President i porselenstrøbbel

Presidenten blir av enkelte kalt «presidenten for de rike», og han har de siste dagene ikke gjort det enklere for seg selv.

Fakta om Emmanuel Macron Ekspandér faktaboks Født 1977 i Amiens i Nord-Frankrike.

Gift med Brigitte Trogneux.

Valgt til Frankrikes president 7. mai 2017 med 66,1 prosent av stemmene, mot 33,9 prosent til motkandidaten, Marine Le Pen fra Nasjonal front.

Studerte filosofi ved Paris Nanterre-universitetet samtidig med studier i statsvitenskap ved Sciences Po. Studerte senere offentlig administrasjon ved eliteuniversitetet École nationale d'administration (ENA).

Jobbet som finansinspektør i det franske finansdepartementet før han fikk jobb i investeringsbanken Rothschild.

Fra 2012 til 2014 økonomisk rådgiver for president François Hollande.

Ble høsten 2014 utnevnt til økonomi- og industriminister. Fikk gjennomført den omstridte «Macron-loven».

Hoppet av i 2016 og startet den lyseblå bevegelsen En marche! (På vei!), som rett etter presidentvalget skiftet navn til La République en Marche!

Vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene med kutt i bl.a. sykepenger og dagpenger. Vil samtidig investere 50 milliarder euro til programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter.

Ønsker et tettere samarbeid i EU. Kilde: NTB

Porselen til besvær

Først ble det kjent at presidenten mente det trengtes et nytt porselensservise til Elyséepalasset. Ett av de nåværende som det dekkes på med under offisielle middager, har vært i bruk siden 1950-tallet.

En ordre på 900 tallerkener og 300 sidetallerkener ble levert til porselensfabrikken Manufacture de Sèvres.

Det er stilfull oppdekking når presidentfrue Brigitte Macron og andre setter seg til festbordet. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Manufacture de Sèvres har vært fast leverandør til presidentpalasset siden 1848. Porselensfabrikanten ble opprettet i 1745 og sikret seg både privilegier og statlige penger under kong Louis XV, og regnes som en kulturell institusjon i Frankrike.

Krangler om prislappen

Nå har det oppstått tallerkenstrid mellom franske medier og presidentstaben.

Den offisielle prisen på de 1200 tallerkenene, er ifølge Journal du Dimanche på 50.000 euro, eller rundt 470.000 norske kroner. Dette er honoraret til designeren Evariste Richer.

Den satiriske ukeavisen Le Canard enchaîné mener den reelle prisen er 500.000 euro, eller 4,7 millioner norske kroner.

Ukeavisen har tatt utgangspunkt i listeprisen som Manufacture de Sèvre oppgir på tilsvarende tallerkener. Elyséepalasset mener det kun er designhonoraret som kan regnes som kostnad.

Manufacture de Sèvres er heleid av den franske staten, de ansatte har status som offentlige tjenestemenn og porselensfabrikanten får bevilgninger direkte fra det franske kulturdepartementet. Bestillingen fra Elyséepalasset går på fabrikkens egne budsjetter.

Kritikerne hevder det uansett er unødig bruk av skattepenger, enten i den ene eller andre formen.

– Noen vil uten tvil kalle dette sløseri av offentlige penger, andre vil foretrekke å se bestillingen som en statlige støtte til kulturarven – en investering som det ikke kan settes en prislapp på, konkluderer avisen Le Point.

Manufacture de Sèvres har vært leverandør av porselen til Elyséepalasset siden 1848. Her er det François Mitterrand som er vert for USAs president George H.W. Bush i 1990. Foto: Scott Applewhite / AP

Bruker «vanvittig mye penger» på trygder

Porselensbestillingen ble kjent like etter at presidentens kommunikasjonssjef Sibeth Ndiaye la ut en video på sosiale medier, hvor en svært engasjert president snakker om hvor «vanvittig mye penger» den franske staten bruker på offentlige tiltak og trygder som ikke virker.

– Vi pløyer inn vanvittige mengder penger i minimumstrygder og støttetiltak, sier Macron idet han diskuterer en tale han skal holde i Montpellier med sine medarbeidere.

– Folk som er født fattige, forblir fattige. Vi må gjøre noe med dette, slik at folk kommer ut av fattigdommen, fortsetter presidenten.

Talen viste at Macron refererer til behovet for å investere mer og annerledes i utdanningssystemet samtidig som han mener det trengs en opprydding i ulike støtteordninger.

Macron gikk til valg på å modernisere og slanke Frankrike. Han har blant annet lovet å redusere de offentlige budsjettene med 60 milliarder euro de neste fem årene, blant annet ved kutt i sykepenger, dagpenger og pensjoner.

Samtidig vil han bruke en nesten like stor sum for å få ned den store arbeidsledigheten og gjøre offentlig sektor, arbeids- og næringslivet mer moderne.

Reformer er igangsatt og lover endret, men til dels store protester. Noen grupper er ute i gatene og viser sin misnøye, andre streiker.

Ønsker seg svømmebasseng til fortet

Bedre ble det ikke da det kom offentligheten for øre at presidenten og hans kone Brigitte ønsker seg et eget svømmebasseng på presidentens offisielle sommersted.

Fort de Brégançon ligger på den franske riviera, og har vært brukt som den franske presidentens feriested siden Charles de Gaulle tok det i bruk på 1960-tallet, selv om ikke alle har vært like begeistret.

Fort de Brégançon er forbundet til land med kun en tynn stripe land. Fortet fra 1300-tallet var i mange århundrer brukt til militære formål og det bærer også bygningen på øya preg av. Siden 1963 har det vært brukt som den sittende presidentens feriested. Foto: Claude Paris / AP

Feriestedet som ligger på en klippe har en privat strand, men den er fullt fotograferbar ved bruk av store fotolinser.

Macrons forgjenger François Hollande ble under sitt første opphold avbildet liggende på stranden, mens Jacques Chirac ble tatt bilde av naken i ett av soveromsvinduene.

Det nåværende presidentparet ønsker seg altså en mer avskjermet bademulighet.

Inngangen til Fort de Brégançon. Foto: Bertrand Langlois / AFP

Macron selv skal ivre for at svømmebassenget kommer på plass til årets ferie i august.

Det er bestilt en teknisk rapport, som skal konkludere om det er teknisk mulig å få til et basseng på klippegrunnen. I tillegg har fortet fra 1300-tallet status som kulturelt minnesmerke, noe som må tas hensyn til.

Presidentens kontor har oppgitt at bassenget har en anslått kostnad på 150.000 euro, eller i overkant av 1,4 millioner kroner. Dette er en kostnad som eventuelt må dekkes av den franske stat.

Det er allerede bedt om en viss oppgradering innvendig og utvendig av det gamle fortet.