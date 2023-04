Siden 2009 har den profilerte journalisten vært å se på TV-skjermene på den konservative TV-kanalen. Og siden 2016 har han ledet kveldsprogrammet som bærer hans eget navn, «Tucker Carlson Tonight». Men nå er det altså slutt.

– Fox News Media og Tucker Carlson er enige om å gå hver til sitt. Vi takker ham for hans bidrag til selskapet som programleder og før det som bidragsyter, skriver Fox i pressemeldingen de sendte ut mandag formiddag lokal tid.

Ifølge Fox ble programmet som Carlson ledet fredag 21. april hans siste på kanalen.

Da var det ingenting som tydet på at han ikke ville dukke opp igjen som normalt. «Vi er tilbake på mandag», lød det som vanlig.

De kommende sendingene vil bli ledet av vikarer frem til en ny, fast programleder blir kunngjort, skriver TV-kanalen i pressemeldingen.

Like etter at nyheten ble kjent, falt aksjekursen til Fox News med nesten 4 prosent.

Spredde Trumps valgløgner

Det er foreløpig ikke kjent hva som ligger bak beslutningen.

I forrige uke inngikk Fox News et historisk stort forlik med Dominion Voting Systems, selskapet som leverte elektroniske stemmesystemer under valget i 2020.

Fox valgte å betale 787,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 8,2 milliarder norske kroner, for å slippe rettssak.

Dominion saksøkte Fox News for ærekrenkelser fordi kanalens programledere og reportere gang på gang gjentok daværende president Donald Trumps falske påstander om at han tapte valget på grunn av valgfusk.

Blant annet ble det hevdet at stemmemaskinene fra Dominion ble manipulert med for å sikre at nåværende president Joe Biden vant.

Blant dem som framsatte påstandene om valgfusk var to av kanalens mest kjente programledere, Tucker Carlson og Sean Hannity.

Tucker Carlson og Donald Trump sammen i juli 2022, på Trumps golfklubb i Bedminster, New Jersey. Til sine kolleger skrev Carlson at han egentlig ikke kunne fordra Trump. Foto: Seth Wenig / AP

Kunne egentlig ikke fordra Trump

Intern kommunikasjon i Fox News avslørte at både programledere, produsenter og ledere i mediehuset visste at påstandene var uriktige.

Fox News måtte gi fra seg både sms'er og e-poster til Dominions advokater.

Ekstra pinlig ble det da det kom frem at Carlson hadde sendt flere pikante tekstmeldinger om den tidligere presidenten.

Blant annet om at han gledet seg stort til den dagen han slipper å forholde seg til Trump.

– Jeg hater ham lidenskapelig, skrev Carlson om Trump i en SMS til produsenten sin i januar 2021, to dager før Trump-tilhengere stormet den amerikanske Kongressen 6. januar.

Like etter presidentvalget i 2020 skal Tucker Carlson ha skrevet dette om Trump:

«Det han er virkelig god til er å ødelegge ting. Han er verdensmester i det. Han kan lett ødelegge oss om vi spiller dette spillet feil».

Carlson skulle vitne

Dominion hevdet derfor at Fox News i jakten på høyere seertall med viten og vilje spredte løgner som skadet deres omdømme.

Valgselskapet krevde 1,6 milliarder dollar i erstatning. Og stevnet flere av kanalens berømtheter – inkludert Tucker Carlson – som vitne i tillegg til Fox-eier Rupert Murdoch, den kjente mediemogulen.

Forliket ble inngått i det rettssaken skulle starte.

– Vi erkjenner rettens kjennelse om at noen av påstandene mot Dominion er falske, sa Fox i en uttalelse da forliket ble kjent.

En av de mest populære

Nyheten om at Carlson og Fox sine veier skilles kom overraskende, selv på mange hans kolleger og Carlsons store publikum.

Tucker Carlson er en av de aller mest populære TV-programlederne i USA, med høye seertall. Rundt 3 millioner seere så jevnlig sendingen med Tucker Carlson bak bordet.

Men han er også en av de mest kontroversielle.

Politisk befinner han seg langt ut til høyre, og han bruker ofte kraftige ord mot det han kaller «eliten» og «politisk korrekthet».

Kritikere mener han bevisst har hatt en rasistisk og hatefull retorikk som har nøret oppunder polariseringen i USA. Og han er blitt beskyldt for å spre konspirasjonsteorier i beste sendetid.

Foreløpig har ikke Tucker Carlson selv kommentert avgangen.