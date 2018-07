Pompeo: – Jeg advarte Russland mot å blande seg inn i USAs fremtidige valg

Til en skeptisk og kritisk utenrikskomité sa Mike Pompeo at han personlig tok opp temaet om mulig russisk innblanding i flere møter i Helsingfors.

Det var mandag 16. juli at presidentene Trump og Putin deltok i toppmøte der.

«Alvorlige konsekvenser»

Pompeo understreket at han brukte ordene «det vil få alvorlige konsekvenser» for forholdet USA-Russland dersom russerne blander seg inn i valg i USA og i andre former for demokratiske prosesser.

Utenriksminister Mike Pompeo møtte en kritisk utenrikskomite' i Senatet onsdag kveld. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press onsdag kveld.

– I Helsingfors forsøkte vi å finne ut om Russland var interessert i å bedre forholdet til USA, sa Mike Pompeo til utenrikskomiteen i Senatet.

– Vi fastslo at ballen ligger på russernes banehalvdel, fortsatte Mike Pompeo ifølge nyhetsbyrået AFP.

«Seriøs tvil»

Mike Pompeo måtte svare på spørsmål fra kritiske senatorer fra begge partier.

Formannen i utenrikskomiteen i Senatet, Bob Corker, innledet med å si at begge partier er preget av seriøs tvil om Trump og hans utenrikspolitikk. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters

Republikanernes leder av utenrikskomiteen, Bob Corker, sa at Pompeo satt overfor senatorer som er preget av «seriøs tvil» om Trump og hans utenrikspolitikk.

Politikere fra begge leire sa at de etterlyser flere detaljer om hva Putin og Trump snakket om i det nesten to timer lange møtet der bare tolkene var til stede sammen med de to presidentene.

Mike Pompeo sa videre at han vil samarbeide med Kongressen om å

innføre nye sanksjoner mot Moskva

Utenriksministeren gjentok at USA nekter å anerkjenne Russlands annektering av den

ukrainske Krim-halvøya.

Nato viktig for USA

Mike Pompeo har ifølge Associated Press og AFP fått flere kritiske spørsmål om Trumps holdning til Nato i løpet av kvelden i Senatet.

Utenriksministeren forsøkte å berolige senatorene.

– Nato vil fortsatt være en avgjørende pilar i USAs nasjonale sikkerhet, sa Pompeo.