Propagandakrig mellom Hellas og Tyrkia - beskyldninger om skarpe skudd

I kveld har tyrkiske myndigheter publisert en video som de påstår viser greske soldater som skyter med skarpe skudd mot de som forsøker å komme seg inn. Tyrkias viseinnenriksminister Ismail Catakli prøver seg med ironi på Twitter: «Vi ser Europas sivilasjon på grensen vår mot Hellas».

Greske myndigheter avviser at de bruker skarpe skudd, og sier at de bare skyter løsskudd i tillegg til tåregass.

Gikk løs på grensegjerdet

En gruppe migranter og flyktninger, alle unge menn, prøvde i dag å bryte ned gensegjerdet mellom Tyrkia og Hellas, mens andre igjen kastet steiner på de greske soldatene. Minst to av dem skal være såret i sammenstøtene.

Politiet står klart ved piggtrådgjerde på gresk side. De frykter at flyktninger og migranter fra Tyrkia snart strømmer til langs hele den 200 kilometer lange grensen som skiller landene. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det er en bisarr situasjon på grensen. Tyrkia har åpnet sin grense for at folk skal kunne krysse inn i Hellas. Greske soldater skyter tåregass mot dem for å hindre dem å komme fram til grensegjerdet.

Når menneskene prøver å gå tilbake mot tyrkisk territorium blir de møtt med tåregass fra soldater på den tyrkiske siden, ifølge Reuters. Greske myndigheter sier at det natt til lørdag ble avfyrt tåregassgranatar mot den greske siden av gensen. Samtidig ble det gjort forsøk på å storme grensegjerdet, og noen skal ha antent branner på og langs gjerdet.

Propagandakrig

I en melding fra den greske regjeringen heter det at 650 personer deltok i uroen, og at de fikk støtte av tyrkiske soldater og politifolk.

Det pågår en propagandakrig uten sidestykke mellom Hellas og Tyrkia om det som skjer i grenseområdet mellom de to landene.

Tyrkia sier 142.000 flyktninger og migranter har gått mot grensen. Hellas sier de har stanset 36.000 ulovlige grensepasseringer, mens FN anslår at 1700 har lyktes å passere. Det er vanskelig verifisere tallene.

Nå varsler tyrkiske myndigheter at tallet kan stige drastisk i tiden som kommer.

– Dette er bare begynnelsen. Dere burde følge med på det som skjer videre. Det som har skjedd til nå er ingenting, advarer innenriksminister Suleyman Soylu.

En tyrkisk soldat og en migrant på den tyrkiske siden av grensegjerdet. Foto: Darko Bandic / AP

NRK ved grensen

Det er torsdag denne uken, og NRK er ved grensen mellom de to landene. Den lille skogsbilveien vi kjører ligger godt gjemt ved hovedveien langs grenseelven mellom Hellas og Tyrkia.

Den hullete jordveien er omgitt av busker og noen krokete trær. Ingen har satt opp noe veiskilt. Her kjører de aller fleste forbi. Vi får øye på en høyde bakenfor. Leder veien opp dit? Og kan det høye terrenget der oppe gi oss noen flere svar på hva som egentlig skjer på bakken i grenseområdet mellom landene?

Litt oppe i åsen har vi flaks. Veien tar til høyre, og går opp mot høyden. Vi passerer en militærbase. Så fortsetter vi videre langs veien, parkerer – og går ut mot et utkikkspunkt langs en liten tursti.

Grenseelven Evros

Vi ser grenseelven Evros slynge seg i terrenget, midt mellom tyrkiske åkre og den lille grensebyen Soufli.

Elven Evros skiller Hellas fra Tyrkia Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Et militært kjøretøy kjører langs en landevei på tyrkisk side. Den har satt på en sirene. Greske politipatruljer passer på området i Hellas.

