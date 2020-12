Pornhub skriver mandag at de har satt i verk det de kaller «de mest omfattende sikkerhetstiltakene i historien til brukergenererte plattformer».

Resultatet er at antall videoer på nettstedet er dramatisk redusert. Ifølge CNN er det kuttet fra 13,5 millioner videoer til under 3 millioner.

Pornhub er et av verdens største nettsteder. Ifølge similarweb er det verdens 10. største nettsted, uansett innhold.

Selskapet skriver selv at det viser over 100 milliarder videoer i året og at over 100 millioner mennesker besøker nettstedet hver dag.

Sterke anklager

Pornhub har hatt store problemer etter at journalisten Nicholas Kristof skrev en kommentarartikkel i New York Times 4. desember.

Kristof viste hvordan nettstedet tjener penger på videoer som viser en rekke ulovlige handlinger.

Blant eksemplene er overgrep mot barn, såkalt «hevnporno», spionkameraer på offentlige toaletter og videoer av kvinner som blir kvalt med plastposer.

Søk på nettstedet etter bilder av mindreårige gir ifølge Kristof over 100.000 treff.

Nettstedet brukes også i Norge til straffbar virksomhet. Tirsdag omtalte Rett24 en sak der en mann ble dømt til 100 dagers fengsel for å ha lastet opp en video av eks-kjæresten til Pornhub.

Ikke første gang

Nicholas Kristofs artikkel i New York Times har ført til at flere store selskaper ikke lenger vil ha noe med Pornhub å gjøre. Foto: Wikipedia Commons

Anklagene fra Kristof er langt fra første gang Pornhub er blitt anklaget for å publisere overgrepsvideoer.

En av dem som har fortalt sin historie er Rose Kalemba. Hun ble voldtatt som 14-åring i 2009 og videoer av voldtekten endte opp på Pornhub.

Noen av videoene av voldtekten har hatt over 400.000 visninger, skriver BBC.

Kalemba forteller at hun en rekke ganger kontaktet Pornhub for å få dem til å ta bort videoene. Først da hun lot som hun var advokat og sendte et brev, ble de fjernet.

Har kunnet laste ned videoer

I likhet med mer stuerene nettsteder som YouTube og Facebook har det i hovedsak vært brukere som har kunnet laste opp videoer på Pornhub.

En stor forskjell er at det også har vært mulig å laste ned videoer fra Pornhub, i motsetning til hva som har vært mulig på vanlige sosiale medier.

Dermed har en rekke personer opplevd at det ikke har vært nok å få Pornhub til å slette en video som er lagt ut ulovlig.

Fordi mange har kunnet laste ned en video før den er blitt slettet, er videoer blitt lastet opp om og om igjen.

Flere ofre har fortalt at de har fått selskapet til å slette en video, men at den så er dukket opp igjen like etterpå.

Blokkert av Visa og Mastercard

Allerede før Kristof skrev sin artikkel var Pornhub under press. Over 2,1 millioner mennesker har skrevet under på et krav om å stenge nettstedet.

Selskapet er registrert i Canada og regjeringen sier at den vil foreslå lover som kan stoppe deler av virksomheten.

Det hardeste slaget så langt fikk Pornhub sist torsdag. Da gjorde Visa og Mastercard det klart at de ikke vil formidle betalinger til selskapet.

Fra før hadde betalingstjenesten PayPal blokkert selskapet. Dermed kan store deler av inntektene til Pornhub forsvinne.

Prøver å rette opp inntrykket

I et forsøk på å imøtekomme kritikken sier Pornhub at de fjerner alle videoer som er lastet opp av personer som ikke har registrert seg.

Det innebærer at antall videoer blir redusert fra 13,5 millioner til under 3 millioner.

Registrering på Pornhub innebærer at en bruker må sende inn et bilde av seg selv med brukernavnet. Det er ikke nødvendig å identifisere seg med navn eller vise noen form for legitimasjon.

Samtidig sier selskapet at mange personer vil tape inntekter som et resultat av boikotter av selskapet.

Ifølge Pornhub er blokkeringen fra Visa og Mastercard «knusende for hundretusener av modeller som er avhengige av vår plattform for å leve».