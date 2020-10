President Donald Trump friskmeldt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er viktig å merke seg at denne testen ikke ble brukt alene for å avgjøre presidentens nåværende negative status, skriver legen Sean P. Conley i et brev som Det hvite hus la frem mandag kveld.

Conley opplyste at alle retningslinjene fra det amerikanske folkehelseinstituttet CDC har blitt fulgt. Trump er virusfri og ikke smitter derfor ikke andre. Han er friskmeldt.

President Donald Trump (74) fikk symptomer på koronaviruset med mild feber, tett nese og hoste før han testet positivt på viruset 2. oktober.

Han fikk behandling for viruset på militærsykehuset Walter Reed i tre døgn.

Søndag sa president Trump at han følte seg helt frisk og at han ikke lengre var smittsom.

Han skal også ha utrykt at han nå er immun mot viruset.

President Donald Trump er på vei til Sanford i Florida, hvor han skal tale i natt. Foto: Evan Vucci / AP

Holder valgmøte i natt

En uke etter presidenten fikk reise hjem fra sykehuset, er han på vei til et valgmøte i Sanford i Florida, en av vippestatene i det amerikanske presidentvalget.

Trumps tale er ventet å starte rundt klokken 01.00 norsk tid.

Dette er Trumps første valgmøte etter at han ble syk.

Timeplanen hans denne uken inkluderer også valgmøte i Pennsylvania, Iowa, Nord Carolina og Wisconsin.