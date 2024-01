Russland er verdens største land, målt i kvadratkilometer. Over en tidel av bebodde landmasser på jorda er del av den russiske staten. Her snakkes 238 ulike språk og dialekter, ifølge myndighetene.

Russland har også flere atomstridshoder enn noe annet land. Dessuten en politisk ledelse som har truet med å bruke alle midler hvis landets eksistens er truet. Når det eventuelt skjer, bestemmer den politiske ledelsen, altså president Putin.

Respekt

Han krever at Russland bli respektert. Det er et av hans seks prinsipper i oppskriften for «en stabil verden».

Nummer to er å respektere forskjellighet, og erkjenne at det ikke er akseptabelt å fortelle andre stater hvordan de skal leve, uttalte den russiske presidenten i oktober i fjor.

Han har også sagt rett ut at «amerikanske politikere må lære seg å respektere andre».

Med Gud og soldater for Russland

Alliansen mellom kirken og forsvaret gir Putin den moralske og verdimessige forankringen han trenger. Kampen står om noe mye større enn ukrainsk territorium.

Patriark Kirill og forsvarsminister Sergej Sjojgu åpner de væpnede styrkers katedral i Patriotparken utenfor Moskva, 14. juni 2020. Kirken er i hovedsak militærgrønn både utvendig og innvendig. Foto: AFP

– Den viktigste oppgaven for Russland nå er å komme seirende ut av den kampen som ondskapens krefter har utløst mot oss, sa den russiske kirkens overhode, patriark Kirill i fjor høst.

Han har også sagt at alle russiske soldater som dør i krigen i Ukraina vil få syndenes forlatelse.

Da jeg jobbet her på 1990-tallet, utlyste president Boris Jeltsin en konkurranse for å finne fram til en nasjonal idé som kunne erstatte kommunismen. Konkurransen endte uten resultat.

President Vladimir Putin svarer på innsendte spørsmål fra folket og fra folk i salen på direktesendt TV 14. desember 2023. Foto: Alexander Zemlianichenko / AFP

Putin og hans nærmeste fant svaret i fortiden. Kirken, en sterk stat og militæret i tett fellesskap er både praktisk og ideologisk pålene i den nasjonale identiteten som nå markedsføres på alle plattformer.

– Vi leter ikke, som enkelte land, etter en «nasjonal idé». Vi fant den i vårt folks historie, sa patriarken i mars i fjor.

Det å være en respektert stormakt er også viktig for folket. Det er simpelthen en del den nasjonale identiteten.

En kompensasjon for folket

Stormaktsfølelsen fungerer som en kompensasjon for en fattig befolkning som er helt avhengig av staten, hevder sosiologen Lev Gudkov.

I flere tiår ledet han det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada. Nå skriver han kritiske analyser basert på det han har samlet opp av kunnskap om folkemeningen her.

Lev Gudkov, senioranalytiker i meningsmålingsinstituttet Levada. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Stolthet over landet er uatskillelig fra den dårlig undertrykte skammen og den knugende følelsen av å ligge etter utviklede land, altså Vesten, sier Gudkov.

Levada er erklært som «utenlandsk agent» av myndighetene.

Rundt åtte av ti russere har i de vel tre tiårene siden Sovjetunionen gikk i oppløsning holdt fast ved at Russland må vende tilbake til og forsvare sin rolle som stormakt.

Stormaktsstatus beskytter

Jeg gikk ut i vinterkulda for å høre fra folk selv hva de tenker. I en gigantisk utstillingspark nord i Moskva er det nå en utstilling kalt «Russland». Regionene har hver sin stand, også de okkuperte ukrainske fylkene.

I utstillingsparken «VDNKH» er hovedpoenget å vise fram alt Sovjetunionen og siden Russland har oppnådd når det gjelder teknologisk utvikling. Isskulpturen viser et russisk passasjerfly. Foto: Gro Holm / NRK

Alle jeg spurte mener at Russland er en stormakt. Men da jeg ville vite hva det betyr for dem, var det flere som slet med å svare. Ikke Tatjana.

– Det betyr at du føler deg beskyttet, du trenger ikke å bekymre deg for framtida. Stormakten beskytter deg, mente hun.

– Jeg er veldig stolt over å være født her og ikke noe annet sted, sa Dania, som er fra det sørlige Russland.

Standen for det russisk-okkuperte ukrainske fylket Donetsk handler om gjenreisningen av områder som er ødelagt av krigen. Russland satser store summer, særlig i Mariupol. Foto: Gro Holm / NRK

Jeg spurte også om det er noen forskjell på det å være imperium og det å være stormakt. De fleste svarte at Russland ikke er noe imperium.

Det ordet klinger nemlig negativt for mange, som om de er en del av en stat som vil underlegge seg andre folk.

Russland som imperium

President Putin og utenriksminister Sergej Lavrov snakker til afrikanske ledere som om de har en felles historie når det gjelder å bekjempe vestlig kolonialisme.

Men russiske soldater slåss nå for å erobre et naboland, og det tsarrussiske imperiet ble skapt med våpen og tvang. Den siden ved russisk imperiebygging får lite oppmerksomhet.

De færreste russere forstår hva jeg mener når jeg snakker om den 101 år lange krigen mot tsjerkesserne, mellom 1763 og 1864.

Tsjerkesserne er i hovedsak muslimer, og var den gangen et fjellfolk som også kontrollerte deler av Svartehavskysten, inkludert byen Sotsjij.

Tsarens soldater drepte for fote, både mennesker og husdyr. Ifølge det russiske imperiet selv ble 400.000 tsjerkessere drept og en halv million tvunget til å flykte til Tyrkia. Bare 80.000 ble igjen. Tsjerkesserne selv hevder langt flere ble drept og at det var et folkemord.

Glemte massedrap

Men spor av dette massedrapet finnes ikke i russeres bevissthet om egen historie og storhet.

Det finnes et aktivt tsjerkessisk eksilmiljø som hevder at det russiske imperiet begikk folkemord på tsjerkesserne. Den georgiske nasjonalforsamlingen har vedtatt at det var et folkemord. Ellers er det få land i verden som har brydd seg med skjebnen til dette kaukasiske folket.

Russland har aldri hatt en kritisk offentlighet som har diskutert de menneskelige kostnadene ved å underlegge seg mange titalls ikke-russiske minoriteter med makt.

Kanskje ikke så underlig, ettersom det knapt har vært noe oppgjør med Stalin-tidens masseslakt av faktiske og innbilte politiske motstandere. Mange av dem var etniske russere.

Fersk imperialisme

Foruten okkupasjonen av ukrainsk territorium, har Russland nylig forsynt seg av flere andre tidligere sovjetrepublikker. Fordi de kan, fordi deres hær er sterkest.

Russiske soldater øver med landgangsskip, pansrede kjøretøy og helikoptre ved den abkhasiske Svartehavsbyen Gudauta. 13. august 2018. Foto: Reuters

Fra Georgia har de tatt Abkhazia ved Svartehavskysten og Sør-Ossetia nordvest for hovedstaden Tbilisi. Fra Moldova har de tatt Transdnjester, på grensen til Ukraina. Og når jeg sier «tatt», så er det fordi områdene har vært okkupert av russiske styrker i mange år.