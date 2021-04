– Ingen bør tenke på å krysse Russlands røde linje. Og vi vil selv avgjøre hvor den går, sa den russiske presidenten Vladimir Putin i sin tale i Moskva i dag.

Mesteparten av den nesten halvannen times lange talen dreide seg om indre forhold i Russland. Men Putin ble mest engasjert da han snakket om Russlands forhold til omverdenen.

Advarsel beregnet på vestlige land

Forholdet mellom Russland og vestlige land er dårligere enn på svært lenge. Det preges av spionskandaler, sanksjoner, opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj og konflikten rundt Øst-Ukraina.

VIKTIG BEGIVENHET: Den russiske presidenten taler en gang i året til et samlet parlament og landets guvernører. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Den russiske presidenten kom ikke med noen form for selvkritikk. Han hevdet at det har blitt «en ny type sport» å komme med uvennlige handlinger overfor Russland.

– De som setter i verk provokasjoner mot vår sikkerhet, kommer til å angre kraftig, understreket president Putin. Han sa også at de som ønsker å ødelegge forholdet til Russland fullstendig, vil få et raskt og brutalt svar.

Putin påpekte videre at Russlands militære styrker hele tiden blir bedre.

Presidenten ramset også opp alle de nye atomvåpnene og andre typer våpen som russerne nå utvikler.

Men han sa samtidig at Russland ønsker å ha et godt forhold til andre land. Han vil også gjerne få i gang internasjonale samtaler om atomvåpen og andre temaer der russerne har felles interesser med andre land.

Les også: «Frykt for krig. Uklart hva Putin vil»

Les mer: Russland stenger Kertsjstredet i Svartehavet for krigsskip

Vil bedre russernes økonomi

Hovedoppgaven til russiske myndigheter er nå å bedre de økonomiske forholdene for landets befolkning.

Ifølge presidenten har mange russere det vanskelig, fordi prisøkninger spiser opp folks lønninger.

Særlig barnefamilier og enslige forsørgere skal få større økonomiske tilskudd i året som kommer.

Presidenten var også stolt av at Russland har utviklet tre egne vaksiner. Han sa også at helsevesenet har taklet kampen mot pandemien på en effektiv måte.

– Alle må ha muligheten til å bli vaksinert. Da vil vi ha muligheten til å oppnå flokkimmunitet i løpet av høsten, påpekte Putin.

Opposisjonen varsler demonstrasjoner

President Putin sa ingenting om den russiske opposisjonen og dens leder Aleksej Navalnyj.

Men hans støttespillere oppfordrer til nye også store demonstrasjoner i en lang rekke russiske byer i kveld.

NYE PROTESTER: En mindre folkemengde demonstrerte i byen Vladivostok øst i Russland til støtte for opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj. Foto: PAVEL KOROLYOV / AFP

Om lag 11.000 personer har blitt arrestert i forbindelse med protestaksjoner tidligere i år, og myndighetenes bruk av makt kan gjøre at oppslutningen om demonstrasjonene blir mindre.

Myndighetene har varslet at protestene er ulovlige. Deler av Moskva sentrum er nå stengt av og store politistyrker er plassert ut.

Navalnyj er nå på et fengselssykehus øst for Moskva. Han sultestreiker og krever bedre medisinsk behandling for smerter i ryggen og nummenhet i ben og hender.

Hans egne leger får ikke treffe han. Men myndighetene sier at han i går ble undersøkt av leger som ikke har noe med fengselsvesenet å gjøre. De skal ifølge nyhetsbyrået RIA ikke ha funnet alvorlige helseproblemer hos Navalnyj.

Les mer: Russiske leger om Navalnyj: – Vår pasient kan dø hvert øyeblikk