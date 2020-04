Positive signaler i Italia og Spania – toppen ikke nådd i Storbritannia

683 mennesker har mistet livet av koronaviruset i Spania det siste døgnet.

Selv om tallet er grusomt, har ikke færre spanjoler dødd av viruset siden 25. mars.

Totalt har 15.328 spanjoler bukket under for viruset siden de første ble erklært død 9. mars.

– Brannen har begynt å komme under kontroll, sa Spanias statsminister Pedro Sanchez i en tale til parlamentet.

Spania kommer likevel til å fortsette med portforbud i to uker frem til 26. april. Statsministeren sa også at han er sikker på at han kommer til å be om nye to uker senere.

Vurderer å lette opp i Italia

I Italia er det rapportert om 610 døde med koronasmitte det siste døgnet.

Det er en liten oppgang fra i går, men statsminister Guiseppe Conte sier at landet mot slutten av april kan begynne å lette på noen av restriksjonene i landet.

– Vi trenger å velge hvilke sektorer som kan starte aktivitet igjen, sa Conte i et intervju med BBC torsdag.

To sykepleiere og en lege i samtale på Casal Palocco-sykehuset nær Roma. Hver tiende som blir smittet i Italia er en helsearbeider. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

100 døde leger

Samtidig opplyser den italienske legeforeningen FNOMCeO at 100 leger nå er døde etter å ha blitt smittet av viruset.

– Tallet på leger som har dødd som følge av covid-19, er nå 100 – kanskje for øyeblikket 101, sier en talsperson for FNOMCeO

Dødstallet inkluderer pensjonerte leger som er kalt inn for å jobbe etter at pandemien rammet Italia.

I tillegg skriver italienske medier at 30 sykepleiere er døde av viruset. Helseinstituttet ISS i Roma anslår at hver tiende som blir smittet av viruset er en helsearbeider.

– Ikke nådd toppen

I Storbritania er det registrert 881 koronadøde siste døgn. Selv om det er en nedgang fra onsdag, tror myndighetene at situasjonen vil bli verre.

– Vi har ikke nådd toppen av viruset, sa utenriksminister Dominic Raab i sin daglige pressebrifing torsdag.

Raab leder regjeringen mens statsminister Boris Johnson er innlagt på sykehus.

Han opplyste at Johnson fortsatt er på intensivavdelingen, men at tilstanden hans har bedret seg.