President Moon: – Norge er en inspirasjon for Sør-Korea som OL-arrangør

Presidenten var godt forberedt før møtet med Norges statsminister.

– Norge er et av verdens beste land når det gjelder vintersport.

Det sa Moon Jae-in da han innledet samtalen med Erna Solberg i presidentpalasset her i Seoul, kalt Det blå huset.

Kronprins Haakon feirer sammen med gullvinner Aksel Lund Svindal og sølvvinner Kjetil Jansrud torsdag. President Moon er godt orientert om den norske medaljefangsten. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Dere nordmenn er jo født med ski på bena blir det sagt, la presidenten humoristisk til.

President Moon var godt informert om medaljefangsten til de norske utøverne. Det gjaldt også om de norske medaljene i alpint og langrenn torsdag.

Han sa at han fortsatt har tro på at Norge kan bli nasjonen som sanker flest medaljer i OL som pågår i Pyeongchang nord i landet.

Norge inspirerer

President Moon sa at Norge har vært en viktig inspirator for landet hans under forberedelsene til vinterlekene.

President Moon mener at Norge er en viktig inspirasjon for landet sitt som arrangerer vinter-OL i disse dager. Bildet er fra åpningsseremonien. Mellom Moon og ektefellen står Kim Yo-Jong, søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Landets olympiske komitee og alle som har vært med å planlegge vinterlekene har forsøkt å lære av kjente vintersportsnasjoner som Norge.

Moon invitert til Norge

I år er det 59 år siden Sør-Korea og Norge opprettet diplomatiske forbindelser i 1959. Moon la vekt på det gode samarbeidet mellom landene i disse årene.

Erna Solberg tok opp stafettpinnen og inviterte Moon til Norge neste år da landene kan feire 60 år med diplomatiske forbindelser.

Norsk makrell

Et viktig tema for Erna Solberg under Asiareisen er markedsføring av norsk næringsliv.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har en travel tid. Mange ledere som besøker vinter-OL skal også på besøk hos presidenten. Erna Solberg promoterer norsk næringsliv i Asia, i går var hun i Japan.

I går promoterte hun norsk laks i Tokyo i Japan. Senere i dag skal hun ut og markedsføre norsk makrell på gata i Seoul her i Sør-Korea.

Travelt for Moon under OL

Sør-Koreas president har en svært travel tid under OL.

Mange ledere fra en rekke nasjoner er i landet for å besøke sine respektive idrettsutøvere i Pyeongchang. De ønsker samtidig å besøke president Moon Jae-in.

Erna Solberg takket Moon for at han tok seg tid til et møte med henne i presidentpalasset i Seoul torsdag og håper at Moon vil gjeste Norge neste år.