Presset mot Biden øker – her er gruppen som ber ham gå

Uroen i det demokratiske partiet har ikke stilnet etter den famøse debatten i slutten av juni.

I løpet av det siste døgnet har flere politikere bedt Biden trekke seg. Onsdag kastet skuespiller og støttespiller George Clooney seg på med en kronikk i New York Times. Der sier han at Biden er blitt for gammel til en ny runde som president.

George Clooney hilser på president Joe Biden under en tilstelning i Det hvite hus i 2022. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

NRK har bedt tre USA-eksperter tippe hvem som blir demokratenes kandidat etter landsmøtet om en drøy måned.

Én tror Biden, én annen tror visepresident Kamala Harris, den tredje måtte justere svaret etter det siste døgnet. (Mer om det senere).

The New York Times oppdaterer fortløpende hvilke politikere som ber ham trekke seg, hvem som er urolige og hvem som gir ham tillit.

Ni demokrater i kongressen har nå bedt Biden tre til side:

AFP Peter Welch, senator fra Vermont – For landets beste, oppfordrer jeg president Biden til å trekke seg fra valget. (10. juli) Welch er den første senatoren som ber Biden gå. Et hardt slag for den tidligere senatoren Biden, som har stor respekt i Senatet. AP Pat Ryan, representant fra New York – For landet vårt, for mine to små barn, ber jeg Joe Biden om å tre til side i det kommende valget og innfri løftet om å være en bro til en ny generasjon ledere. (10. juli) Ryan mener Biden ikke lenger er i stand til å slå Trump. AP Earl Blumenauer, representant fra Oregon – Selv om dette er en avgjørelse for presidenten og førstedamen, håper jeg de vil komme til den konklusjonen som jeg og andre har: President Biden bør ikke være den demokratiske presidentkandidaten. (10. juli) Veteranen med 28 år i kongressen mener det handler om å bevare demokratiet. AP Antonio Delgado, viseguvernør i New York – Han kan bedre ettermælet sitt, vise styrke og nåde, ved å avslutte kampanjen og gi plass til en ny leder. (10. juli) Delgado er jurist og satt i kongressen fra 2019 til 2022, og ble utnevnt til viseguvernør i 2022. AP Mikie Sherrill, representant fra New Jersey – Fordi jeg vet at president Biden bryr seg om fremtiden til landet vårt, ber jeg om at han erklærer at han ikke vil stille til gjenvalg og vil hjelpe oss gjennom en prosess mot en ny nominert. (9. juli) En respektert politiker med bakgrunn som helikopterpilot i militæret og advokat. AP Adam Smith, representant fra Washington – Jeg tror det har blitt klart at han ikke er den beste personen til å bære det demokratiske budskapet. (8. juli) Smith har sittet i kongressen siden 1996. AFP Angie Craig, representant fra Minnesota – Jeg tror ikke at presidenten effektivt kan føre en kampanje og vinne over Donald Trump. (6. juli) Craig blir den femte demokraten i kongressen som ber Biden gå i en melding på X. AP Seth Moulton, representant fra Massachusetts – President Biden har gjort en enorm tjeneste for landet vårt, men nå er det på tide for ham å følge i George Washingtons fotspor, og tre til side for å la nye ledere reise seg og stille mot Donald Trump. (4. juli) AP Raúl M. Grijalva, representant fra Arizona – Det han må gjøre er å ta ansvar for å beholde presidentskapet (for Demokratene) – og det innebærer å komme seg ut av denne valgkampen. AP Mike Quigley, representant fra Illinois – Det må være hans avgjørelse, sier Quigly og legger til: Vi må være ærlige, det var ikke bare en dårlig kveld. (2. juli) Tre dager senere er han tydeligere: – Herr president, vi er evig takknemlig. Det eneste du kan gjøre nå for å sementere ditt ettermæle for alltid og forhindre total katastrofe, er å gå av og la noen andre gjøre dette. AP Lloyd Doggett, representant fra Texas – Jeg håper han tar den smertefulle og vanskelige avgjørelsen om å trekke seg. (2. juli) Doggett blir den første demokraten i kongressen som offentlig ber Biden trekke seg. Tre dager senere gjentar han budskapet: – Behovet for at han trer til side er mer presserende i kveld enn da jeg først ba om det på tirsdag.

