Prinsesse, politiker og playboy-modell kastet ut av berømt villa i Roma

Prinsesse Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi kastes ut av det berømte Casino dell'Aurora, og må ta med seg sine fire hvite pudler et annet sted.

Det er resultatet av et hardt rettsoppgjør mellom prinsessen og de tre svigersønnene hennes, skriver Reuters.

– Jeg blir brutalt kastet ut av et hjem jeg har lagt hjertet i å ta meg av de 20 siste årene, skrev prinsessen på Twitter rett før hun forlot villaen.

Årsaken er at prinsessen ikke har maktet å vedlikeholde den arkitekturhistoriske villaen. Hun skal også ha organisert betalte omvisninger i den i strid med tidligere rettsavgjørelser, heter det i beslutningen fra den romerske domstolen.

Villa Aurora huser flere bevaringsverdige kunstverk, men under prinsessens oppsyn har blant annet en murvegg kollapset på tomten.

Politiet var på stedet for å forsikre seg om at utkastelsen gikk rolig for seg. Låsene på dørene ble byttet allerede før prinsessen hadde forlatt stedet.

Prinsesse Rita Jenrette forlater Villa Aurora sammen med sine fire pudler. Foto: Andrew Medichini / AP

Prinsen av Piombinos testamente

Rita Jenrette (født Carpenter) giftet seg i 2009 med den nyskilte prinsen av Piombino, Nicolò Boncompagni Ludovisi, etter en årelang affære.

Prins Nicolò Boncompagni Ludovisi og prinsesse Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi etter bryllupet i 2009. Foto: Marco Mancini / Wikimedia Commons

Boncompagni Ludovisi er en av de viktigste gjenværende adelsfamiliene i Europa, og teller blant annet den tidligere paven Gregor XV i sine rekker.

Prinsen døde i 2018, og ga i sitt testamente kona retten til å bo i Villa Aurora livet ut. Prinsens sønner godtok derimot ikke dokumentet, og tok saken til retten. Der ble det besluttet at villaen skulle selges og inntektene deles.

Med det tar Boncompagni Ludovisi-familiens 400 år lange periode som huseiere i Villa Aurora nå slutt.

Caravaggio på taket

Casino dell'Aurora er en av verdens dyreste privatboliger.

I januar 2022 ble palasset lagt ut til salg for en minimumspris på 350 millioner euro. Men ingen har villet kjøpe huset, og i januar 2023 hadde minsteprisen sunket til 145 millioner euro.

Huset ligger på Pinciohøyden over Roma, rett ved både Villa Borghese og Villa Medici.

Det er 2800 kvadratmeter, anlagt hage og god beliggenhet med utsikt. I tillegg er villaen prydet med renessansemaleren Caravaggios eneste veggmaleri: Jupiter, Neptun og Pluto.

Jupiter, Neptun og Pluto av Caravaggio, malt i 1597, pryder taket i en av Villa Auroras store haller. I dette allegoriske maleriet forvandler de romerske gudene Jupiter, Neptun og Pluto bly til gull. Foto: Wikimedia commons

Maleriet er 2,75 meter bredt, og verdien er estimert til 310 millioner euro. Det kan ikke fjernes, på lik linje med de flere andre mesterverkene i villaen.

Dersom du vil flytte inn i palasset må du også belage deg på å punge ut med 10 millioner euro i vedlikeholdsutgifter. Det fortalte arkitekturprofessor Alessandro Zuccari til The New York Times da huset først ble lagt ut til salg i fjor.

Rita og daværende ektemann John Jenrette foran parlamentet i Washington DC i 1976. Foto: AP

Prinsessen som hadde sex i parlamentet og spilte i en grøsserfilm

Prinsesse Rita ble født i San Antonio i Texas i 1949. Hun begynte karrieren som forskningsleder i det republikanske partiet i Texas i 1974.

Et år senere dro hun til Washington D.C., der hun ledet det Republikanske partiets arbeid med å finne kontroversielle forhold hos sine demokratiske motstandere, og skrev flere rapporter.

Kort tid etter møtte hun kongressrepresentant John Jenrette fra Demokratene, og de to giftet seg i 1976.

Senere hadde Rita Jenrette en karriere både på filmlerretet og magasincover. Blant annet spilte hun i grøsseren «Zombie Island Massacre» fra 1984 og TV-serien Fantasy Island. I april 1981 var hun på Playboy Magazines forside.

I intervjuet med det erotiske bladet innrømmet den kommende prinsessen at hun og ektemannen hadde hatt sex på trappene inne i parlamentsbygget i Washington DC etter stengetid.

På 1990-tallet jobbet Rita Jenrette både som journalist for Fox News, så som eiendomsmegler i New York.

I 2003 ble hun bedt av en venn om å jobbe som megler for prins Boncompagni Ludovisi, og de to inngikk et romantisk forhold.

Nå kan prinsessen få bruk for meglerkunnskapene igjen.