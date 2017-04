Natt til fredag skjøt USA mellom 50 og 60 tomahawk-raketter mot en militær flybase i Syria.

Angrepet kom etter at president Trump sa at President Assad i Syria krysset flere grenser ved sitt antatte gassangrep, som drepte 70 mennesker, blant dem barn og små babyer.

– Jeg tror Trump virkelig ønsker å markere et poeng, og vise at han er en annen type president enn sin forgjenger Barack Obama; at han er handlekraftig, sier Kristian Berg Harpviken til NRK.

Forskeren påpeker at Trump med det militære angrepet gjør det stikk motsatte av det han sa han ville gjøre i forhold til Assad-regimet, for så lite som et par dager siden.

– Dette er veldig risikofylt. Her har vi en leder for verdens viktigste militærmakt som snur på en femøre, og ikke sørger for å ha beslutningene forankret verken i sin egen kongress, befolkning eller hos sine allierte. Det er det virkelig grunn til å bli skremt av, sier Harpviken.

Her forklarer Trump hvorfor USA angrep Syria Du trenger javascript for å se video.

– Kan øke konflikten raskt

Han mener det er for tidlig å si hva konsekvensene blir, men at angrepet kan få konsekvenser for USAs forhold til Russland, som er Assads nærmeste støttespiller i Syria-krigen.

– Skulle russiske soldater bli rammet av amerikanske krigføring i Syria, så vil vi ganske sikkert se en eskalering, sier Harpviken, som legger til at verken USA eller Russland har ønske om direkte konfrontasjon.

– Når beslutningene tas på den måten som vi akkurat har sett i Washington, at man vender seg så raskt fra en posisjon til en annen, blir situasjonen veldig uforutsigbar og en konflikteskalering kan veldig fort skje, sier Harpviken.

Seniorrådgiver ved landinfo, Kai Kverme, sier til NRK, at han tror angrepet ikke får så mye å si, dersom det ikke blir flere.

Forskeren tror ikke angrepet blir et vendepunkt for selve borgerkrigen i Syria, som har rast i seks år.

– Jeg tviler på at dette vil åpne for noen fredsløsning. Jeg tror det er mer sannsynlig at dette vil føre til en eskalering av konflikten.

Pensjonert general: – USA ønsker ikke krig med Russland

Den pensjonerte amerikanske generalen Peter R. Mansoor sier til BBC at angrepet trolig ikke gjorde veldig stor skade på den syriske hærens militære evne, men at det viktigste var den politiske virkningen.

Professor i militærhistorie, Peter Mansoor, var tidligere general og tjenestegjorde i Irak. Bildet er fra 2003 under en seremoni i Bagdad. Foto: JOSEPH BARRAK / AFP

– Angrepet viser at Trump-administrasjonen setter makt bak kravet om å ikke bruke kjemiske våpen mot sivilbefolkningen, noe Obama ikke gjorde.

Mansoor, som nå er professor i militærhistorie, mener det var lurt av USA å varsle Russland om det kommende angrepet for å hindre at russerne skulle rammes.

– USA ønsker ikke å gå til krig med Russland over Midtøsten, men det blir interessant å se om dette ødelegger forholdet som Vladimir Putin tilsynelatende var i ferd med å reetablere med USA.

Ifølge Mansoor kan en konsekvens av angrepet være at Iran, som er alliert med Assad, hevner seg med militser i Irak og angriper amerikansk militært og rådgivende personell.