Problemer for felles koreansk OL-drøm

Da Nord- og Sør-Korea i begynnelsen av januar fortalte at Nord-Korea skulle delta i vinter-OL og at de to landene også skulle stille med felles ishockeylag ble det sett på som historisk i forholdet mellom de to landene.

Men nå kan det se ut som om idyllen slår sprekker.

Kulturarrangement avlyst

I dag ble det kjent at en planlagt, felles kulturoppvisning før OL er avlyst. Etter planen skulle den funnet sted på søndag ved Kumgang-fjellet i Nord-Korea.

Men i en kunngjøring fra forsoningsdepartementet i Seoul ga myndighetene i Nord-Korea beskjed om at arrangementet var avlyst som følge sørkoreansk presses «fornærmende» omtale av det nordkoreanske folk.

Sliter med forskjellige hockey-begreper

Ett av de store samarbeidsprosjektene mellom de to landene er et felles kvinnelag i ishockey. Laget har nå begynt å trene sammen, men har støtt på språkproblemer, melder nyhetsbyrået AFP.

Selv om spillerne stort sett forstår hverandre, er det flere hockey-begreper som er forskjellige i de to landene. Mens sørkoreanerne har innført flere begreper fra engelsk, har spillerne fra det langt mer isolerte nord laget egne begreper.

Derfor har det blitt laget en liten ordbok med hockeyuttrykk, både for spillernes del, men også for den kanadiske trenerens del.

Ishockeyspillere fra både Sør- og Nord-Korea tok seg tid til en bursdagsfeiring, men alt er ikke bare idyll. Foto: STRINGER / Reuters

Alle lag som deltar i OL får sin egen trebokstavers benevnelse. Mens Nord-Korea bruker bokstavene PRK og Sør-Korea KOR, får felleslaget COR som sine bokstaver.

Ishockeylaget består av 23 spillere fra Sør-Korea og 12 spillere fra Nord-Korea og er det første felles-laget de to landene stiller i OL siden 1991. I tillegg vil Nord-Korea sende 10 andre utøvere til OL. Disse skal blant annet konkurrere i langrenn og kunstløp.