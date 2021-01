Presidentinnsettelsene vi aldri glemmer

Innsettelsen av amerikanske presidenter er en dag full av tradisjoner utviklet siden George Washingtons første innsettelse i New York i 1789. Avleggelse av eden, elegante taler, stjernespekket underholdning, raffinerte retter og ball ut i de små timer er blant de mest sentrale elementene.

Enkelte innsettelser har fått en varig plass i historiebøkene som helt unike.

Den villeste festen

Da Andrew Jackson ble innsatt for sin første periode i 1829, inviterte han 20.000 av sine tilhengere til fest i Det hvite hus etter edsavleggelsen. Festen omtales gjerne som det villeste party i Det hvite hus' historie. Da store menneskemengder presset seg inn i det åpne huset, utviklet feiringen seg til slagsmål.

President Andrew Jackson med hvitt hår til høyre på illustrasjonen, etter innsettelsesfesten i Det hvite hus. Illustrasjon: History Collection

Folk høyt oppe i sosieteten den gangen beskrev situasjonen slik:

«Damer besvimte, mange menn ble sett med blodige neser, det var så kaotisk at det nesten er umulig å beskrive».

Jackson selv måtte hoppe ut av et vindu for å komme seg unna. Mens han ble fraktet i sikkerhet på et hotell, måtte ansatte i Det hvite hus lokke gjestene ut av huset ved å servere brennevin på plenen i stedet for innendørs.

Surr i eden

Disse ordene står i sentrum under en amerikansk presidentinnsettelse.

«I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of president of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.»

De høytidelige ordene markerer starten på en presidentperiode. Eden er neste like berømt som alle mennene som har avlagt den. Den er nedfelt i grunnloven og det er viktig at den blir sagt riktig.

Det ble den ikke i 2009 da USA skulle innsette sin første svarte president. Høyesterettsjustitiarius John Roberts byttet om på ordstillingen som skulle gjentas av Barack Obama. Foran nesten 2 millioner mennesker i Washington, D.C gjentok Obama noe usikkert det Robets sa, med tydelig visshet om at det ikke gikk helt som det skulle.

Flere eksperter på den amerikanske grunnloven tok til orde for at Obama burde avlegge eden på nytt. Den påfølgende dagen møtte Roberts og Obama i Det hvite hus og eden ble korrekt avlagt.

Barack Obama måtte sverges inn på nytt som president dagen etter innsettelsesseremonien i 2009 Foto: Charles Dharapak / Ap

Tale for historien

Etter eden holder den nye presidenten en av sine viktigste taler, den første som USAs president. Noen taler blir historiske av ulike grunner.

Under innsettelsestalen i 1961 leverte John F Kennedy en av de mest berømte setningene gjennom tidene:

«Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country»

John F. Kennedy under som historiske innsettelsestale i 1961 Foto: AP

I talen snakket Kennedy om den nye generasjonen som hadde overtatt fakkelen. Om at høflighet ikke var et svakhetstegn og oppfordret partene til forhandlinger.

«Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate».

Han ba øst og vest om å fokusere på problemene som forener menneskeheten i stedet for se på problemene som splitter. Kennedy fremsto som frihetens forsvarer, og land som ble truet av kommunistene kunne regne hjelp fra USA.

I dag står Kennedys innsettelsestale på annen plass på «American Rhetoric» topp-100 liste. Bare overgått av den berømte talen til Martin Luther King «I have a dream» i 1963.

Full på talerstolen

Ikke alle har vært like tydelig i sin tale.

Visepresident Andrew Johnson fikk store problemer i 1865. Under den andre innsettelsen av Abraham Lincoln, hadde visepresidenten tatt seg flere glass whisky for å roe nervene og lette symptomene etter å ha hatt typhoid feber.

Da Andrew Johnsen skulle sverges inn som visepresident i 1865 hadde han drukket litt for mye whisky. Foto: Ap

Da det var Johnson sin tur til å avlegge eden var han synlig beruset. Han stammet seg gjennom eden før han insisterte på å holde en kort tale. Etter å ha snakket usammenhengende i 20 minutter ble han dratt ned fra podiet.

En knapp måned senere ble Andrew Johnson sverget inn som president etter at en snikskytter hadde drept Abraham Lincoln.

Nektet å kle seg

Seremonien ute på Capitol Hill kan være en kald fornøyelse. Det kan ha blitt William Harrison sin skjebne.

Da William Henry Harrison skulle innsettes i 1841, var det isende vind. Likevel insisterte han på å ri frem og tilbake til innsettelsen istedenfor å kjøre vogn. Som for å bevise at han fremdeles var en hardfør general nektet han også å ha på seg hatt, frakk og hansker.

Harrison toppet det hele med å holde tidenes lengste innsettelsestale. Talen på 8445 ord var 60 ganger lengre enn George Washingtons tale i 1793.

Samme kveld klaget Harrison over forkjølelse. Han fikk lungebetennelse og døde en måned senere. Det har gitt Harrison den lite flatterende rekorden som den presidenten i USAs historie med færrest dager i jobben.

William Henry Harrison døde 31. dager etter at han ble innsatt som president i 1841 Foto: Library of Congress

I ettertid mener historikere at William Henry Harrison kan ha død av tyfoidfeber fordi man dumpet kloakk og avføring nær Det hvite hus.

Frossen mat og døde fugler

Kulden har også vært en utfordring for innsettelsesfesten.

Da borgerkrigsgeneral Ulysses S. Grant skulle feire sin innsettelse som president for annen gang i 1873 var det 15 minusgrader og vind.

President Ulysses S. Grant serverte gjestene frossen mat under innsettelsesfesten i 1873 Foto: Ap

Det var satt opp en stor provisorisk bygning til ball, men bygget var hverken isolert eller oppvarmet. Dermed ble maten og champagnen frossen og gjestene måtte danse med vinterjakkene på,

Verst gikk det utover de 100 kanarifuglene som skulle være til pynt og underholdning. De frøs i hjel.

Også da Richard Nixon skulle gjeninnsettes i 1973 ble det problemer med fugler. Komiteen som har ansvaret for seremonien var lei av alle duene som flakset rundt der opptoget skulle gå. Alle trær langs ruta ble derfor smurt inn med et middel som skulle skremme vekk duene.

Problemet var bare at duene spiste middelet og døde. Dermed lå det døde og syke duer strødd langs Pennsylvania Avenue mens Nixons opptog gikk forbi.

Se også de historiske øyeblikkene her:

Slik foregår innsettelsen av presidenter i USA

Nye historiske øyeblikk

Onsdag 20. januar 2020 skal Joe Biden tas i ed som USAs 46. president på Capitol Hill i Washington D.C. Med sine 77 år blir han USAs eldste president. Samtidig skal Kamala Harris tas i ed som landets første kvinnelige visepresident.

Joe Biden blir USAs eldste president og Kamala Harris landets første kvinnelige visepresident. Foto: Mike Blake / Mike Blake

De vil garantert føye seg inn på listen over innsettelser for historiebøkene.

Seremonien blir annerledes og kraftig nedskalert, både på grunn av koronapandemien og på grunn av sikkerhetssituasjonen i den amerikanske hovedstaden.

Avtroppende president Donald Trump skriver seg også inn i historiebøkene ved å bli den første presidenten siden 1869 som bryter tradisjonen med å delta på innsettelsen av sin etterkommer. Trump har tvitret at han ikke kommer.