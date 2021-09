Prins Charles og ansatt politianmeldt for å ha «solgt» utnevnelser til æresorden

Nok en gang er det bråk rundt en britisk kongelig.

Det skjer etter at både prins Charles og han nærmeste medarbeider Michael Fawcett har blitt politianmeldt for påståtte lovbrudd knyttet til «salg» av både orden og statsborgerskap, som blant annet The Times skrev om denne helgen.

Til tross for at det britiske kongehuset vanligvis ikke kommenterer kritikk, kom kronprinsens kontor Clarence House denne gangen med følgende uttalelse:

– Prinsen av Wales har ingen kunnskap om det påståtte tilbudet om æresutnevnelser eller britisk statsborgerskap basert på donasjoner til hans veldedige formål, og han gir sin fulle støtte til undersøkelsen som prinsens stiftelse selv har satt i gang, sier en ikke navngitt talsperson til CNN.

Historien strekker seg flere år tilbake i tid.

Ga ridderorden til sponsor

I en privat seremoni i Buckingham Palace i november 2016 utnevnte prins Charles den styrtrike saudiaraberen Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz til kommandør av Den britiske imperieordenen.

Ifølge avisen skal dette ha skjedd etter at Mahfouz betalte titusener av pund, flere hundre tusen kroner, til folk som hadde bånd til prinsen og som hadde fortalt ham at de kunne skaffe ham en ordensutnevnelse.

I tillegg skal saudiaraberen ha donert 1,5 millioner pund, rundt 18 millioner kroner, til restaureringsprosjekter på bygningene Dumfries House og Castle of Mey i Skottland, som er eid av prinsens stiftelse.

Castle of Mey i Skottland flagget på halv stang lørdag 10. april 2021, i sammenheng med dødsfallet til prins Philip, far til prins Charles. Foto: Jane Barlow / Pa Photos

Michael Fawcett trakk seg midlertidig som sjef for prinsens stiftelse da det ble kjent at avisen ville publisere beskyldninger rundt tildelingen av denne ordenen.

The Times skriver at Mahfouz nekter for å ha gjort noe galt.

Anmeldte prinsen for lovbrudd

Så langt er det levert inn minst to anmeldelser i saken til politiet i London, det skriver The Guardian.

Norman Baker er liberaldemokrat og tidligere statssekretær med ansvar for forebygging av kriminalitet. Han har skrevet til sjefen for London-politiet og krevd en etterforskning.

Michael Fawcett, som inntil nylig ledet prinsens stiftelse. Foto: AP

Han mener blant annet at et utdrag fra et brev skrevet av Fawcett i 2017 er bevis på lovbrudd.

Brevet er gjengitt i Mail on Sunday, og Fawcett skriver tilsynelatende i sammenheng med at Mahfouz er så gavmild: «vi vil gladelig støtte og bidra til søknaden om statsborgerskap». Videre står det at de vil prøve å oppgradere Mahfouz til en høyere tittel i Den britiske imperieordenen.

– Hvis politikere er involvert i å selge ordensutnevnelser eller i å tilby støtte for statsborgerskap, ville de være i alvorlig trøbbel. Det samme burde gjelde prins Charles, sier Norman Baker.

Den britiske imperieordenen ble opprettet i 1917 av kong George, for å kunne anerkjenne særlig sivil innsats under første verdenskrig. I dag kan den omfatte alle typer fortjenester.

Men en lov fra 1925 skal forhindre ordenen misbrukes.

Norman Baker er republikaner og en kjent kritiker av kongefamilien.

Den andre anmeldelsen kommer fra kampanjegruppen Republic, også de har en agenda når det gjelder å svekke monarkiet.

Men det er ikke første gang det er bråk rundt utnevnelser av britiske ordenstitler.

