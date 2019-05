Den nye meningsmålingen er gjennomført av det statlige meningsmålingsinstituttet VTsIOM.

Den viser at tilliten til president Putin nå ligger på 31,7 prosent, et resultat som er det laveste siden målingene startet for 13 år siden.

Økt pensjonsalder en viktig årsak

For et knapt år siden økte russiske myndigheter pensjonsalderen med fem år for både kvinner og menn.

President Putin forsvarte reformen, og sa at Russlands økonomi rett og slett ikke ville tåle denne belastningen i årene som kommer.

FALLENDE: Tilliten til president Putin ble mindre etter at pensjonsreformen ble gjennomført for et års tid siden. Den øverste kurven viser utviklingen. Foto: VTsIOM

Men veldig mange russere mente at myndighetene rett og slett stjal fra dem en rettighet de hadde opparbeidet seg gjennom et langt arbeidsliv.

I Russland er det vanlig at de som får pensjon, fortsetter å arbeide dersom de kan det. Pensjonene er som regel ganske beskjedne, og det er vanskelig å klare seg uten noen form for tilskudd.

Tilliten til presidenten fikk en kraftig knekk etter at pensjonsalderen ble økt, og siden har den ligget på dette nivået. Russerne ser ikke ut til å ville tilgi landets leder for å ha gjennomført denne forandringen.

Omfattende korrupsjon

Russiske medier omtaler hele tiden større eller mindre korrupsjonssaker.

Politikere og byråkrater og deres ektefeller må offentliggjøre hvor mye de tjener og hvor stor formue de har. Ganske ofte viser det seg at ektefellene til sentralt plasserte personer sitter på svært store verdier. Det gjelder både i de store byene og utover i de russiske regionene.

Enten dette dreier seg om korrupsjon eller ærlig opptjente penger, så viser kommentarfeltene at folk flest er opprørt over hvordan store deler av landets elite velter seg i rikdom.

LEGENDARISK: Statsminister Dmitrij Medvedev fikk spørsmål fra en eldre kvinne om pensjonene kunne økes. Da svarte han at det ikke finnes penger. Du trenger javascript for å se video. LEGENDARISK: Statsminister Dmitrij Medvedev fikk spørsmål fra en eldre kvinne om pensjonene kunne økes. Da svarte han at det ikke finnes penger.

Statsminister Dmitrij Medvedev kommer så lenge han lever til å bli husket for uttalelsen han kom med til en eldre dame som ba om at pensjonen måtte økes:

– Det finnes ikke penger. Når vi finner dem, skal vi gjøre det. Hold ut. Ha det bra, sa statsministeren for TV-kameraene.

Slik oppførsel er virkelig med på å ødelegge tilliten til russiske politikere.

Likevel svært populær

Men det statlige instituttet måler også hva russerne synes om måten president Putin utfører sitt arbeid på.Og da kommer et ganske overraskende svar.

VANSKELIG Å FORKLARE: Oppslutningen om president Putins politikk er høy, på hele 65 prosent. Men også den har falt, for et år siden var den på hele 81 prosent. Den øverste kursen viser Putins oppslutning. Foto: VTsIOM

Hele 65 prosent av de spurte mener at presidenten gjør en god eller tilfredsstillende jobb. Internasjonalt sett er dette et svært godt resultat, selv om Putin i fjor hadde en oppslutning på hele 81 prosent. Så fallet har vært kraftig.

Paradoks

Den store forskjellen mellom målingen som gjelder tillit og den som gjelder politikken, er ikke lett å forklare. Hvis russerne er redde for å svare ærlig på spørsmålene fra meningsmålerne, så burde presidenten gjøre det bra på begge områder.

GIR SEG IKKE: Vladimir Putin ble i fjor valgt til en ny periode som president. Når den er ferdig, vil ha ha sittet som Russlands leder i nesten et kvart århundre. Foto: POOL / Reuters

Men russerne har generelt lav tillit til sine politikere. Nestemann på denne lista er landets forsvarsminister, og han ligger på bare 14 prosent.

Og selv om russere flest klager mye på lønninger og pensjoner, så setter de pris på en politisk leder som gir en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. Og akkurat det gir den sittende presidenten dem.

Når han avslutter denne perioden, vil han ha styrt Russland i 24 år. Og ingen er helt sikre på at han gir seg med det.

