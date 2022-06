Prins Harry samlet med familien etter «dyrehage»-uttalelser

De to deltok i jubileumsgudstjenesten i St. Paul-katedralen, som var til ære for dronning Elizabeths 70 år ved tronen. Torsdag kom imidlertid meldingen fra det britiske hoffet om at hun måtte avlyse på grunn av bevegelsesproblemer.

Dermed var de britiske avisene mest opptatt av at prins William og hans kone, hertuginne Kate, var til stede sammen med broren, prins Harry og hans amerikanske ektefelle, hertuginne Meghan.

De siste årene skal forholdet mellom de to brødrene ha vært ganske anstrengt.

Det var faktisk første gang de to prinsene deltok i et felles arrangement siden prins Harry trakk seg fra sine kongelige plikter i 2019 og flyttet til USA.

I 2001 sa han i en podkast at det å være medlem av kongehuset var som å være i filmen «The Truman Show» eller bo i en dyrehage.

TILBAKE: Prins Harry og hertuginne Meghan bor nå i USA. Før festgudstjenesten stod de sammen med prinsens kusine, Zara Tindall (t.h.) Foto: DANIEL LEAL / AFP

Intervjuet med Oprah Winfrey gjorde heller ikke forholdet mellom prinsen og resten av kongefamilien bedre.

Prins Harry og hertuginne Meghan fikk da også en blandet mottagelse av publikum da de ankom katedralen. Mange av de fremmøtte buet også da de kom ut av kirken.

– Han har forårsaket så mange problemer for dronningen, sa en dame til NRK i folkemengden utenfor. Hun var blant dem som høylytt buet mot de to, og mente de også er skyld i at dronningen er i dårlig form.

Statsminister Boris Johnson ble også buet på av publikum da han kom til St. Paul-katedralen fredag, der han skulle delta under feiringen av dronning Elizabeth.

Her blir Johnson møtt av buing Du trenger javascript for å se video.

Statsministeren skulle lese et bibelvers under festgudstjenesten.

Johnson har fått mye kritikk for sin deltagelse i den såkalte «partygate»-skandalen.

I en rapport kom det frem at statsministeren deltok på en rekke avskjedsfester i Downing Street under den strenge koronanedstengningen i England. Han er også bøtelagt av politiet for å ha deltatt på noen av sammenkomstene.

PÅ FØRSTE RAD: Prins William og prins Charles sammen med sine ektefeller Kate og Camilla var plassert på første rad sammen med bl.a. Charles sine søsken. Foto: POOL / Reuters GOD STEMNING: Prins William i munter passiar med sin tante, prinsesse Anne under festgudstjenesten i St. Pauls katedral. Foto: POOL / Reuters PÅ VENT: Prins William og hertuginne Kate venter på å gå inn til festgudstjenesten i St. Pauls katedralen Foto: POOL / Reuters LESTE TEKSTEN: Statsminister Boris Johnson leste ett av bibelversene under festgudstjenesten. KRONPRINSEN: Prins Charles har de siste ukene overtatt flere av morens offisielle opptredener og plikter. Her sammen med sin kone, hertuginne Camilla. Foto: POOL / Reuters OGSÅ PÅ FØRSTE RAD: Prins Edward, dronningens yngste sønn, sammen med sin kone Sophie og barna Louise og James. FAMILIESAMLING: Prins Harry med en kommentar til sin kusine, prinsesse Beatrice. Bak følger hennes ektemann Edoardo Mapelli, kusinen prinsesse Eugenie og ektemannen Jack Brooksbank.

Har redusert programmet

Prins Andrew, dronningenes nest eldste sønn, deltok heller ikke på festgudstjenesten i St. Paul-katedralen.

Årsaken skal være at den skandaleombruste prinsen har testet positivt for korona, opplyste en talsperson for Buckingham Palace torsdag.

Han var som ventet heller ikke til stede under torsdagens arrangementer, inkludert militæroppvisningen utenfor Buckingham Palace.

Prins Andrew inngikk tidligere i år et forlik med Virginia Giuffre som hevdet at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne på begynnelsen av 2000-tallet da hun fremdeles var mindreårig.

Dronning Elizabeth har vært nødt å redusere programmet det siste året på grunn av helsen.

Den 96 år gamle dronningen har vært svært aktiv, med tanke på sin alder, men i oktober i fjor skal hun ha tilbrakt sin første natt på sykehus på åtte år.

Deretter ble hun nødt å avlyse en planlagt tur til Nord-Irland. Hun dukket heller ikke opp på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 1. november.

29. mars i år deltok hun i en minnestund for sin avdøde ektemann prins Philip. Det var da hennes første store offentlige arrangement siden i fjor.

INVITERT: Biskop Tor B. Jørgensen var til stede under gudstjenesten. Foto: NRK

Klokt å ikke delta

Biskop Tor B. Jørgensen var til stede under gudstjenesten fredag, da som eneste lutheraner. Han er tidligere biskop i Norge, men er nå i en liten lutheransk britisk menighet.

– Det er helt fantastisk, sier han om det å være invitert til NRK.

– Er du skuffet over at dronningen ikke kunne delta?

– Nei, jeg tror det var veldig klokt å ikke delta her. Det å ikke ha noe sted å trekke seg tilbake hvis hun hadde følt seg uvel, det hadde vært veldig vanskelig, sier han.

TENKEPAUSE: Storbritannias statsminister Boris Johnson fanget opp i et tankefullt øyeblikk under festgudsjenesten. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

2000 personer deltok under festgudstjenesten, som ble ledet av erkebiskopen av York.

Han hyllet dronning Elizabeth for å ha holdt stø kurs gjennom sine 70 år som monark. Han snakket også om hennes store interesse for hester, samt hennes gode humor.

Dronningen selv skal ha fulgt gudstjenesten, som inneholdt taler, klokkeringing og bønn, på TV.

Fredag ettermiddag kom beskjeden om at dronningen også melder avbud til hesteløpet Epsom Derby på lørdag. Dronningen kommer til å følge hesteløpet på TV på Windsor Castle, opplyser Buckingham Palace ifølge ITV News.

Den storstilte feiringen skal pågå helt til søndag.

Her kan du se bilder fra hvert tiår hun har vært regent, i form av jubileumsfrimerker Royal Mail har laget i anledning årets platinajubileum: