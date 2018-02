Prins Henrik (83) er død

Prinsen sovnet stille inn klokken 23.18 tirsdag kveld, med dronning Margrethe og sønnene Frederik og Joachim rundt seg, skriver kongehuset på sine sider.

Hoffet erklærte onsdag én måned hoffsorg, frem til 14. mars. Det betyr blant annet at ingen medlemmer av den kongelige familier deltar i selskapelige arrangementer, og at personalet vil bære sørgebånd på venstre overarm.

Den neste uka flagges det også på halv stang fra samtlige statlige bygninger og skip i Danmark.

Byttet navn

Prinsen er opprinnelig fra en fransk adelsfamilie. Han ble født 11. juni 1934 i Frankrike under navnet Henri de Laborde de Monpezat.

Han tok navnet Henrik da han i 1967 giftet seg med daværende prinsesse Margrethe. Paret har to sønner sammen, kronprins Frederik og prins Joachim.

Etter bryllupet ble han prins av Danmark, men da Margrethe ble dronning av Danmark i 1972, fikk han tittelen prinsgemal. Denne tittelen ble sjelden brukt.

Språkmektig prinsgemal

Han var kjent som svært språkmektig. Han vokste opp i Frankrike og Vietnam, og studerte både i Paris, Saigon og Hongkong.

Ved siden av morsmålet fransk, snakker han også dansk, engelsk, kinesisk og vietnamesisk. Han har oversatt flere bøker fra fransk til dansk, og han har også gitt ut et par diktsamlinger.

Dronning Margrethe har vært Danmarks dronning i 45 år. Henrik har vært prinsgemal like lenge. Særlig det siste året har prinsgemalens helse skrantet.

I fjor sommer ble prins Henrik innlagt på sykehus på Universitetshospitalet i Århus. Årsaken var en infeksjon i beinet som han fikk behandling for.

I september i fjor ble det kjent at prinsen led av demens og han har knapt vist seg offentlig siden.

Demensdiagnosen innebar blant annet at den 83 år gamle prinsens kognitive funksjonsnivå var svekket.

Flere dansker oppsøkte slottsplassen med lys og blomster for å hedre prins Henrik.

Fant godartet svulst

I slutten av januar ble det kjent at prinsen etter et besøk i Egypt ble lagt inn på sykehus med en lungeinfeksjon.

Da fant legene også en godartet svulst i hans venstre lunge.

​ – Han er selvfølgelig svak, men i det store og det hele er humøret bra, uttalte prins Joachim tirsdag 6. februar.

83-åringen måtte trappe ytterligere ned på sine kongelige opptredener og oppgaver det siste året på grunn av den svekkede helsetilstanden.

I forkant av demens-diagnosen kom den danske prinsen med flere kontroversielle utsagn om hans kone dronning Margrethe og sin egen familie, og overrasket ved å blant annet fortelle at han ikke ville gravlegges ved siden av dronningen. ​

Tradisjonelt begraves regentpar sammen, og planen har lenge vært at prins Henrik skulle ligge ved siden av dronning Margrethe i en sarkofag i Roskilde Domkirke.

Skuffet over ikke å bli konge

Prins Henrik kom aldri over skuffelsen at han ikke ble konge av Danmark. Og han har aldri lagt skjul på det.

Her er danske prins Henrik på besøk på Eidsvoll, der også de andre nordiske kongehusene var representert under frigjøringsjubileet i 2014. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter 45 års ekteskap og like mange år i skyggen av den danske dronningen, har begeret flytt over for prins Henrik flere ganger.

I stedet for å møte opp i det nederlandske kronprinsbryllupet i 2002, reiste prins Henrik til sitt opprinnelige hjemland Frankrike.

Prins Henrik uteble også fra dronning Margrethes 75-årsdag i 2015, og enkelte mener det var grunnen til at det ikke ble noen offisiell feiring av parets gullbryllup i juni i fjor.

Ønsket ikke statsbegravelse

Det har også kommet fram at den danske kongefamilien har hatt «krisemøter» på vinslottet i Caïx i Frankrike som Henriks familie eier.

Det har flere ganger blitt spekulert i om det kom til å ende i skilsmisse, men paret har alltid kommet seg ut av krisene sine uten å sette Det danske monarkiet i fare.

Prins Henrik gikk av med pensjon i 2015, og har vært mindre synlig i offentlig sammenheng de siste årene.

Etter eget ønske, skal prins Henrik kremeres. En halvdel av asken skal spres i havet og den andre plasseres i en urne i den private delen av slottshagen. Prinsen ønsket kun en mindre seremoni med nærmeste familie, og ingen statsbegravelse.

Norske og svenske kongehus i sorg

Det svenske kongehuset uttrykte onsdag sin sorg over prins Henriks bortgang.

– Det finnes en nær relasjon mellom de nordiske kongehusene, ikke minst gjennom de bære slektsbånd som forbinder oss. Vi minnes prins Henrik med stor varme, skriver de på Instagram.

– Kongefamilien har med stor sorg mottatt budskapet om at Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik av Danmark er gått bort, skriver Det norske kongehus på sine nettsider.

«Våre tanker går til Dronning Margrethe og den nærmeste familie ved Prins Henriks bortgang. Våre kondolanser går også til det danske folk».

Hans Majestet Kongen har besluttet at det i forbindelse dødsfallet skal flagges på halv stang fra Slottsbalkongen i dag og på begravelsesdagen.

Også Frankrikes president, Emmanuel Macron, hyllet den danske prinsen tirsdag.

– Han ønsket alltid å fremme det lange og urokkelige vennskapet mellom Franrike og Danmark, to nasjoner, hvis allianser aldri ble brutt, skriver Macron i en presseuttalelse.