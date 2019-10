Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering

Den canadiske statsministeren Justin Trudeau har fram til valget ledet en flertallsregjering, men det er usikkert om han får fortsette med det.

Prognoser fra TV-kanalen CBC viser at det liberale partiet ligger an til å bli størst, men ikke få flertall i parlamentet. Dermed kan de bli nødt til å søke støtte fra andre partier for å få flertall, eller danne en mindretallsregjering.

Den største rivalen til Trudeau er det konservatives leder Andrew Scheer.

Tok en tidlig ledelse

Trudeau tok en tidlig ledelse etter at stemmelokalene stengte i de fire provinsene i Atlantic Canada mandag kveld, også kalt Atlanterhavets provinser.

Trudeau og det liberale partiet risikerer å miste regjeringsmakten i Canada, der de konservative står klare til å overta.

De første resultatene sender det liberale partiet i føringen i 25 av regionens 32 valgkretser. Det konservative partiet leder i fem valgdistrikt, mens Det nye demokratpartiet i ett og De Grønne i ett.

Det liberale partiet forventet ikke å gjenta brakvalget de gjorde i atlanterhavsprovinsene i 2015, men partiet har ikke råd til å tape menge stemmer hvis de skal beholde makten.

Dødt løp og dalende popularitet

Meningsmålingene foran mandagens valg har vist tilnærmet dødt løp mellom Canadas to største partier, og mandagens valg var ventet å bli en grøsser.

Statsminister Justin Trudeaus popularitet har vært dalende de siste årene, og mye av magien som den 47 år gamle statsministeren tidligere omga seg med, er borte.

Kritikerne mener at han langt fra har oppfylt valgløftene fra 2015, og skandalene har den siste tiden vært flere av.