Festlighetene i byen Ahmedabad kalles «Kem Chho Trump?», som betyr «Hvordan har du det, Trump?» Det er et svar på en massemønstring til ære for Modi i Houston i fjor med overskriften «How are you, Modi?»

Det er ventet at Trump får en mottakelse som ikke alltid blir ham til del på reiser til utlandet. Han har ofte blitt møtt med avmålte håndtrykk og demonstrasjoner.

Når han nå er komme til India er det ventet flere varme omfavnelse fra statsminister Narendra Modi og folkelig hyllest over alt.

USAs president skal hylles på verdens største cricket-stadion utenfor byen Ahmedabad i Gujarat-provinsen vest i India. Foto: MONEY SHARMA / AFP

– Modi fortalte meg at det kommer til å være 7 millioner mennesker langs gatene fra flyplassen til stadion, sa Trump i et møte med pressen før avreise.

Indiske mediere opererer med mer moderate tall. Economic Times of India antar at 50 000 vil stå langs de 22 kilometerne fra flyplassen til velkomstseremonien.

– Mye støy og skryting

India har lenge forberedt besøket. Det er hengt opp store mengder med plakater med bilde av Trump og Modi i Ahmedabad. Det er også reist en 500 meter lang mur langs veien fra flyplassen. Kritikerne mener muren skal blokkere sikten til et stort slumområde.

Bombehunder sjekker en scene i Gujarat-provinsen før Melania og Donald Trump kommer på besøk. Foto: SAM PANTHAKY

– Det blir fargerikt. Det blir mye støy og skryting, noe som passer Trump godt, sier Tanvi Madan til nyhetsbyrået AP. Hun er forsker ved Brookings instituttet i Washington D.C.

Hun sier Trump vil bli mottatt som en konge, men amerikanske presidenter er ofte blitt hyllet under sine besøk til India. Jimmy Carter fikk en by oppkalt etter seg: Carterpur.

Neppe framgang i handelssamtaler

Men bak all viraken er det også alvorlige politiske temaer som skal behandles. India sliter med lav økonomisk vekst. Det pågår en handelskonflikt mellom de to landene.

Trump har innført toll på stål og aluminium fra India. Svaret ble høyere indisk toll på amerikanske landbruksprodukter og restriksjoner på innførsel av medisinsk utstyr fra USA.

Og det ble igjen møtt med at USA opphevet Indias status som foretrukket handelspartner.

Selv om handel er på agendaen, har Trump tonet ned forventningene og til Indias store skuffelse sagt at han vil vente til senere med en mer omfattende handelsavtale.

USAs presidentspar skal også besøke Taj Mahal i Agra. Der er det også gjort omfattende forberedelser til besøket. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI

Omstridt statsborgerskapslov

Modi kan trenge festlighetene og viraken under besøket. Det er blant annet uro og protester i India mot regjeringens hindunasjonalistiske statsborgerlov som ekskluderer muslimske innvandrere.

Loven åpner for at alle innvandrere som kommer fra land der de risikerer religiøs forfølgelse, kan få statsborgerskap, bortsett fra muslimer. Det omfatter ikke minst millioner av muslimer som har bodd i generasjoner i India uten at de har papirer på det.

Trump pleier ikke å kritisere andre ledere for brudd på menneskerettighetene når han er på reise, men en tjenestemann i Det hvite hus sier at Trump vil fortelle Modi at USA forventer at India respekterer demokratiske tradisjoner og religiøse minoriteters rettigheter.

Protester mot ny statsselskapslov i Amritsar i India søndag. Foto: NARINDER NANU

Uenighet om Kashmir

Trump ventes også å ta opp Kashmir-konflikten, der han til Indias fortørnelse tidligere har tilbudt seg å mekle mellom India og Pakistan.

India mener ingen andre har rett til å blande seg inn i saken.

Men det er ikke ventet at uenighet skal prege den offisielle delen av besøket. Da de møttes i USA i fjor gikk de to lederne på scenen hånd i hånd i omgivelser som kunne minne om en rockekonsert. Det blir ikke mindre festivitas i India.

