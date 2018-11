Frankrike gjennomførte sine første prøvesprengninger på Mururoa-atollen i 1966. Totalt ble det detonert 41 atombomber over atollene, mens 147 atombomber ble sprengt i havet rundt. Den siste spregningen ble gjort 27. januar 1996.

Flere tusen mennesker fikk i ettertid alvorlige helseskader, og mange utviklet kreft.

– Jeg er ikke overrasket over å ha blitt kalt en løgner i over 30 år. Vi løy og sa at testene var rene. Vi løy, sa Fritch da han snakket i det lokale parlamentet i går.

Talen ble overført direkte på nasjonalt TV.

– Når man ser en atombombe sprenges regner jeg med at man forstår at det ikke er mulig at den ikke gjør skade, sa presidenten.

– Vi løy, sier president Edouard Fritch. Foto: Gregory Boissy / AFP

Frankrike innrømmet skader

Lenge nektet franske myndigheter for at de hadde noe ansvar for skadene som lokalbefolkningen ble påført. Frykten var stor for at en innrømmelse ville skade landets atomprogram under den kalde krigen.

I 2010 tilbød Frankrike flere millioner euro i erstatning for de mange testene, men prosessen er lang og hittil er ingen penger blitt utbetalt, melder nyhetsbyrået AP. Hemmeligstemplede dokumenter som ble frigitt av det franske forsvarsdepartementet i 2013 viste at Stillehavsøyene hadde blitt utsatt for langt mer radioaktivitet enn tidligere antatt.

I 2016 sa den forrige franske presidenten, François Hollande, at prøvesprengningene ved atollene Mururoa og Fangataufa hadde hatt konsekvenser.

– Jeg anerkjenner at de kjernefysiske testene i har påvirket miljøet, noe som har fått helsemessige konsekvenser, sa Hollande da han besøkte hovedstaden Papeete.

Franske myndigheter har ikke kommentert uttalelsene til Edoard Fritch.

Anklaget for forbrytelser mot menneskeheten

I oktober ble Frankrike klaget inn til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for angivelige forbrytelser mot menneskeheten på grunn av atomtestene.

Bilde fra Mururoa-atollen, tatt i 1998. Foto: Thibault Marais / AP

– Denne saken har som mål å holde alle franske presidenter ansvarlige for atomtestene mot landet vårt. Vi skylder alle de menneskene som døde som konsekvens av kjernefysisk kolonialisme, å gjøre dette, sa opposisjonsleder Oscar Temaru i Fransk Polynesia om klagen som er sendt straffedomstolen i Haag.

Det franske territoriet i Polynesia sør i Stillehavet har 293.000 innbyggere og er mest kjent for ferieøya Tahiti.