I dag rundet Sverige 7000 døde personer med covid-19.

Det er besøksforbud på Stockholms største og Sveriges nest største sykehus, Karolinska, rett utenfor sentrum av hovedstaden. Men innenfor dørene foregår en kamp på liv og død for legene, sykepleierne og ikke minst pasientene på den hardt pressede intensivavdelingen.

Vi må jo hjelpe våre pasienter. Det er ikke noe alternativ. Björn Persson, virksomhetsleder intensivavdelingen ved Karolinska universitetssjukhuset

SLITNE: Sjeflegen ved intensivavdelingen på Karolinska Universitetssjukhuset forteller om utslitte medarbeidere og et voldsomt press på kapasiteten nå. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er veldig anstrengt på intensivavdelingen nå. Vi har noen få ledige plasser igjen, men da har vi allerede doblet kapasiteten fra det normale, forteller Björn Persson som er lege og virksomhetsleder ved intensivavdelingen på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Jeg tror vi kan holde ut et par måneder til. Det vil være utrolig anstrengende. Men vi må jo hjelpe våre pasienter. Det er ikke noe alternativ.

Frykter prisen blir høy

– For intensivpersonalet er det veldig anstrengende akkurat nå. Vi hadde for få medarbeidere allerede før vi gikk inn i dette. Det innebærer at vi må bruke deres kompetanse på enda flere pasienter og det er veldig krevende. Alle arbeider overtid og det er veldig lange dager.

HARDT: De ansatte arbeider tolv timers skift under strenge smittevernrutiner. Foto: Oscar Segerström/Karolinska sjukhuset

De siste ukene har det blitt jevnt flere innleggelser. Nå ligger over 2000 svensker på sykehus med påvist koronavirus. Nesten 250 av disse er på intensivavdeling.

– Dere er avhengig av færre innleggelser nå.

– Ja, nettopp. Dette orker vi ikke lenge nå. Jeg er redd prisen er for høy på lang sikt. Jeg frykter personalet blir syke, utbrente og etter hvert velger å ta et annet yrke, eller bytter karriere fordi man ikke vil oppleve dette igjen.

Mistet faren

Mohammed Hakim er ute på handletur i sentrum av Stockholm. 35-åringen forteller om sin far som for tre måneder siden ble del av den dystreste statistikken i Sverige. Døde av covid-19. Da måtte han gi opp kampen mot Koronaviruset.

– Det føles tøft, sier han ettertenksomt.

Han roser de som ga faren behandling på sykehuset.

– De var veldig snille på sykehuset og tok hånd om ham, så han fikk god behandling, forteller han, og tar en liten pause.

Mohammed Hakim forteller at faren døde med covid-19 for tre måneder siden. Over 7000 svensker er døde etter å ha blitt smittet av viruset siden mars. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det var helt forferdelig ... men man må jo leve videre. Forsøke å holde seg frisk selv og komme igjennom dette, sier han og legger til:

– Og blir man rammet av korona, så må man bare ha som motto at man skal klare dette.

– Presset øker dag for dag

I en staselig bygård litt nord for sentrum, et steinkast unna et annet sykehus, Sophiahemmet, holder den svenske legeforeningen hus.

PRESSET ØKER: Sofia Rydgren Stale som er leder i den svenske legeforeningen får mange tilbakemeldinger fra leger som er svært slitne. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Deres leder har fått utfordringene med presset på sykehusene og legene rett i fanget etter at hun ble valgt til vervet for mindre enn to uker siden.

– Presset øker for hver dag som går. Akkurat nå er det i Stockholm og Skåne det er verst, forteller Sofia Rydgren Stale, som leder legeforeningen.

– Det er tungt. Man savner hvile og å hente seg inn igjen. Man har ofret fritid og egen helse i enkelte tilfeller.

Hun håper landets myndigheter etter denne pandemien forstår at staten må ta mer av kontrollen over helsevesenet. I dag er mye av dette ansvaret langt på landets 21 regioner. Med en national strategi tror Rydgren Stale det kunne gått bedre.

– På sikt er det ikke bra å arbeide for lenge med så høy belastning, både fysisk og psykisk. Presset er på personalet, hvor vi ser at mange sliter akkurat nå. Staten må ta langt større ansvar for å styre helsevesenet. Dette er helt klart noe man må ta lærdom av og begynne med så snart som mulig.