Prokinesisk politiker såret i knivangrep i Hongkong

– Angrepet kom plutselig denne morgenen, og kniven etterlot et sår i brystet mitt på to centimeter. Kniven nådde ikke frem til hjertet mitt, forteller Junius Ho i en video på Twitter.

Under et valgkampbesøk i Tuen Mun-distriktet i Hongkong, ble Ho, kjent for å være en av Hongkongs mest mislikte politikere fra den prodemokratiske bevegelsen, angrepet med kniv.

En mann skal ha gått bort til Ho for å gi ham blomster og ta et bilde sammen med ham, men, i stedet for å ta opp telefonen trakk mannen frem en kniv og stakk Ho i brystet.

Ho fikk et kutt på venstre side av brystet, men han ble ikke livstruende skadd.

«Ditt avskum»

De politiske rådgiverne rundt Ho skal raskt ha fått kontroll på mannen, som ropte «Junius Ho, ditt avskum!» mens han gikk til angrep.

Ho skal ha fått en stikkskade på venstre siden av brystet, men var i bevissthet da han ble hentet av ambulansen. I en pressemelding forteller Ho at han ble knivstukket på venstre side av brystet, men at helsetilstanden hans er stabil.

– Selv om valgatmosfæren er urettferdig, og har mistet orden, vil jeg forbli modig og uredd, sier Ho i pressemeldingen ifølge South China Morning Post.

I en video på Twitter forteller politikeren at han vil være tilbake på jobb så fort som mulig.

Fordømmer angrepet

Mannen som angrep Ho er nå i varetekt.

En talsmann i Hongkong-regjeringen har etter angrepet utstedt sterk fordømmelse av hendelsen, og forteller at politiet nå vil etterforske saken nærmere.

– «Regjeringen vil definitivt ikke tolerere noen voldelige handlinger. Politiet vil fortsette å håndheve lover strengt for å sikre fred i samfunnet, » sa han.

ETTERFORSKES: En mann ble arrestert etter angrepet på Junius Ho. Foto: Galileo Cheng/Twitter

Den pro-kinesiske siden fordømmer også angrepet, og politisk leder Martin Liao Cheung-kong forteller til South China Morning post at hendelsen har påvirket valgets rettferdighet.

– Han ble angrepet mens han drev med valgkamp. Dette er helt uakseptabelt. uansett om du er enig i hans politiske meninger eller ikke, sier Cehung-kong.

– Et talerør for Kina

Junius Ho er kjent som en kontroversiell politiker i Hongkong, og er blitt kritisert for å være et «talerør for Kina», ifølge NTB.

I likhet med leder Carrie Lam, mislikes Ho sterkt av den prodemokratiske bevegelsen i Hongkong fordi de står for en prokinesisk linje.

Junius Ho på en demonstrasjon i Hongkong den 12 august i år. Foto: Kin Cheung / AP

Ho fikk særlig mye motbør etter 21 juli i år, da han ble filmet mens han hilste på en gruppe menn i hvite T-skjorter – kjent som Yuen Long demonstranter fra den prokinesiske siden. Demonstrantene skal senere ha banket opp demokratiaktivister på T-banen i Yuen Long.

Junius Ho har også fått kommentarer for nedsettende språkbruk da han i oktober anklaget en kvinnelig politiker for å «spise fremmed pølse» fordi hun er gift med en britisk mann.