President Abdelaziz Bouteflika gir etter og går av, ifølge statlige medier

Avgangen kommer etter at forsvarssjef Gaid Salah tidligere i kveld bad om at Bouteflika måtte bli erklært som usikket til å inneha presidentembet, ifølge den privateeide fjernsynsstasjonen Ennahar.

Landets militærledelse presset i tillegg på for at prosedyrene med å avsette presidenten i tråd med bestemmelsene i grunnloven ble igangsatt, etter at Salah i helgen tok til orde for dette.

Allerede for tre uker siden kom signalene om at den gamle og syke presidenten var i ferd med å miste militærets støtte.

Salah gjentok budskapet i dag, om at han og militæret er på folkets side. Forsvarssjefen sa at mer tid ikke må kastes bort, men at folket må få lov til å gå til valg og velge en ny leder.

Kort tid etter kom kunngjøringen om at den 82 år gamle presidenten går av.

Beslutningen ble formelt gitt skriftlig til landets grunnlovsråd.

Protestene som vokste

Det har de siste ukene vært store protester over hele landet mot den aldrende presidenten.

Protestene startet da den 82 år statslederen kunngjorde at han ville stille til valg for nok en periode. Da hadde han knapt vært sett i offentligheten etter at han ble rammet av slag i 2013. Alle uttalelser fra presidenten videreformidlet av en nyhetsoppleser på statlig fjernsyn.

Presset av protestene trakk president Bouteflika først tilbake sitt kandidatur, men utsatte samtidig presidentvalget.

I går varslet presidenten at han ville gå av innen 28. april, da den nåværende presidentperioden er over, og at han frem til da ville sikre statens institusjoner.

Dette var ikke nok, verken for folket eller militærledelsen.

Ifølge en offisiell uttalelse fra militærledelsen var denne beslutningen ikke legitim fordi den ikke kom fra presidenten selv.