Gruppen som ber ham gå, er foreløpig liten og uten store profiler. Det betyr ikke at Biden sitter trygt.

– Hvis det foregår en koordinert kampanje i Det demokratiske partiet, så ville ikke vi visst om det, sier Civita-rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke.

Mandag sendte Biden et brev til kongressmedlemmene som skulle skape ro i partiet. Det motsatte har skjedd.

Senatets demokratiske leder Chuck Schumer åpner privat for at andre enn Joe Biden kan være partiets presidentkandidat, ifølge nyhetsnettstedet Axios.

Schumers offisielle standpunkt er at han står sammen med Biden.

– Et parti i sjokk

Løkke minner om at mye kan skje før landsmøtet starter 19. august. Ekspertene NRK har snakket med omtaler det som et klimaks i spillet som nå foregår.

President Joe Biden og visepresident Kamala Harris klemmer hverandre på uavhengighetsdagen 4. juli. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

De ser for seg tre muligheter:

At Biden selv erkjenner problemene etter dårlige meningsmålinger, gjør enda en dårlig opptreden eller at det kommer nye avsløringer eller rapporter fra Det hvite hus.

En koordinert plan blant demokrater for å få en ny kandidat som i praksis betyr at Biden overtales.

At Biden blir Demokratenes kandidat.

– Det virker som det blir diskutert på høyt hold i partiet, sier USA-kjenner Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Det er et parti i sjokk, mener hun.

Tidligere kongressleder Nancy Pelosi er blant dem som har uttrykt bekymring, uten å gå så langt som å si at Biden bør trekke seg.

Og hun er ikke den eneste som har begynt å stille spørsmål:

AFP Nancy Pelosi, tidligere kongressleder – Jeg tror det er legitimt å si: «Er dette en episode, eller er det et helseproblem?» (2. juli) Veteranen regnes som en av de viktigste stemmene i partiet. Onsdag gjentok hun tvilen. – Det er opp til presidenten å avgjøre. Vi oppfordrer ham alle til å ta avgjørelsen, for tiden er i ferd med å renne ut. AFP Lori Trahan, representant fra Massachusetts – Selv om president Biden har gjort det klart at han føler han er den beste kandidaten til å vinne dette valget, tyder ingenting som har skjedd de siste tolv dagene på at velgerne ser ting på samme måte. (9. juli) AFP Patty Murray, senator fra Washington – Jeg tror president Biden må gjøre mer for å demonstrere at han er sterk nok til å slå Donald Trump. (8. juli) Selv om senatoren ikke sier rett ut at han må gå, vekker uttalelsen oppsikt. Hun er en veteran i partiet som har sittet i Senatet sammen med Biden. AP Jon Tester, senator fra Montana – President Biden må bevise for det amerikanske folket – inkludert meg – at han klarer jobben i fire år til. (8. juli) AP Adam Schiff, representant fra California – Opptredenen i debatten tror jeg med rette reiste spørsmål blant det amerikanske folket om hvorvidt presidenten har styrke til å beseire Donald Trump. Og dette er en eksistensiell risiko. AFP Maura Healey, guvernør i Massachusetts I løpet av de kommende dagene oppfordrer jeg ham til å lytte til det amerikanske folket og nøye vurdere om han fortsatt er vårt beste håp for å beseire Donald Trump.

Trump foran på meningsmålinger

Høgestøl poengterer at Trump har ligget foran Biden på meningsmålingene også før debatten.

Nå rykker Trump ytterligere ifra.

– For fire år siden så ledet Biden med 9–10 prosent inn i sommeren. Og han vant ikke med 10 prosent. Vanlig dynamikk er at Demokratene leder litt mer på meningsmålingene nasjonalt enn det som er realiteten i valget. Så hvis de da ligger under nasjonalt, så burde det være ganske illevarslende, sier Høgestøl.

Forfatter og USA-kjenner Jan Arild Snoen mener Biden er avhengig av en god debatt i september, og drahjelp fra økonomien, om han skal slå Trump.

– Det er Trump som er favoritten nå, men Trump er ikke voldsomt favoritt, sier han.

