Profilert journalist ut mot lønnsforskjeller i BBC

I et åpent brev takket BBCs Kina-redaktør Carrie Gracie søndag for seg i jobben.

I brevet anklager Gracie, som har jobbet i BBC i over 30 år, den britiske kringkasteren for å ha en «hemmelig og ulovlig lønnskultur».

Gracie skriver at det er en «tillitskrise» i BBC, etter at det i juli i fjor ble avslørt at to tredeler av stjernene som tjener over 150.000 pund i året (Rundt 1,6 millioner norske kroner), er menn.

– BBC tilhører dere, lisensbetalerne. Jeg mener dere har rett på å vite at de bryter likestillingslover og motsetter seg press for å sikre en rettferdig og åpen lønnsstruktur, skriver hun.

Ifølge Gracie tjener to av BBCs fire internasjonale redaktører, begge menn, minst 50 prosent mer enn de to andre, som er kvinner.

– Stikker dypt

Få timer etter at hun la ut brevet hadde Gracie mottatt en rekke støtteerklæringer fra både politikere, journalister og andre.

På sosiale medier har flere ytret sin støtte, blant annet gjennom emneknaggen #IStandWithCarrie.

TIl BBC sier Gracie at hun er rørt av tilbakemeldingene hun har fått.

– Støtten jeg har fått de siste timene viser hvor dypt ønsket om et likt, rettferdig og åpent lønnssystem stikker, sa Gracie i BBCs program «Today», ifølge The Guardian.

Den rutinerte journalisten sier at selv om hun sluttet som Kina-redaktør forrige uke, skal hun nå tilbake til sin tidligere jobb, der hun «forventer likelønn».

– Det er svært beklagelig at en fremragende og prisvinnende journalist som Carrie Gracie føler at hun ikke har noen andre valg enn å slutte som Kina-redaktør fordi BBC ikke har verdsatt henne likt som hennes mannlige motstykker, heter det i en støtteerklæring fra BBCs kvinnenettverk.

En talsmann for BBC sier det ikke er «systematisk forskjellsbehandling av kvinner» hos kringkasteren.

Lovet reduksjon

I fjor måtte BBC for første gang offentliggjøre hvor mye de best betalte medarbeiderne får i lønn.

Der kom det fram at det er klare lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, noe kringkastingssjef Tony Hall lovet å redusere innen 2020.

I etterkant av avsløringene gikk en rekke profilerte kvinnelige BBC-ansatte sammen om et brev til Hall, der de krevde lik lønn for likt arbeid. Brevet ble publisert i The Telegraph, og er undertegnet av blant andre Gracie.