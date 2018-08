Presidenten mener «han så døden i øyene», opposisjonen kaller det «en farse»

Dramaet som utspilte seg i Venezuela lørdag fortsetter. Det var etter at president Nicolás Maduro beskyldte fienden Julio Borges for å stå bak et attentatforsøk med en drone forrige helg, at opposisjonspolitikeren i dag tok til motmæle.

Her blir presidentens tale avbrutt av droneangrep Du trenger javascript for å se video.

– Ingen, verken i landet eller verden, tror deg når det kommer til denne farsen av et angrep. Vi vet alle at det var iscenesatt for å forfølge og undertrykke de som motsetter seg diktaturet du leder, ytret Julio Borges, den tidligere lederen av den venezuelanske nasjonalforsamlingen, på Twitter.

Da hadde president Nicolás Maduro i en fjernsynstale beskyldt Borges for å stå bak det angivelige droneangrepet på lørdag.

Fakta om Nicolás Maduro Ekspandér faktaboks Født 1962 i Caracas.

Gift med juristen Cilia Flores, som er medlem av Venezuelas nasjonalforsamling.

Tidligere bussjåfør og fagforeningsleder.

Ble valgt inn i nasjonalforsamlingen i 2000. Leder av forsamlingen fra 2005 til 2006. Ble deretter utpekt til utenriksminister av daværende president Hugo Chávez.

Trofast støttespiller av Chávez, som utpekte Maduro til sin etterfølger da han lå for døden i 2013.

Valgt for seks nye år ved makten med nærmere 68 prosent av stemmene under valget 20. mai. Kilde: NTB

– Jeg så døden i ansiktet. Jeg så døden rett fremfor meg – før jeg sa: Tiden er ikke inne, gå vekk død, her er det livet som vinner, sa Nicolás Maduro på dramatisk vis i den to timer lange direktesendte fjernsynstalen.

President Maduro mener han ble utsatt for et attentat Du trenger javascript for å se video.

La frem biter og hatter

Presidenten viste frem biter og bilder av dronene som skal ha eksplodert i tillegg til en kule, en ødelagt uniformshatt og samt en video hvor en antatt mistenkt kommer med en tilståelse som navngir Borges og Juan Requesens, en annen opposisjonspolitiker.

Bak presidenten satt en soldat med bandasje på kinnet.

Maduro ber USA og Colombia utlevere de som kan stå bak attentatet. Den tidligere opposisjonslederen Borges lever nå i eksil i Colombia.

Colombias avtroppende president Juan Manuel Santos var den første Maduro i helgen gav skylden for droneattentatet.

– Terroristene er trent, finansiert og beskyttet av Colombia. I flere av tilståelsene pekes det på Julio Borges. Etterforskningen peker også mot Borges, som lever i et herskapshus i Bogota, beskyttet av den avtroppende regjeringen, sa Maduro i tv-talen.

Han mente lørdagens hendelse «passet Borges feighet» og mente den tidligere lederen av nasjonalforsamlingen var mannen bak kupplaner og politisk vold de siste 15 årene.

– Det er Julio Borges, alltid Julio Borges, sa Maduro.

Borges påståtte medsammensvorne, Juan Requesens, ble av presidenten kalt den «galeste» og mest «psykopatiske» av alle opposisjonspolitikere.

Requesens skal ifølge etter en video som er spredd gjennom sosiale medier være pågrepet av venezuelansk politi.

Opposisjonspolitiker Juan Requesens avbildet i nasjonalforsamlingen 5. april 2017. Requesens hadde i kampen for å bevare nasjonalforsamlingens makt flere sammenstøt med politiet og Maduro-tilhengere. Foto: Marco Bello / Reuters

Drone eller ikke drone?

Det er fortsatt uenigheter om hva som hendte lørdag kveld lokal tid.

Ifølge presidenten og regjeringens versjon skal to droner utstyrt med eksplosiver blitt forsøkt detonert idet president Maduro holdt sin tale under en militærparade.

