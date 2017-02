President Trump har valgt ny nasjonal sikkerhetsrådgiver

– Ikke mindre enn et kupp for Trump, skriver seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier om Trumps valg av general H.R. McMaster som landets nye nasjonale sikkerhetsrådgiver.

– Dette er en ytterst kompetent person, som både har bred militær erfaring, og som er velbevandret i det sikkerhetspolitiske miljøet i USA og internasjonalt. Han kan fylle stillingen på en veldig god måte, sier Melby til NRK.

– Overraskende ansettelse

Han synes det er litt overraskende at McMaster ble valgt.

– Han har vært kritisk til noen av de utsagnene president Donald Trump har kommet med, sier Melby.

54-åringen fra Philadelphia har en lang karriere i det amerikanske militæret. Han har blant annet deltatt i krigen i Irak og i Afghanistan.

Det blir spennende å se hvordan det blir når noen skal jobbe så nært opp mot Trump, slik som McMaster nå vil gjøre, hvordan det utvikler seg. Det er mange skjær i sjøen og mange spørsmålstegn, men jeg tror ikke McMasters hadde tatt jobben hvis han ikke har fått lovnader om å være den sentrale personen i det hvite hus når det gjelder sikkerhetspolitikk, sier Melby.

Han tror vi alle kan se på dette som en positiv ansettelse. Han er kjent med internasjonal politikk og de problemene Nato står ovenfor, sier Melby.

McMaster har tidligere blant annet studert ved militærakademiet West Point, i tillegg til at han har en PhD-grad i amerikansk historie fra Universitetet i Nord-Carolina. I 2014 ble han utnevnt av Time magazine som en av verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker.

I 1997 kom han med boka «Dereliction of Duty», hvor han kritiserte landets militære og politiske ledelse for dårlig lederskap under Vietnamkrigen.

McMaster erstatter Michael Flynn, som trakk seg etter 23 dager i jobben.

Keith Kellogg blir stabssjef for Nasjonalt sikkerhetsråd.