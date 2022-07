Det er mørkt i trappen opp til fødeavdelingen på sykehuset i byen Pokrovsk. I vinduene er sandsekker stablet oppå hverandre.

Mens de ukrainske kvinnene setter liv til verden her, blir mennene drept ved frontlinjen rundt 40 kilometer unna.

– Det skumleste er usikkerheten. Å ikke vite hva som kommer til å skje, sier Kateryna Buravtsova (35) til Reuters.

De er langt unna dagens rakettangrep, mot Vinnytsia lenger vest i landet. Der ble til sammen 17 mennesker drept. En av rakettene slo ned ved en fødeklinikk, der to ble drept og seks ble såret, ifølge ukrainske myndigheter.

Her, langt øst i landet, er den bitte lille babyen til 35-åringen koblet til en slange på intensivavdelingen for nyfødte. Det er hennes andre barn, og hun fødte prematurt i uke 28 denne gangen. «Ja, ja, ja», trøster hun i det sønnen Illiusha lager en skarp lyd under det myke babyteppet.

– Vi vil ha fred så barna våre ikke trenger å se forstå hva som skjer. Vi vil bare ha fred, sier hun.

Guttebabyen Illiusha får nyfødtintensivbehandling på sykehuset i Pokrovsk, et by som også er blitt utsatt for russiske rakettangrep. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Buravtsova hadde grublet mye over hvor fødselen skulle skje. Skulle hun føde uten medisinsk personell i en kjeller i hjembyen Kurakhove, nær frontlinjen? Ifølge legene ville sønnen aldri ha overlevd en fødsel utenfor sykehuset.

Moren legger nesen mot babyens hode og tørker tårene. Illiusha er frisk og legger godt på seg. Så lenge det er arbeid å få, forblir hun og familien her, forteller hun.

– Alt skal gå bra. Vi håper på det beste. Gjør vi ikke, sønn?

Sandsekkene er stablet i vinduet. Men dersom sykehuset blir truffet av russiske raketter, vil de ikke hjelpe stort. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Tar imot babyer under angrep

Før krigen var det tre kvinneklinikker i regionen Donetsk, som sammen med Luhansk fylke utgjør den tungt industrielle Donbas-regionen. Russland angriper daglig, og har som mål å ta begge de fylkene øst i landet.

I mars traff russiske raketter barnesykehuset i Mariupol og ødela det fullstendig. De ansatte på barnesykehuset i byen Kramatorsk er delvis eller fullstendig evakuert, ifølge klinikkleder Ivan Tsyganok.

Jentebabyen Vanhelia har fått en hvit lue på hodet. Moren Elena Derdel strekker ut en hånd fra senga ved siden av. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Nå er fødeklinikken i byen Pokrovsk den eneste igjen under ukrainsk kontroll.

Sykehuset tar seg av de 340.000 menneskene som er anslått å være igjen i regionen. Resten har flyktet.

– Noen ganger må vi ta imot babyer under angrep, sier klinikkleder Ivan Tsyganok.

På sykehuset er rommene som er to vegger fra utsiden regnet som de tryggeste.

– Fødsel er en prosess som ikke kan stoppes, sier han videre.

Lege og klinikkleder Ivan Tsyganok (56) frykter at stresset de gravide føler på, fører til flere premature fødsler, noe som sykehusets statistikk allerede viser. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

– Føder prematurt

Kvinnene føder tidligere og tidligere i svangerskapet, forteller Tsyganok til Reuters. I 2021 ble 12 prosent av babyene på klinikken født før uke 37 i svangerskapet.

Siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar i år, har mange av kvinnene flyktet med sine familier. Av de som er igjen, har hele 19 av 115 babyer blitt født for tidlig.

Det er en rate på 16,5 prosent, ifølge Tsyganok. Han frykter at stresset krigen fører med seg, resulterer i flere premature fødsler.

– De fødende er utsatt for stress over tid. Og særlig under fødsel har kvinnene behov for trygghet og ro. Jeg kan tenke meg at leger og jordmødre også er utrygge og ikke formidler trygghet til fødekvinnene. Det gjør at fødslene ikke går så greit som de kunne gjort, sier Ellen Blix, professor i jordmorfag ved Oslo Met-storbyuniversitetet.

Professor i jordmorfaget, Ellen Blix, forteller at stress kan føre til vanskeligere fødsler som varer lenger.

Stresshormoner under fødsel gjør at riene ikke virker så bra. Derfor kan fødselen vare flere timer ekstra, forteller jordmoren.

Under krigen i Syria ble det rapportert om keisersnitt for å få langvarige fødsler ferdige, forteller hun.

– Disse kvinnene, fødende eller ikke, er under et enormt stress. Forhåpentligvis har de kvinnelige slektninger som kan ta vare på dem, siden mennene er ved fronten. De skal ta vare på den nyfødte og unger de har fra før, sier hun.

Den nybakte moren Iryna Salamatina (36) kysser lille Anton på hodet. Anton ble født i slutten av juni. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

En stor, felles bekymring

– Det er merkelig hvor godt fostrene klarer seg under ekstreme forhold, sier jordmor Monica Nerland.

Hun har jobbet som feltjordmor for Røde Kors i områder rammet av krig og naturkatastrofer. Nerland har blant annet hjulpet gravide og fødende kvinner på flukt i Syria og på grensen mellom Hellas og Makedonia.

– Kvinner har den samme bekymringen der som kvinner har i Norge. De lurer på om babyen i magen har det bra. Så fort de kvinnelige flyktningene fikk bekreftet at det var liv, forsvant de videre, sier hun.

Jordmor og Røde Kors-delegat Monica Nerland har lang erfaring i å hjelpe kvinner under fødsler i områder rammet av krig og katastrofer. Foto: Røde Kors

Skal føde og flykte

Viktoriya Sokolovska er bare 16 år, men likevel i ferd med å bli førstegangsmamma. Hun stryker hånda over magen og den rosa kjolen med sommerfugler på.

– Det er skummelt fordi krigen fortsetter hver eneste dag. Jeg kjenner skytingen på nervene så det var best å evakuere, sier hun.

16 år gamle Viktoriya Sokolovska har vært redd for at frykten hun kjenner på skal påvirke baby-Emilia inne i magen. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Sammen med foreldrene sine har hun allerede flyktet hjemmefra. De var i Lviv fram til bombealarmen også hørtes der.

Sokolovska er redd for at all frykten hun føler på skal gå videre til barnet i magen.

– Dessverre vet vi ikke hvor vi skal dra ennå. Vi tenker å først reise nærmere den polske grensa, sier hun.

– Vi vil føde her og så kanskje dra utenlands noe sted.

16-åringen fødte ei frisk jenta som fikk navnet Emilia. Også hun kom like før uke 37 i svangerskapet, og var derfor prematur.