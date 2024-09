– No som sommaren går mot slutten, kan eg ikkje overdrive kor letta eg er over å ha endeleg fullført cellegiftbehandlinga, fortel Prinsesse Kate (42) i ein video på X.

– Fokuset mitt no er å gjere det eg kan for å fortsette å vere kreftfri.

Videoen viser henne, prins William og borna George, Charlotte og Louis saman på landsbygda i Norfolk.

Foto: Skjermdump

– Dei siste ni månadane har vore utruleg vanskelege for oss som familie. Livet slik du kjenner det kan endre seg på ein augneblink, seier ho vidare.

– Trass i alt som har skjedd, går eg inn i denne nye betringsfasen med nye kjensler av håp og takksemd for livet.

Vender gradvis tilbake

Prinsessa fortalde først om diagnosen i mars. Dette var ein månad etter at ho starta ei førebyggande cellegiftbehandling på legane si anbefaling.

Kreften blei oppdaga då ho blei innlagd for ein operasjon i mageregionen i januar.

Offentleggjeringa av prinsessa sin kreftdiagnose kom etter ein rykteflaum på sosiale medium. Mange lurte på kva som eigentleg var på ferde etter sjukehusopphaldet i januar. Foto: Aaron Chown / Reuters

No skriv den britiske kronprinsessa at ho gradvis kjem til å vende tilbake til offentlege oppdrag i løpet av dei neste månadane.

Trass i at ho skildrar seg sjølv som kreftfri, skriv BBC at det britiske kongehuset har uttrykt at det er for tidleg å seie om dette stemmer.