Fjernsynsbildene viste hvordan Maduro og hans kone titter opp idet et kraftig smell kan høres. Maduros livvakter styrter til for å beskytte presidenten mens soldatene i paraden løper hver til sitt.

En gruppe brannmenn som var i nærheten mener at smellet kom fra en kraftig gasseksplosjon.

En gruppe som kaller seg «Soldater i T-skjorter» meldte seg raskt og sa de stod bak droneangrepet, uten at de gav ytterligere detaljer. Seks personer arrestert, anklaget for forræderi, drapsforsøk og terrorforsøk.

Livvaktene griper inn Du trenger javascript for å se video.

Vil frata opposisjonspolitikere immunitet

Siden 2015 har opposisjonen kontrollert nasjonalforsamlingen i Venezuela.

Sommeren 2017 ble det imidlertid utnevnt en ny grunnlovsgivende forsamling, som i praksis står over nasjonalforsamlingen. Grunnlovsforsamlingen kontrolleres av det regjerende sosialistpartiet og støttespillere av Maduro.

Lederen for grunnlovsforsamlingen, Diosdado Cabello, sier nå at han vil frata nasjonalforsamlings representanter deres immunitet og stille dem til ansvar for det angivelige forsøket på å drepe presidenten.

Bakgrunn: Venezuela – Mot full kollaps Ekspandér faktaboks I 1998 vant Hugo Chavez presidentvalget i Venezuela. Det markerte et vendepunkt i landets historie. Chavez kom fra en fattig familie og tilhørte ikke et tradisjonelt maktmiljø. For mange venezuelanere representerte han noe nytt. Landet fikk et sosialistisk styre. Venezuela har noen av verdens største kjente oljereserver. Hugo Chavez gikk til valg på løfter om å redusere de store klasseforskjellene i landet, bekjempe fattigdom og korrupsjon. Løftene ble fulgt opp. Det ble satset på omfattende sosiale tiltak. De fattige fikk penger mellom hendene, men oljeinntektene ble ikke brukt til å bygge opp noe som ga staten inntekter. Venezuela var helt avhengig av vedvarende høye oljeinntekter. Hugo Chavez ble populær blant de fattige og vant valgene, men ordningene var for kostbare. Chavez regjerte i 15 år. Gjennom de fire presidentperiodene var landet preget av uro. Chavez var omstridt i sitt eget land, særlig innenfor finanssektoren, de tradisjonelle politiske partiene, blant de militære og i den katolske kirken. Han fikk også uvenner i utlandet og omtalte USAs president George W. Bush som "djevelen" fra FNs talerstol i 2006. 5. mars 2013 døde Hugo Chavez av kreft, 58 år gammel. Nicolas Maduro ble president. 55-åringen kom også fra arbeiderklassen, men den tidligere bussjåføren tok over en vanstyrt økonomi. Han var langt mindre populær enn Chavez og da oljeinntektene gikk ned raste det meste sammen. I dag er Venezuela nær ved å kollapse. Inflasjonen er ventet å nå 13 000 prosent i 2018 og nærmere 90 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Korrupsjonen er omfattende. Det finnes ikke mat eller medisiner i landet med større oljereserver enn Saudi-Arabia. Landet har vært preget av voldsomme protester mot styresmaktene. Det siste året har flere personer blitt drept under demonstrasjoner, plyndring og sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av regimet. I nabolandene er beredskapen høynet. Det er uro for hvordan forholdene vil utvikle seg i Venezuela. Kilder: Store norske leksikon, Reuter, Associated Press, Reuters, Dagens Næringsliv og BBC.

Både Julio Borges og Juan Requesens er som valgte representanter av nasjonalforsamlingen beskyttet mot straffeforfølgelse.

– Når rettferdigheten kommer, slår den hardt, sier Cabello, som er en av Maduros nære allierte.

Kritikere av Maduro frykter den upopulære presidenten vil bruke det påståtte angrepet til å slå ytterligere ned på opposisjonen, for å dempe misnøyen med landets økonomiske situasjon.