Plutselig har vi et overblikk over noen få kilometer av grenseområdet der konflikten mellom landene utspiller seg. Kan denne utsikten gi oss en flik av sannheten om hva som skjer med alle migrantene og flyktningene langs elven Evros?

Vi ser ingen store menneskemengder på den andre siden, den lille timen vi er her. Vi oppdager ingen som prøver å ta seg over elven. Men det er store avstander, og busker og trær langs elveleiet.

Og hele grensen mellom Hellas og Tyrkia er rundt 200 kilometer lang.

Det er en kamp om sannheten som pågår.

FNs høykommissær for flyktninger, som også har folk på bakken, anslår at 1700 har lyktes med å passere – og som nå er i Hellas.

Samtidig verserer det bilder og videoer i sosiale medier, som det er vanskelig for utenforstående å ettergå og kontrollere.

LES OGSÅ Norge sender feltsenger og telt til Hellas

Føler seg invadert

I kystbyen Alexandropoulis, en halvtimes kjøring unna grensen, har mange fulgt med på dramaet den siste uken. Psykiateren Ioannis Bellas (45) synes det er et vanskelig dilemma, og ser det hele fra et faglig perspektiv. Han snakker med NRK mens han spiser et ettermiddagsmåltid med familie og venner langs strandpromenaden mot Egeerhavet.

Journalist George Chondropoulos mener kun flyktninger og migranter med papirene i orden bør få komme over fra Tyrkia til Hellas. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Hva synes du on situasjonen?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Vi må kjempe mellom instinktet for å yte humanitær hjelp til personer i nød, og samtidig tenke på sikkerheten til våre egne, sier Bellas til NRK.

Den greske TV-kanalen Delta TV dekker området i Øst-Hellas og grensen mot Tyrkia tett. NRK møter journalisten George Chondropoulos (33) som har dekket saken den siste uken.

– Jeg har bare sovet fire timer de siste nettene, sier han når NRK møter ham i døren i nyhetsstudioet. Han har snakket med mange langs grensen. Vi har mange greske muslimer her. Så hvis noen tror at religion er et tema, så er det ikke det. Det handler om hva som er lovlig.

Han viser til at dersom en person har de rette dokumentene, så er han en flyktning. Dette gjelder ikke minst mennesker fra Syria, mener journalisten.

– Kommer det illegale flyktninger eller migranter hit, føler samfunnet seg invadert. Hvis noen med kommer hit på ulovlig vis, uten papirer, må han dra tilbake. Så enkelt er det, sier George Chondropoulos.

LES OGSÅ Frps Tyrkia-forslag: Vil stoppe flyktningene på grensen

Tåregass og sjokkgranater

Ved grensebyen Kastanies har journalister blitt sluppet inn for å filme flyktninger og migranter som nærmer seg grensegjerdet. Politi og soldater blir sendt inn for å forsterke den greske siden av grensen.

Det greske flagget vaier like ved piggtrådgjerde som skiller Hellas fra Tyrkia Foto: Lokman Ghorbani / NRK

NRK har sett greske styrker skyte tåregass over gjerdet, og at mennesker på den andre siden hev tåregassbeholderen tilbake. Sjokkgranater med lyd skal også ha blitt brukt, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Tyrkia har hevdet at en ble drept og flere ble skadet etter at greske styrker skal ha skutt med skarp ammunisjon mot demonstrantene onsdag. Det har Hellas avvist på det kraftigste.

En nabo møtte opp for å snakke med de utenlandske journalistene onsdag. Kamidis Athanasios, som bor i grensebyen Orestiada noen mil lenger sør, liker ikke det som skjer i grenseområdet mellom Tyrkia og Hellas.

– Alle vet at det er et spill. Alt som skjer her ved grensen er det. Men nå dreier dette spillet seg om menneskeliv. Det er ikke riktig. De kan spille sine politiske spill, men ikke med mennesker. Uansett hvor de kommer fra, sier Kamidis Athanasios til NRK.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her