Natt til fredag klokka 03 norsk tid møtte president Joe Biden (81) tidligere president Donald Trump (78) til debatt.

Sist de møttes, i 2020, var debatten preget av personangrep og harde beskyldninger.

I natt, da debatten ble arrangert av CNN i Atlanta, hadde programlederne mulighet til å skru av mikrofonene til de to duellantene.

Regler for debatten Ekspander/minimer faktaboks Debatten varer i 90 minutter, avbrutt av to reklamepauser. Kandidatene får ikke snakke med rådgiverne sine i pausen

De får hvert sin talerstol med papir, penn og en vannflaske. De får ikke ta med seg effekter eller notater

Biden har valgt å stå på høyre side, noe som ble avgjort med et myntkast i forrige uke

De får to minutter hver til å svare på spørsmål og ett minutt for imøtegåelse

Det blir ingen åpningsinnlegg, men de får to minutter hver for å oppsummere

Trump får siste ord, noe som også ble avgjort med forrige ukes myntkast

Et rødt lys blinker når de har fem sekunder igjen av taletiden. Det lyser rødt når tida er ute

Det har likevel ikke stoppet kandidatene fra å komme med flere stikk mot hverandre underveis.

– Han er den verste presidenten vi har hatt noensinne, sa Trump om Biden.

– Han er en løgner. Alt han sier er løgn, sa Biden om Trump, og vice versa.

I nattens debatt snakket kandidatene blant annet om:

Konfrontert med 6. januar

Donald Trump var tydelig da han fikk spørsmål om 6. januar: Han oppfordret ikke til stormingen av kongressen i 2021.

Biden var tydelig uenig i dette.

– Han oppfordret folk til å gå mot Capitol. Disse folkene burde bli fengslet, sa Biden.

Trump uttrykte at han mener de som er fengslet etter stormingen har blitt urettferdig dømt.

Biden brukte tematikken, ikke overraskende, til å dreie samtalen inn på de ulike straffesakene mot Trump, og at han nå er dømt i hysjpengesaken.

Tidligere i juni omtalte Biden Trump som en forbryter, samtidig som han la til at Trumps angrep på rettsvesenet er skadelige.

Les også Dette er de fire straffesakene mot Donald Trump

– La oss gå videre til bekymringer velgerne har for hver enkelt av dere, sa programlederen, og spurte Biden hva han tenkte om sin egen alder.

Biden svarte med å peke tilbake på en lang politisk karriere, og flere av tingene han har oppnådd i denne presidentperioden.

Samtidig har politiske kommentatorer påpekt at Biden snublet i setninger flere ganger i løpet av de 90 minuttene debatten pågikk, skriver blant andre CNN.

Joe Biden under nattens debatt. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump, som fikk det samme spørsmålet, svarte at han har tatt to tester for å sjekke egen kognitiv kapasitet.

– Og jeg bestod med glans, kunne Trump betrygge.

Den tidligere presidenten fikk også spørsmål om han kom til å godta valgresultatet, uavhengig av hvem som vinner.

– Hvis det er et rettferdig, lovlig og godt valg, absolutt.

Biden la til at han mente Trump «sutret» da han tapte for fire år siden.

Vil gjenopprette Roe v. Wade

Trump, som ved flere anledninger har skrytt av å omgjøre Roe v. Wade, dommen som sikret abortrettigheter til kvinner i USA, ble tidlig spurt om han ville kriminalisere bruken av abortpiller.

– Nei, det vil jeg ikke, svarte Trump.

Donald Trump under nattens debatt. Foto: Gerald Herbert / AP

Under nattens debatt sa han at abortlovgivningen bør være opp til hver enkelt delstat, en tilnærming han også har hatt tidligere.

Samtidig understreket han at abort bør tillates i tilfeller hvor graviditeten er som følge av voldtekt eller incest, eller der morens liv er i fare.

Joe Biden har på sin side gjort abortrettigheter til en fanesak i sin presidentkampanje.

–Hvis jeg blir valgt til president, vil jeg gjenopprette Roe v. Wade, sa Biden.

Kveldens første tema var det programleder Jake Tapper omtalte som det «aller viktigste» for landets velgere: Økonomien.

Biden begynte sitt svar med å peke på feil gjort av sin forgjenger, Donald Trump.

– Vi må ta en titt på situasjonen jeg fikk i fanget da jeg tok over som president. Vi hadde en økonomi i fritt fall, svarte den sittende presidenten.

I sin kommentar kontret Trump med å beskrive landets økonomi under ham som «den største i historien».

– Han gjorde ikke en god jobb, han gjorde en dårlig jobb, og han dreper landet vårt, sa Trump.

Programledere for kveldens debatt Dana Bash og Jake Tapper. Foto: Andrew Harnik / AP

Uenig med Putin

– Dette er en krig som aldri burde ha brutt ut i utgangspunktet. Det hadde den aldri gjort, hadde vi hatt en ordentlig leder, sa Trump om krigen i Ukraina.

Programleder Dana Bash spurte Trump om Vladimir Putins krav for å stanse krigen var akseptable.

– Nei, det er det ikke, svarte Trump, og refererte til Putins krav om beholde Ukrainsk territorium og at landet ikke skal melde seg inn i Nato.

Biden og Trump debatterte videre om krigen i Gaza og situasjonen i Midtøsten.

På spørsmål om Trump er villig til å støtte opprettelsen av en selvstendig palestinsk stat, svarte Trump at de først må få orden på egen økonomi.

Videre snakket han om handelsavtaler han har inngått med andre land.

Flere har møtt opp utenfor CNN-studioet i Atlanta for å vise sin støtte. Foto: Megan Varner / Reuters

Kritiserte grensepolitikk

Under president Biden har et rekordhøyt antall migranter krysset grensen i sør inn i landet. Biden sa at de jobber hardt for å bedre situasjonen.

Han kritiserte samtidig Trumps grensepolitikk og kalte den ubarmhjertig.

Selv om Joe Biden har blitt tydeligere i spørsmålet om innvandring frem mot presidentvalget, er det Trump som slår hardest fra seg når temaet debatteres.

I fjor tok 2 millioner mennesker seg ulovlig inn i USA. Trump har tidligere lovet å stenge grensen og starte en stor deportering om han blir president.

I sine avsluttende innlegg snakket Biden om økonomi, helsetjenester og prisen på legemidler, og forskjeller i samfunnet.

Trump snakket om innvandring, utenrikspolitikk og skattekuttet han fikk gjennom da han satt som president for fire år siden.

Unik debatt

Ifølge avisa The Hill ligger Trump godt an på meningsmålingene i landet, med 41,1 prosent, mot 39,7 prosent for Biden. Tallene er et gjennomsnitt fra 194 ulike meningsmålinger.

Målinger fra Reuters/Ipsos tyder på at Biden har mistet støtte fra flere velgergrupper siden 2020. Samtidig er det flere andre målinger som viser et jevnere løp.

Det er flere ting som gjør denne debatten unik. Én ting er at både Biden og Trump er usedvanlig gamle.

En annen ting er at ingen av dem har rukket å bli formelt valgt som partienes presidentkandidater.

Under kan du høre hvorfor årets presidentdebatt kanskje er den rareste noensinne: