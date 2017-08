Professor etter Kina-advarsel: – Dette er kinesernes største frykt

– Mange har antatt at ettersom Kina er Nord-Koreas «allierte», så vil Kina støtte Nord-Korea uansett. Men det stemmer ikke, og det har heller aldri stemt, sier professor og Kina-ekspert ved Institutt for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø, til NRK.

Den kinesiske avisa Global Times, som styres av kinesiske myndigheter, publiserte fredag en leder med en klar advarsel til Nord-Korea om at Kina ikke bør komme til unnsetting dersom Nord-Korea skyter den første raketten.

«Kina bør gjøre det klart at dersom Nord-Korea skyter ut missiler som truer USA, så kommer Kina til å forholde seg nøytrale», skriver avisa.

VIL HA RO: Kinas president Xi Jinping håper president Donald Trump vil avstå fra krigføring. Foto: Saul Loeb / AP

Lederen kommer samme dag som talsperson for Kinas utenriksminister, Geng Shuang, uttaler at USA og Nord-Korea bør forsøke å roe ned gemyttene og vise tilbakeholdenhet.

Fredag ettermiddag fulgte Trump opp med å true Nord-Korea nok en gang:

– Militære løsninger er nå helt på plass. Klappet og klart dersom Nord-Korea handler uklokt, tvitrer USAs president.

– Kinas største frykt

– Kina forsøker nå å avskrekke både Nord-Korea og USA. Det er viktig å merke seg at kineserne også sier at de vil støtte Nord-Korea dersom USA angriper først, sier Tunsjø.

Øystein Tunsjø trekker fram to scenarioer som utgjør «Kinas største frykt»:

Atomkrig på egen dørstokk

At Nord-Korea kollapser

– Kinas største frykt er en atomkrig på egen dørstokk. For det andre vil de unngå at Nord-Korea kollapser. En kollaps kan føre til et gjenforent Korea som er alliert med USA. I tillegg kan det føre til en humanitær katastrofe, med millioner av flyktninger på den andre siden av greansa, sier Tunsjø.

Nye muligheter

Samtidig peker han på at det vil åpne seg nye muligheter for Kina, dersom det skulle bryte ut krig.

– Dersom Kina da går inn med soldater i Nord-Korea, så gjør de ikke det for å redde regimet i nord eller krige med amerikanerne. De vil gjøre det for å befeste sin posisjon. Det vil gi dem et forhandlingskort, hvor kineserne vil kunne si at de trekker seg ut dersom USA trekker seg ut.

Tunsjø mener et slikt scenario vil kunne føre til et gjenforent Korea under kinesisk innflytelse.

– Dette vil Kina tjene på, sier professoren.

Overvurderer Kina

Situasjonen mellom de to nasjonene har vært svært anspent de siste ukene etter at Nord-Korea avfyrte en ballistisk rakett ved månedsskiftet. Ifølge Pentagon fløy raketten om lag 1.000 kilometer før den landet i Japan-havet.

Tirsdag kveld truet Trump med at Kim Jong-un skal få oppleve «ild og raseri ulikt alt verden har sett», dersom de ikke avstår fra krigshissingen. Nordkoreanerne fulgte opp med å varsle et snarlig angrep mot stillehavsøya Guam hvor USA har en militærbase.

En ting er at Kina nå forsøker å roe gemyttene, et helt annet spørsmål er hvorvidt Kina har tilstrekkelig påvirkningskraft til å gjøre nettopp dette.

– Rollen Kina spiller i dette spørsmålet er nok blitt overvurdert litt for ofte. Amerikanerne lytter nok til Kina, fordi de ikke er interessert i en krig med kineserne på den koreanske halvøya, men det er ingenting de kan gjøre hvis Nord-Korea ønsker å gå til angrep på USA, sier Tunsjø.

Han mener man heller ikke kan se bort ifra at Nord-Korea ikke bare ønsker å skremme USA, men også kineserne.

– Vi vet ikke hva som driver Nord-Korea utover et ønske om å overleve. Den beste måten å gjøre det på, er å sikre seg atomvåpen. Det kan hende Nord-Korea også har fryktet Beijing, og jeg tror dette også er en drivkraft for Nord-Korea.