Professor i geriatri: – Kan passe med parkinsonisme

Allerede tidlig i nattens presidentdebatt ble det tydelig at Joe Biden ikke var i sitt livs form.

Han nølte, mistet tråden og blandet tall og begreper.

Det hjalp ikke at Biden selv mener han er bedre enn Donald Trump i golf; inntrykket av presidenten som for gammel for jobben ble forsterket, sier kommentatorer.

Han fremstår mer våken når han taler til folket fredag:

– Folkens, jeg vet ikke hva dere gjorde i går kveld, men jeg brukte 90 minutter på å debattere med en person med moralene til en løskatt, nærmest roper Biden.

Alt mens publikum roper «fire nye år» og «steng ham inne» med henvisning til Trump.

– Jeg planlegger å vinne dette valget. Så dere Trump i natt? Jeg tror han satt en ny rekord for antall løgner i en enkelt debatt, sier Biden.

Tegn på «parkinsonisme»

Geir Selbæk, professor i geriatri ved UiO og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, har studert Bidens opptreden i debatten i natt.

– For det første var det veldig trist og vondt å se en person jeg respekterer såpas høyt, så svekket både kroppslig og mentalt, sier Selbæk til NRK.

Han mener presidenten har symptomer som ligner «parkinsonisme».

– I perioder fremstår han kroppslig og mentalt svekket. Det kroppslige handler om tidvis trege og monotone bevegelser, og en mimikk som er sparsom og reagerer litt rart. Det mentale handler om at han snakker til dels usammenhengende og utydelig, sier Selbæk.

– Desorientert og ganske forvirret

For å ha det helt klart: Selbæk har ikke gjennomført medisinske undersøkelser av Biden, og kan ikke stille noen diagnose ut ifra det han har sett, men:

– Han virker desorientert og ganske forvirret. Ikke hele debatten, men ved et par tilfeller. Hvis jeg skulle tenkt hva det passer best med, er det en nevrologisk sykdom som kan passe med parkinsonisme, sier Selbæk.

Parkinsonisme er en beskrivelse av ulike symptomer, som ofte skyldes Parkinsons sykdom.

Professor Geir Selbæk mener at Joe Biden viser tegn på «parkinsonisme». Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Parkinsons sykdom er en såkalt nevrodegenerativ sykdom som kjennetegnes blant annet ved redusert mimikk i ansiktet og monoton og utydelig stemme.

– Det vi ser til tider, er ikke sånn man forventer av en ellers frisk 81-åring. Det er mer svekkelse, mener Selbæk.

– Er dette noe man kan bli bedre av?

– Hvis dette er en hjernesykdom, som det kan se ut som, er ikke det noe man blir bedre av.

«Sunn, aktiv og robust»

Det gjøres årlige helsesjekker av president Biden. Resultatet av den siste ble offentliggjort av Det hvite hus i februar.

Der konkluderte presidentens lege, Kevin C. O'Connor, slik:

«President Biden er en sunn, aktiv og robust 81 år gammel mann, som fortsatt er i stand til å utføre presidentens oppgaver med suksess, inkludert rollene som øverste leder, statsoverhode og øverstkommanderende.»

Joe Biden slet flere ganger med å finne ordene under nattens presidentdebatt. Foto: Justin Sullivan/Getty Images / AFP

Nytt av årets rapport var at Biden behandles for søvnapné.

O'Connor noterte ellers at presidenten ikke bruker tobakk, ikke drikker alkohol og at han trener minst fem dager i uken.

Bes trekke seg

Flere spaltister og kommentatorer i amerikanske stormedier mener at det er på tide at Biden trekker seg fra valgkampen. Det debatteres nå også innad i Det demokratiske partiet, skriver AP.

Samtidig maner flere til ro. Dean Phillips, som tidligere utfordret Biden for å bli demokratenes presidentkandidat, siterer Mahatma Gandhi:

– Tal kun dersom det forbedrer stillheten, skriver Phillips på X.

Alan Kessler, en av de største bidragsyterne til Biden-kampanjen, ber bekymrede demokrater puste med magen.

– Før folk hopper fra broer eller starter en kampanje, la oss puste med magen og se hvordan ting utvikler seg, sier han ifølge NBC News.

Donald Trump og Joe Biden møttes til debatt i natt. Det ble ikke like kaotisk som i 2020, men de kom med flere sleivspark mot hverandre. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

USA-ekspert Sofie Høgestøl er ikke overrasket over at det kommer krav om at Biden må trekke seg, men påpeker at det ikke bare er enkelt.

– Dette er en enormt vanskelig situasjon for partiet. Det virker nesten praktisk umulig å tenke seg at man kunne finne en annen kandidat på en god måte innen august, sier Høgestøl.