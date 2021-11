Portforbud og nye nedstengninger: Europa strammer inn før jul

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Europa er igjen på smittetoppen i verden.

Rundt halvparten av alle registrerte koronadødsfall i forrige uke, var registrert i Europa, melder Reuters.

Nå strammes det inn i mange europeiske land.

Kraftig smitte i Slovakia

Slovakia er et av landene med lavest vaksinedekning i Europa, med bare 43 prosent fullvaksinerte.

Landet har befolkning på 5,6 millioner. De siste dagene har de registrert rundt 6500 smittede daglig.

Folk står i kø for å teste seg for koronavirus i Michalovce i Slovakia, 25. oktober 2021. Foto: Roman Hanc / AP

Kapasiteten på sykehusene er i ferd med å bli sprengt.

På tirsdag sa helsedepartementet at landet bare hadde 20 ledige plasser for pasienter som trengte respirator, melder Reuters.

– Situasjonen på sykehusene er kritisk, sa statsminister Eduard Heger.

Regjeringen vil torsdag vedta lover som kun tillater vaksinerte, og de som har gjennomgått covid i løpet av de seks siste månedene, å gå på større arrangementer.

Myndighetene vil også innføre krav om koronatesting på arbeidsplasser.

Skottland vurderer koronapass for uteliv

Også Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon ønsker å innføre koronapass for kinoer, teatre og barer.

Håpet er å unngå full nedstenging i jula, skriver The Scotsman.

Koronapass er allerede i bruk på store arrangementer, som fotballkamper.

De nye reglene kan bli innført raskt, om de blir vedtatt tirsdag neste uke.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon snakker med media under FNs klimakonferanse i Glasgow 11. november. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Skottland har nå rundt 3000 smittede daglig.

Landet har en befolkning på størrelse med Norge.

Den skotske utelivsbransjen advarer mot at nye innstramninger kan være svært ødeleggende for utelivet i perioden før jul.

Stenger ned natteliv i Irland

Irske myndigheter tramper på bremsen, igjen.

Fra fredag må barer, restauranter og nattklubber stenge ved midnatt, skriver Irish Times.

Det har ikke gått en måned engang siden utelivet 22. oktober fikk lov til å gjenåpne, etter 20 måneder med restriksjoner.

Det irske utelivet har oppleve både nedstengninger og strenge smittevernregler under pandemien. Foto: PAUL FAITH / AFP

Også Irland opplever en kraftig økning av koronasmitte.

Landet med en befolkning på rundt 5 millioner mennesker hadde mandag 4570 nye smittede på et døgn.

Sykehusene fylles opp av koronapasienter, 114 av dem fikk mandag intensivbehandling.

Prognosen viser opp til en firedobling i intensivpasienter hvis ikke trenden endres.

Portugal vurderer nye innstramninger

Portugal er et av landene i verden med høyest vaksinedekning.

Hele 88 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

Nå stiger likevel smitten.

Statsminister Anotonio Costa advarer om at det kan bli nye innstramninger før jul.

Munnbind er fortsatt er krav på t-banen i Lisboa. Dette bildet er fra 22. oktober 2021. Foto: Armando Franca / AP

– Vi må forsøke å handle nå så vi kan nå jul med mindre frykt, sa Costa til pressen på torsdag.

Antall smittede per 100.000 innbyggere over 14 dager var i helgen 156, skriver The Guardian.

Det er dobbelt så mange som nabolandet Spania, men langt lavere enn i Tyskland hvor tallet er over 500 og i Nederland hvor tallet er over 900.

Den portugisiske regjeringen skal møte helseeksperter på fredag for å diskutere tiltak. Det er uklart hva de vil bli.

Landet har allerede krav om munnbind på offentlig transport, kjøpesenter og andre store sammenkomster.

Og koronapass kreves for gå på nattklubber og større arrangementer.

Strengest i Østerrike

Mandag innførte Østerrike et portforbud for uvaksinerte.

Politiet var tidlig ute i gatene i hovedstaden Wien for å sjekke at uvaksinerte overholdt forbudet mot å gå ut av hjemmet for andre ærender enn strengt nødvendige.

Politiet sjekker folks vaksinestatus ved inngangen til en butikk i Wien, den 16. november. Foto: LISI NIESNER / Reuters

– Alle borgere må regne med å bli kontrollert, sier innenriksminister Karl Nehammer.

Landet har en av Europas raskest voksende smittekurver.

Portforbudet gjelder i prinsippet rundt 2 millioner mennesker over 12 år, som ikke er fullvaksinert.

For dem som blir tatt for brudd på portforbudet kan det vanke bøter på mellom 5000 kroner og 35.000 kroner, skriver The Guardian.

En helsearbeider demonstrerer 10. november 2021 utenfor sykehuset AKH i Wien. Helsearbeiderne protesterer på arbeidsforholdene under pandemien. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Helsevesenet er under et stort press og myndighetene håper de strenge reglene skal få flere til å vaksinere seg.

Men det er også høylytte protester mot portforbudet.

Ytre høyre-partiet Frihetspartiet har oppfordret til en demonstrasjon på lørdag.

En demonstrasjon hvor partiets leder, Herbert Kickl, ikke kan delta.

Han har testet positivt på korona og må i 14 dagers karantene.

Krav om innstramninger i Tyskland

I Tyskland frykter myndighetene at landet vil rammes av toppen av den fjerde pandemibølgen denne julen.

12.000 soldater settes derfor inn for å hjelpe det overarbeidede helsevesenet med å sette vaksiner og ta koronatester.

Intensivavdelingen på et sykehus i Freising nær München, 16 november 2021 Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Nå krever lederen for regionen Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst at landet innfører strengere regler.

Wüst vil ha krav om koronapass for alle fritidsaktiviteter innendørs.

I miljøer med særlig høy risikofaktor vil han at vaksinerte personer i tillegg skal vise frem en negativ koronatest.

Flere tyske regioner deriblant Berlin har allerede innført en slik regel.

Uvaksinerte personer er dermed utestengt fra kinoer, frisører, restauranter og treningssentre.