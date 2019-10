Pompeo: – Trump er forberedt på å gripe inn militært i Midtøsten

I en tidligere versjon av denne saken ble det skrevet at president Donald Trump er forberedt på å gripe inn militært mot Tyrkia i Nord-Syria. Saken, som kom fra CNBC og var versjonert av NTB, ble basert på følgende sitat fra den amerikanske forsvarsministeren Mike Pompeo.

– Vi foretrekker fred framfor krig, men dersom militær inngripen blir nødvendig, så er president Trump fullstendig forberedt på å gi den ordren, sier Pompeo i et intervju med CNBC mandag.

Spørsmålet i forkant av dette svaret dreide seg om Tyrkia, men det direkte spørsmålet Pompeo svarte på var følgende:

– Hva vil føre til et militært svar fra USA, i dag i regionen, dersom det ikke er å ta territorum fra en alliert og drepe allierte, selv om det ikke er et selvstendig land?

Det er altså klart at Pompeo svarer på noe annet enn det den tidligere utgaven av denne artikkelen beskriver.

HØR INTERVJUSTREKKET: Dette er lyden fra intervjuet. Pompeo svarer på et annet spørsmål. Du trenger javascript for å se video. HØR INTERVJUSTREKKET: Dette er lyden fra intervjuet. Pompeo svarer på et annet spørsmål.

Pompeo sier at amerikanske interesser må være truet, for at USA skal gripe inn militært i regionen.

Trump har fått mye kritikk for beslutningen om å trekke ut de rundt 2.000 soldatene som har bistått kurdisk milits med å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS.

Tyrkia innledet en militæroffensiv da Trumps ordre ble kjent, og landet tar sikte på å drive kurdisk milits vekk fra grenseområdet og etablere en 30 kilometer bred og 120 kilometer lang «sikkerhetssone» på syrisk side.

Ifølge FN har over 190.000 mennesker blitt tvunget på flukt siden den tyrkiske offensiven startet 9. oktober. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mener imidlertid at tallet kan være så høyt som over 300.000. Ifølge SOHR har 120 sivile blitt drept som følge av kamphandlingene.

Vil ikke utdype

Pompeo ville ikke utdype hva slags inngripen dette dreier seg om, fordi han ikke vil «forskuttere presidentens avgjørelse om å ta i bruk den enorme militærmakten til USA».

– Vi vil bruke helt klart bruke vår økonomiske og diplomatiske makt. Det er det vi foretrekker, sier Pompeo.

Tidligere mandag inviterte Donald Trump kongressledere til møte i Det hvite hus. Under kabinettmøtet fikk Trump igjen spørsmål om kurderne i Nord-Syria og om det var riktig å trekke seg ut.

– Vi jobber med kurderne, vi har gode relasjoner med dem. Vi kjempet side om side med dem i tre-fire år, men vi har aldri gått med på å beskytte kurderne for resten av livet deres, sa Trump.

Kurderne nord i Syria ser på den amerikanske tilbaketrekningen som et svikt, og har svart med å kaste poteter mot amerikanske styrker på vei ut av området.

Kastet poteter på amerikanske soldater

Men mange syriske kurdere føler seg sveket av USA. De viste mandag sin misnøye med å kaste poteter på amerikanske soldater på vei ut av Nord-Syria.

– Amerikanerne flykter som rotter, ropte flere menn da soldatene passerte.

– Skam dere, ropte en annen mann.

Rundt 100 amerikanske militærkjøretøy krysset mandag formiddag grensa og kjørte inn i Dohuk-provinsen i Irak.

Tidligere mandag bekreftet den amerikanske forsvarsministeren Mark Esper at amerikanske myndigheter diskuterer en plan som vil innebære at en liten gruppe amerikanske styrker blir igjen i Syria. Dette for å sikre oljefelt i Øst-Syria, samt å fortsette å kjempe mot IS-styrker.

Donald Trump under det såkalte kabinettmøtet med kongressledere mandag. Der svarte han på spørsmål om mangt, blant annet tilbaketrekkingen fra Nord-Syria Foto: Pablo Martinez Monsivais / Pablo Martinez Monsivais

Mener det kom noe bra ut av kamphandlingene

Ifølge Esper hadde ikke dette forslaget blitt lagt frem for Trump, men presidenten virket under regjeringsmøtet som om han støttet forslaget.

– Jeg tror ikke det blir nødvendig å etterlatte tropper der bortsett fra å beskytte oljen, sa Trump.

Deretter gikk han tilbake til å forsvare ordren og gjenta at forholdet til kurderne er «bra» og at kurderne «kommer til være trygge». Trump mente også at det kom noe bra ut av konflikten som oppsto etter USAs tilbaketrekking.

– Og jeg vil si dette: Hvis kamphandlingene ikke hadde startet så tror jeg ikke kurderne ville flyttet på seg, og jeg tror ikke vi ville fått i stand en lett avtale med Tyrkia. Kamphandlingen var så ille at da vi etter et par dager gikk til kurderne og tyrkerne, så gikk de med på ting som de aldri ellers ville gått med på, sa den amerikanske presidenten.