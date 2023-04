Prissjokk i Eurovision-byen: Norske Ole leier ut rom i kjelleren til desperate fans

– En mann skal bo her fordi han mistet sitt opprinnelige hotellrom. Hotellet bare kansellerte det og la det ut til mangedoblet pris.

Det sier Ole Stokke. Han er utleieansvarlig ved den nordiske kirken i Liverpool og forteller at han har fått fortvilte henvendelser fra Eurovision-tilhengere som tidlig hadde bestilt hotellrom til normale priser.

Ole Stokke leier ut rom i kjelleren på den nordiske kirken i Liverpool. Hit får han gjester som har opplevd at hotellene de hadde bestilt rom på, har kansellert dem for å leie dem ut til en mye høyere pris. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Han tilbyr til sammen ti sengeplasser i køyesenger i kjelleren på kirken, som en gang var den skandinaviske sjømannskirken i byen. Han mener byens skyhøye hotellpriser gir Liverpool et dårlig rykte.

– Men dere dobler jo også prisene, påpeker NRK.

– Ja, men bare fra 25 til 50 pund per natt, svarer han.

30.000 for en natt

Prisene på overnatting i Liverpool er mangedoblet når finalen i Eurovision Song Contest holdes. Når NRK gjør et søk på Booking.com for overnatting finalekvelden, ligger prisene i sentrum av byen mellom 3.700 og 52.000 kroner. For én natt.

Gjennomsnittsprisen for den natten hos Booking.com og Airbnb er over 30.000 kroner, skriver lokalavisa Liverpool Echo.

En natt i sjømannskirken koster 50 pund - en dobling fra normalprisen på 25 pund. Det er likevel en billig prislapp i en by der hotellprisene har eksplodert. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Vi måtte ha betalt tusenvis av pund for overnatting den helgen, sier Jake Leaff.

NRK treffer han og Beth Owen i Eurovision-byen noen uker før sirkuset braker løs. Gule Eurovision-plakater med blå skrift pryder byen. Det var Ukraina som vant i fjor, men krigen gjør det umulig å holde finalen der.

Den andre uka i mai er det dermed Liverpool som er vertskap for semifinaler og finale. Men det er ikke alle forunt å få være med.

De to må i stedet se finalen på TV hjemme i Wales.

– Jeg forstår ikke hvordan de kommer unna med det, sier Beth Owen oppgitt.

Beth Owen og Jake Leaff skulle gjerne opplevd Eurovision-finalen i Liverpool, men hotellprisene er altfor høye. Foto: HÅVARD BLEKASTAD ALMÅS / NRK

Hotellansatte fortviler

Hotelleiere og utleiere gnir seg trolig i hendene, men ikke alle involverte syns prisøkningen er akseptabel.

Resepsjonisten på ett av byens billighoteller rister på hodet når NRK spør om det skyhøye prisnivået.

Eurovision-plakater pryder Liverpool sentrum. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Jeg syns ikke det er rettferdig overfor folk som vil komme på besøk til Liverpool. Prisene er presset opp på grunn av Eurovision. Så å si alle hotellene her gjør det, sier han, som også selv må be gjestene om mangedoblede summer for den aktuelle natten.

Til og med ungdomsherbergene er rådyre. Der en køyeseng på sovesal normalt koster 450 kroner, har folk betalt 1600 kroner for en slik køyeseng natten 13–14. mai. Men nå er også det utsolgt. Det eneste som er ledig knappe fire uker før finalen er et helt seksmannsrom til over 9000 kroner.

Liverpool gleder seg

Stokke er blant dem som ikke gleder seg til Eurovision-sirkuset kommer til byen. Men selv en regnværsdag er det lett å finne folk som ikke kan vente til det hele er i gang.

I kjelleren her tilbys overnatting til en billig(ere) penge enn det hotellene i Liverpool tilbyr under Eurovision. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Ekteparet Annette og David Timton syns det er fantastisk at finalen skal holdes i Liverpool. De lover på byens vegne å lage et bra show. Men også de mener det er galt av hotellene å øke prisene så mye som de gjør.

– Det er ikke riktig. Arrangementet burde være for folk flest, sier David Timton.

Rundt halsen til TikTokeren Shafeen Mahmood henger et falskt akkrediteringsbevis for Eurovision Song Contest. Han intervjuer folk om melodikonkurransen for sin profil på sosiale medier.

– Jeg er en stor Eurovision-tilhenger. Jeg er veldig spent, sier han.

Og priser seg lykkelig for at han bor i Liverpool og slipper å betale for overnatting.

– Det er galskap.