Mange demokrater står fremdeles støtt ved Bidens side:

JOSEPH PREZIOSO Bernie Sanders, senator fra Verrmont – Jeg skal gjøre mitt beste for å få han gjenvalgt. (28. juni) Det stod mellom Sanders og Biden da Demokratene skulle velge sin presidentkandidat i 2020. Til slutt trakk Sanders seg og stilte seg bak Biden. AP Pete Buttigieg, transportminister – Joe Bidens presidentperiode har vært blant de mest produktive og suksessrike i amerikansk historie. (28. juni) Buttigieg stilte i nominasjonskampen for Demokratenes presidentkandidat. Han trakk seg, og ble senere transportminister i Bidens regjering. Ukjent Alexandria Ocasio-Cortez, representant fra New York – Jeg støtter han og har fokus på å sørge for at han vinner i november. (8. juli) Ocasio-Cortez er blant de mest venstreorienterte i det Demokratiske partiet. I 2019 ble hun valgt inn i Representantenes hus, som tidenes yngste, 29 år gammel. Anders Tvegård / NRK Gavin Newsom, guvernør i California – President Joe Biden har hatt ryggen vår, nå er det på tide at vi har hans. (3. juli) Han er guvernør i California, og utpekt som en mulig arvtaker hos Demokratene i 2028. Newsom er også en viktig støttespiller av Joe Biden. AP Chuck Schumer, senator fra New York – Jeg står ved Joe Biden. (2. juli) Schumer er majoritetsleder i det amerikanske Senatet. Han er nå inne i sin femte periode som senator for New York, og dermed delstatens lengstsittende. ALEX WONG Jerry Nadler, representant fra New York – Han kommer til å være vår representant, og vi må støtte han alle sammen. (9. juli) Nadler er tidligere leder for justiskomiteen i Representantenes hus. I begynnelsen av juli meldte flere medier at han i private samtaler hadde sagt Biden måtte gå. Noen dager senere viste Nadler imidlertid sin støtte til presidenten. AP Kathy Hochul, guvernør i New York – President Joe Biden er med for å vinne, og alle vi lovte å støtte han. (3. juli) Hochul ble i 2021 delstaten New Yorks første kvinnelige guvernør. AP Richard Neal, representant fra Massachusetts – La oss holde det gående. (7. juli) Som leder for kontrollkomiteen startet Neal i 2019 arbeidet med å få utlevert Donald Trump sine selvangivelser. AP Jaime Harrison, leder for Demokratenes partiorganisasjon – Dette er ikke West Wing. Vi har hatt en prosess, millioner har stemt på Joe Biden, og vi har vår kandidat. (2. juli)

Spent før pressekonferanse

Høgestøl mener torsdagens pressekonferanse på Nato-toppmøtet blir avgjørende for Biden.

– Jeg tror veldig mange vil følge med på den. Vil han greie å stå der og få spørsmål fra pressen og faktisk parere det og svare det ut på en god måte? Jeg tror den pressekonferansen blir ganske viktig for ham, sier hun.

Dette tror ekspertene at skjer nå

Med en drøy måned til landsmøtet, er dette ekspertenes spådom:

Jan Arild Snoen:

Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Nye episoder vil utløse nye krav om at han må trekke seg. Det blir jo bare å tippe. Men jeg tror det er mest sannsynlig at han faktisk blir nominert i august. Jeg mener det er mer enn 50 prosent sjanse for det.

Eirik Løkke:

Foto: Hanna Johre / NRK

– Jeg tror ikke Joe Biden blir utnevnt under landsmøtet. Jeg tror det blir noen andre, mest sannsynlig Kamala Harris. Det er en blanding mellom tro og håp. Det er en analyse basert på følgende: Alle som så Joe Biden under debatten, så at dette er en person som er aldersmessig og helsemessig svekket. Og tallene er helt krystallklare. Et stort flertall av de amerikanske velgerne mener han er for gammel.

Sofie Høgestøl:

Foto: Johanna Hauge / NRK

– Det er veldig vanskelig å si. Ting virker fortsatt ganske åpent. Hver eneste uke han greier å stagge kritikken, gjør det mer sannsynlig at han blir presidentkandidaten, sa Sofie Høgestøl onsdag ettermiddag.

Dagen etter stilte vi spørsmålet på nytt.

– Kanskje 55–45 til at han går av nå. Føler dette endrer seg døgn for døgn nå.