Prins Henriks tilstand alvorlig forverret

Det melder det danske kongehuset på sine nettsider.

Kongehuset har ikke gitt ytterlige informasjon om prinsens tilstand, men forrige fredag ble det kjent at han har en svulst i venstre lunge.

Da opplyste kongehuset at svulsten var godartet.

Den 83 år gamle ektefellen til dronning Margrethe ble innlagt på sykehus i slutten av januar.

MED DRONNINGEN: Prins Henrik sammen med dronning Margrethe på Marselisborg slott under dronningens 77-årsdag, 16. april i fjor. Foto: Henning Bagger / NTB scanpix

Kronprinsen reiser hjem

Kronprins Frederik har på grunn av sykdommen avbrutt sitt besøk i Sør-Korea og er nå på vei tilbake til Danmark.

Tronarvingen har vært i Sør-Korea for å følge de olympiske vinterlekene som åpnes i dag.

HJEM FRA OL: Kronprins Frederik reiste hjem fra OL i Sør-Korea da han mottok nyheten om farens helsetilstand. Dette bildet er fra en medaljeseremoni under OL i Sotsji i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

En nær venn av prins Henrik, moteskaperen og forretningsmannen Erik Brandt, sier til BT at det er et dårlig tegn at kronprinsen vender hjem.

– Det er ikke bra. Når kronprinsen reiser hjem fra OL i Sør-Korea så vet både du og jeg at det er alvorlig, til og med veldig alvorlig, sier han til avisen.

Har vært kontroversiell

Prins Henrik ble født 11. juni 1934 i Frankrike under navnet Henri de Laborde de Monpezat. Han giftet seg i 1967 med daværende prinsesse Margrethe.

Opp gjennom årene har den frittalende prinsen kommet med kontroversielle uttalelser, som da han i fjor sommer sa at han ikke ville begraves sammen med sin kone.

I september i fjor ble det kjent at prinsen led av demens og han har knapt vist seg offentlig siden.