Problemene vokser for Sarkozy

Tiltalen stammer fra 2014 da Sarkozy var under etterforskning for å ha mottatt ulovlige bidrag til presidentvalgkampen i 2007.

Bidragene skulle ha kommet fra L'Oreal-arving Liliane Bettencourt. Han ble senere frikjent i den saken.

Sarkozy og hans advokat er siktet for å ha forsøkt å påvirke dommeren som etterforsket saken mot ham til å gi dem informasjon. Til gjengjeld skal de to ha lovet dommeren en jobb i Monaco.

Også advokaten Thierry Herzog og dommeren Gilbert Azibert er tiltalt i saken.

Nicolas Sarkozy Ekspandér faktaboks President i Frankrike frå 16. mai 2007 til 15. mai 2012.

Representerte det konservative partiet UMP.

Minister fem gonger, seinast som innanriksminister i regjeringen til statsminister Dominique de Villepin.

Utdanna jurist.

Fødd 28. januar 1955 i Paris. Faren kom frå Ungarn, mora hadde fransk og gresk-jødisk bakgrunn.

Gift med songaren og modellen Carla Bruni. Dei to har ei dotter. Sarkozy har også tre barn frå to tidligare ekteskap. Han skilte seg frå si førre kone Cecilia etter at han vart president.

Avlyttet Sarkozy

Sarkozys advokat, Thierry Herzog, er også tiltalt i saken som er kjent som avlyttingssaken. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Politiet kom over saken fordi de avlyttet Sarkozy og hans advokat i forbindelse med etterforskningen av valgkampbidrag-saken.

Det er har ført til saken omtales som avlyttingssaken i franske medier.

Sarkozy har anket avgjørelsen om å tiltale ham, og det er derfor ikke klart når saken eventuelt vil komme for retten.

Etterforskes i en serie saker

Totalt er nå den tidligere franske presidenten tiltalt, siktet eller under etterforsking i fem saker:

Avlyttingssaken: Saken der Sarkozy nå er tiltalt.

Libyasaken: En av Gaddafis tidligere etterretningssjefer har i forhør sagt at den libyske diktatoren overførte 50 millioner euro, nesten 500 millioner norske kroner, til Sarkozy valgkamp i 2007.

Sarkozy ble forrige onsdag siktet for korrupsjon etter at påtalemyndigheten mener at han mottok ulovlige valgkampbidrag.

Selv har Sarkozy avvist anklagene og sagt at de er hevn for at Frankrike sendte krigsfly for å nedkjempe Gaddafi.

Bygamalionsaken: Sarkozy og 13 andre personer med tilknytning til det borgerlige UMP-partiet (som nå heter Republikanerne) er tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering, medvirkning til bedrageri og dokumentforfalskning.

Forholdene skal ha skjedd under presidentvalgkampen i 2012 i samarbeid med kommunikasjonsfirmaet Bygmalion.

Meningsmålingssaken: Sarkozy og hans tidligere medarbeider Claude Guéant mistenkes for å ha skaffet seg offentlige midler ved å overfakturere for meningsmålinger. Saken er under etterforskning.

Karachisaken: Saken handler om mistanker om korrupsjon i forbindelse med våpenhandler med Pakistan og Saudi-Arabia i 1994. Sarkozy var den gang økonomiminister. Etterforskning pågår, men så langt er bare Sarkozy blitt avhørt.

Sarkozy har også blitt etterforsket i flere andre saker, uten at det har ført til siktelse eller tiltale.