andre ledere har mottatt drapstrusler, skriver Guardian.

KALD PROTEST: Demonstranter samlet rundt lastebiler og vogntog i Ottawa sentrum. Foto: Adrian Wyld / AP

Spredt til Toronto og Quebec

Antallet som har deltatt i protestene har variert gjennom uken. Ifølge politiet i Ottawa var det i helgen rundt 5000 som deltok i protestene ledet av lastebilsjåfører og 300 motdemonstranter.

I Toronto og Quebec var det flere hundre, skriver Reuters.

– Jeg blir her så lenge det trengs, sier Corey Ley, som har kjørt 13 mil sammen med kone, to barn og to venner for å være med på demonstrasjonen i Toronto.

Han sier de har pakket mye mat for å kunne bli lenge. Han mener vaksiner og bruk av munnbind må være valgfritt.

Rundt 500 helsearbeidere og støttespillere samlet seg til motdemonstrasjon i Toronto.

HER PROTESTERER DE: Demonstrasjonen startet i hovedstaden Ottawa, og har nå spredd seg til Toronto og Quebec øst i Canada.

Pengeinnsamling stoppet

Rundt 70 millioner kroner skal ha blitt samlet inn via plattformen GoFundMe.

Fredag stanset selskapet denne innsamlingen.

– Vi har bevis fra politiet på at den tidligere fredelige demonstrasjonen har blitt en okkupasjon, med rapporter om vold og annen ulovlig aktivitet, skriver GoFundMe i en uttalelse.