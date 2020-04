Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Prinsesse Basma bint Saud bønnfaller kongen i Saudi-Arabia om å slippe fri fra al-Hair-fengslet, der hun sier hun holdes i varetekt.

Hun er en av rundt elleve millioner mennesker verden over som sitter i fengsel under koronapandemien. Mange av dem frykter for sine liv.

I en twittermelding ber prinsessen både kongen og Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed Bin Salman om å la henne gå. Twittermeldingen er nå slettet. Kongen har ikke kommentert bønnen.

BØNN: Denne meldingen nådde medier verden rundt. Nå er den slettet.

Prinsesse Basma (56) er barnebarnet til Saudi Arabias grunnlegger. Hun støtter kravene om reformer og mer demokrati i kongeriket. Prinsessen har ikke blitt sett offentlig på flere måneder. Ifølge tyske Deutsche Well ble hun satt i husarrest i fjor høst.

MOTSTEMME: Prinsesse Basma talte menneskerettighetenes sak. Det liker regime i Saudi-Arabia dårlig. Foto: Creative Commons

Over hele verden sitter over elleve millioner mennesker i fengsel. Allerede i mars ba FN stater om å slippe fri fanger som er særlig utsatt, samt fanger som utgjør lav risiko.

Det er høy risiko for at viruset sprer seg raskt i fengsler «med ekstremt sårbare menneskegrupper», sa FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelet.

Hun har blitt hørt: Fra Frankrike til India, til Indonesia, Marokko og Tyrkia, lar myndighetene flere tusen fanger slippe fri eller sone hjemme. Fengslene er overfylte mange steder.

OVERFYLTE FENGSLER: 30.000 fanger er satt fri fra overfylte fengsler i Indonesia. Foto: Antara Foto / Reuters

30 DØDE: Fanger i La Modelo-fengslet i Bogota i Colombia skrev allerede 25. mars at 30 var døde i fengslet. Foto: Daniel Munoz / AFP

TRANGT: Slik så det ut i Quezon-fengselet i Manila på Filippinene 27. mars. Foto: Maria Tan / AFP

Fanger på flukt fra covid-19

USA er landet i verden med flest smittede og flest døde av koronaviruset så langt.

USA er også landet i verden med flest mennesker i fengsel: Over to millioner sitter bak lås og slå.

I USA går nå en rekke advokater til søksmål mot myndighetene, som de mener ikke beskytter landets fanger godt nok under pandemien.

Flere fanger har rømt. En av dem, Richard R. Cephas (54) rømte fra Butnerfengselet i North Carolina for to uker siden. Torsdag ga han et intervju til lokalavisa the News & Observer. Cephas sier han rømte fordi han er redd for å dø av covid-19 i fengselet. Han sier fangene både manglet såpe og informasjon om viruset.

– Jeg tar ansvar og vil sone tiden min. Men jeg er dømt til en fengselsstraff, ikke en dødsdom, sier Cephas til News & Observer.



VI BETYR NOE: En fange i Cook County Jail i Chicago ber omverdenen om hjelp. Foto: Jim Vondruska / Reuters

Ifølge Bureau of Prisons, som huser fanger som har begått føderale lovbrudd, var 473 fanger og 279 fengselsansatte smittet torsdag. 18 av deres fanger har dødd som følge av viruset.

Skuespilleren Joaquin Phoenix er en av mange som ber guvernøren i New York om at fanger i delstaten nå må benådes.

«Ingen fortjener å dø i fengsel av covid-19», sier Phoenix.

Myndighetene i New York har sagt flere fanger skal få sone hjemme på grunn av koronafaren. En av dem er president Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, som er dømt til tre års fengsel for en rekke lovbrudd i forbindelse med Trumps valgkamp.

EU frykter syke fanger

Også EU-landene frykter at overfylte fengsler kan bli en «tidsinnstilt bombe» hvis koronasmitten sprer seg blant fangene.

Frankrike er blant landene som allerede har løslatt fanger før straffen var sonet ferdig for å risikere smitterisikoen. Også Tyrkia skal løslate tusenvis av fanger for å unngå smittespredning i de tettpakkede fengslene.