Problemer for SpaceX

Det er en prototyp av raketten «Starship» som sannsynligvis ble helt ødelagt under den mislykkede testen i Boca Chica, Texas. I en video fra hendelsen blir deler kastet høyt opp i luften og det kommer en stor røyksky.

– Formålet med testen i dag var å sette maksimum trykk i de forskjellige systemene, så resultatet var ikke helt overraskende, melder SpaceX.

Tålte ikke trykket

Det selskapet gjorde, var å pumpe ultrakaldt flytende oksygen eller nitrogen inn i raketten. De skulle kontrollere at tankene var i stand til å holde seg tette når de var under trykk og nedkjølt.

RETT ETTER SMELLET: Toppen av raketten er blåst av En stor sky står ut av tanken som har revnet. Denne utgaven av romskipet Starship kommer ikke til å fly. Foto: LABPADRE / MARIA POINTER @BOCACH

Når «Starship» skal ut i rommet vil den bruke kaldt drivstoff som blir presset og pumpet ut av trykktanker. Nattens test var derfor nødvendig for å bekrefte at raketten kan gjøre jobben.

SKULLE FLY SNART: Slik så det ut da Starship ble presentert for pressen i slutten av september. SpaceX hevder nå, etter ulykken, at denne utgaven ikke var tiltenkt noen fly-rolle. Foto: Miguel Roberts

Forsinkelser?

SpaceX arbeider allerede under en meget tett tidsplan. Grunnlegger Elon Musk sa i slutten av september at raketten ville ta den første turen «om en måned eller to».

Etter ulykken, skriver Musk på Twitter at en annen utgave av raketten skal bli den første til å fly. Denne, «MK3», er ennå ikke bygd.

Selskapet SpaceX har også meldt at beslutningen om å holde «MK1» på bakken ble tatt før ulykken. Musk sa i september at «MK3» ville være klar til innsats om tre måneder. Musk er kjent for å ikke holde tidsfrister.

Til månen

SpaceX har store planer med «Starship». Den første turen ut i rommet skal skje sent i år eller tidlig neste år.

FÅR TIL MYE: SpaceX gjennomfører stort sett det selskapet sier at de skal gjøre. Dette er fra en test av forløperen til Starship. Farkosten skulle blant annet vise at stabiliseringssystemet til Starship fungerte. Foto: SpaceX

Det eneste kjente, betalte, oppdraget for raketten, er en turisttur til månen. Det skal skje i 2023, og det er ikke meningen å lande på vår nærmeste nabo i rommet.

SpaceX har også tilbudt amerikanske myndigheter å frakte utstyr til månens overflate med «Starship». Den første turen i dette programmet skal etter planen skje i 2022.

PÅ MÅNEN: I denne tegningen av Starship på månen er det et menneske i forgrunnen. Det vil det ikke være dersom en robot-utgave av romfartøyet blir brukt til å frakte utstyr dit i 2022. Foto: SpaceX

Raketten skal videre være kjernen i de ambisiøse planene til SpaceX om å sende mennesker til Mars.

Mer jordnært er utplasseringen av det enorme satellittsystemet «Starlink». SpaceX skal gi alle på jorden tilgang til internett. Konstellasjonen vil ha opp til 40.000 satellitter, og den nye raketten skal løfte de fleste av dem opp i bane.