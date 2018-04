Professor om sammenstøt langs Gazastripen: – Ting vil lett kunne komme ut av kontroll

– Palestinerne har varslet at de vil ha en slik markering i seks uker framover. Spørsmålet er da hvor store tap palestinerne ønsker å ta, sier Waage til NRK, og utdyper:

– Israel har markert at de skyter med skarpt også inn i folkemengder som nærmer seg deres grense. I tillegg gjenstår det å se om palestinerne på Vestbredden og i Jerusalem vil følge opp og demonstrere de også. Da vil ting lett kunne komme ut av kontroll.

Flere titalls tusen palestinere møtte opp den første dagen med demonstrasjoner ved grensa til Israel. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Anslagsvis 30.000 palestinere, deriblant mange kvinner og barn, møtte fredag 30. mars opp på den første dagen av de varslede demonstrasjonene flere steder på Gazastripen.

Situasjonen eskalerte i løpet av dagen, og 16 palestinere ble drept av israelske soldater, opplyste helsemyndighetene i Gaza. Mandag økte tallet til 17, da en mann som ble skutt i magen av israelske soldater under demonstrasjonen, døde.

Flere tusen palestinere demonstrerte langfredag. Du trenger javascript for å se video. Flere tusen palestinere demonstrerte langfredag.

Skjøt med skarpt

Mindre protester er gjennomført siden, og flere tusen er ventet å møte opp på fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman kom tirsdag med en ny advarsel til demonstrantene, der han sa at de som nærmer seg grensegjerdet mellom Gazastripen og Israel, setter livet sitt i fare.

Israelske soldater har fått kritikk fra menneskerettighetsgrupper for å ha skutt med skarpt, noe både FN og EU har bedt om en uavhengig gransking av.

En palestinsk demonstrant med et brennende bildekk under sammenstøt med israelske tropper ved grensa mellom den palestinske enklaven og Israel, mandag 2. april. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Israel har forsvart soldatene, og hevdet at det kun ble åpnet ild da det var nødvendig, og da mot personer som kastet steiner, brannbomber eller forsøkte å rulle brennende dekk mot soldatene.

Palestinerne har på sin side sagt at demonstranter ble beskutt uten at de utgjorde noen trussel for israelske soldater. De har også anklaget Israel for uproporsjonal maktbruk.

– Ulovlig

Palestinske kvinner følger med under demonstrasjonene langs grensa mellom Gazastripen og Palestina, fredag 30. mars. Foto: Khalil Hamra / AP

Norsk Folkehjelps landdirektør for Gaza, Silvia Østberg Morales, sier til NRK at de har fått ulike rapporter om hva som skjedde fredag, og at det er vanskelig for henne å uttale seg om det.

– Det man derimot kan si, er at de på israelsk side brukte unødvendig vold mot ubevæpnede palestinere, sier Morales, som i likhet med Waage tror det er en mulighet for nye konfrontasjoner på fredag også denne uka.

Human Rights Watch (HRW) har gransket hendelsene. Tirsdag slo menneskerettighetsorganisasjonen fast at beslutningen av israelske offiserer om å skyte med skarpt mot ubevæpnede demonstranter, var ulovlig.

– Skarp ammunisjon brukes veldig forsiktig

Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo beskriver situasjonen sist fredag, med flere titalls tusen demonstranter, blant dem mange barn og kvinner, som kompleks.

– På samme tid har du folk som definitivt ikke er uskyldige. Skarp ammunisjon brukes veldig forsiktig, og vi vet at alle dem som ble drept av skarpe skudd, var menn mellom 18 og 30 år, sier Poraz.

Israel hevder ti av de drepte er «terrorister». Den væpnede fløyen av Hamas, islamistbevegelsen som styrer på Gazastripen, har opplyst at fem av de drepte var medlemmer av gruppa, og at de deltok i protestene.

– Som ventet

Demonstrasjonene er ment som fredelige protester med krav om at palestinske flyktninger og deres etterkommere må få vende tilbake til hjemmene de ble drevet fra da staten Israel ble opprettet i 1948.

– Demonstrasjonene skulle være både fredelige og folkelige. Det har arrangørene påpekt flere ganger, sier Morales i Norsk Folkehjelp.

Israel har på sin side hevdet at det fra Hamas' side aldri var ment å være en fredelig protest. Dagen før den første markeringen økte Israel det militære nærværet langs grensa mot Gazastripen, og 100 skarpskyttere ble utplassert.

Israelske soldater i nærheten av grensegjerdet mot Gazastripen, fotografert 30. mars. Foto: Amir Cohen / Reuters

Hilde Henriksen Waage, som også er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), mener det som utspilte seg fredag, fulgte et vant mønster.

– Det kunne ikke vært unngått så lenge palestinerne ønsker å sette seg opp mot okkupasjonsmakten, da kommer det presise svaret tilbake fra Israel, sier hun.

Waage mener man kan argumentere for at begge parter taper, men også at de begge vinner på et vis.

– De vinner ingen ting, men palestinerne får satt sin sak på dagsordenen. Plutselig vender TV-kameraer seg mot Gazastripen. De får vist fram seg selv og sin sak, med livet som innsats. Det fører ikke til noe som helst, forklarer hun.

For Israels del, så får de ifølge Waage vist fram at de ikke har tenkt å gi seg.

– Alt er i Hamas’ hender

Markeringene langs grensa til den palestinske enklaven skal etter planen vare fram til 15. mai, 70-årsdagen for opprettelsen av Israel.

Det er etablert fem teltleirer langs grensa mellom Gazastripen og Israel. Foto: Mohammed Abed / AFP

Silvia Østberg Morales ikke kjent med om det er tatt noen grep for å forhindre en gjentagelse av det som skjedde fredag.

En mulig konsekvens kan være at folk ikke tar turen til grensa, nettopp for å beskytte seg selv, tror hun.

Dan Poraz ved Israels ambassade sier «tusenkronersspørsmålet» er nettopp hvordan man skal unngå nye sammenstøt og konfrontasjoner.

– Alt er i Hamas’ hender, mener han.