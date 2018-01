Prins Henrik innlagt på sykehus

Den 83 år gamle ektefellen til dronning Margrethe ble innlagt på sykehus for noen dager siden.

Kongehuset vil ikke informere nærmere om prinsens helsetilstand, annet enn at han altså behandles for en sykdom han pådro seg under en ferie i Egypt tidligere denne måneden.

Han skal gjennomgå en rekke undersøkelser.

I fjor ble det kjent at prins Henrik lider av demens. Han ble pensjonert fra sine offentlige plikter. Han har flere ganger reist til Sharm El Sheik i Egypt, der han kjenner hotelleier Anan el Galaly. Siste reise foretok han 4. januar i år.