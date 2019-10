Portforbud innført i hele Bagdad

Det hersker noe usikkerhet rundt antall drepte og sårede i Irak etter to døgn med demonstrasjoner mot blant annet korrupsjon og høy arbeidsledighet. Tidligere onsdag innført irakiske myndigheter unntakstilstand i tre byer etter de omfattende protestene, og da var minst ni personer registrert drept det siste døgnet og over 200 sårede.

– Vi krever endringer, vi vil at hele regjeringen skal gå, sa en demonstrant som ønsket å være anonym til nyhetsbyrået Reuters.

Natt til torsdag melder Reuters at antall drepte er minst sju, og sårede over 400 de siste to dagene, og at statsminister Adel Abdul Mahdi innfører portforbud for Bagdads seks millioner innbyggere. Mahdi forsvarer maktbruken og hevder at det er «aggressive personer» blant demonstrantene.

Demonstranter setter fyr på bildekk og stenger veier, mens sikkerhetsstyrkene bruker vannkanoner for å stoppe demonstrantene. Foto: Hadi Mizban / AP

– Alle kjøretøyer og enkeltpersoner har totalforbud mot å bevege seg i Bagdad fra klokken 5 i dag, torsdag, og inntil videre, sa han i en skriftlig uttalelse.

Reisende til og fra flyplassen i Bagdad, ambulanser, ansatte i sykehus, strøm, vann og avløp, samt religiøse pilegrimer er unntatt fra portforbudet, heter det i meldingen.

Det er videre opp til provinsguvernører å avgjøre om de skal erklære portforbud andre steder.

Det er innført portforbud i Bagdad etter demonstrasjoner de siste dagene i Irak. Folk protesterer mot myndighetene, mot korrupsjon og høy arbeidsledighet. Foto: Hadi Mizban

Stenger sosial medier

Myndighetene har delvis stengt tilgangen til sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram, samt til meldingstjenester som WhatsApp.

De landsomfattende protestene ser ut til å mangle et organisert lederskap. Protestene er de største siden statsminister Adel Abdul Mahdi tiltrådte for et år siden.

Den innflytelsesrike sjialederen Moqtada al-Sadr slutter opp om protestene, men oppfordrer til fredelige demonstrasjoner. Samtidig kritiserer Moqtada al-Sadr sikkerhetsstyrkenes «angrep på fredelige demonstranter».

Onsdag kveld sammenkalte statsminister Adel Abdel Mahdi landets nasjonale sikkerhetsråd, som advarer demonstrantene mot å eskalere situasjonen.

– VI vil bruke alle tilgjengelige midler for å beskytte innbyggere og privat og offentlig eiendom, het det i en kunngjøring fra rådet.

FNs spesialutsending til Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, er dyp bekymret over voldsbruken.