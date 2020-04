Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi gjer ei veldig seriøs etterforsking, seier Donald Trump på ein pressekonferanse natt til tysdag.

Han snakkar om Kina. I lang tid har presidenten omtalt koronaviruset som «Kina-viruset», og legg skylda på Kina for at viruset har oppstått.

No utvidar han kritikken mot Kina, og hevdar at dei ikkje gjorde nok for å hindre spreiinga til resten av verda.

– Det kunne ha vorte gjort på ein annan måte, men det ser ut til at nokon bestemte at dei ikkje ville gjere det slik. Og heile verda lid på grunn av det, uttaler Trump.

Kunne ha vorte stoppa raskt

Ifølge Trump driv altså USA med ei etterforsking av korleis Kina har handtert virusutbrotet.

Den amerikanske presidenten synest den dårlege handteringa til Kina har kosta altfor mykje.

– Det har vore så mange unødvendige dødsfall her i landet. Det kunne ha vorte stoppa, og det kunne ha vorte stoppa raskt, seier Trump.

Trump inviterte fleire næringslivstoppar og visepresident Mike Pence til å skryte av testkapasiteten i USA på pressekonferansen i natt. Foto: WIN MCNAMEE / AFP/NTB Scanpix

USA på betringas veg

Presidenten held fast på at måten han sjølv har handtert situasjonen på er den beste. Og held fram med skrytet av sitt eige arbeid. Han seier at i USA går det bra, eller er i ferd med å gå betre, i alle delar av landet.

Til pressekonferansen i natt hadde han også invitert med seg ein heil hær av næringslivstoppar som også skrytte av arbeidet hans.

Dei fekk komme opp på talarstolen, ein etter ein, og seie kor fantastisk jobb som er gjort i USA for å auke testkapasiteten for koronaviruset.

Også visepresident Mike Pence var til stades, og fekk beskjed av Trump om å komme opp da han fekk spørsmål om dei verkeleg hadde god nok testkapasitet, trass i at dei har auka den.

– Eg håpar dei som ser på er like stolte som oss. Vi har no testa 5,4 millionar, og vi har klart å teste heile 200.000 på berre éin dag, seier Pence.