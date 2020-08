– USA utlover en dusør på opptil 10 millioner dollar for informasjon som fører til identifisering eller lokalisering av enhver person som på instruks eller under kontroll av en utenlandsk regjering blander seg i amerikanske valg, sa utenriksministeren på en direktesendt pressekonferanse onsdag.

Pompeo utdypet ikke hvem han tror kan komme til å forsøke å påvirke valget. Presidentvalget for fire år siden ble preget av påstander om russisk innblanding i medier verden over.

Nye dataverktøy

3. november skal amerikanerne avgjøre om Donald Trump fortsetter som landets president, eller om Demokratenes kandidat Joe Biden overtar.

Tidligere onsdag meldte nyhetsbyrået AP også at amerikanske har fått nye dataverktøy for å kunne beskytte seg mot hacking i forbindelse med presidentvalget.

De nye verktøyene innføres etter at amerikanske etterretningstjenester den siste tiden flere ganger har advart mot muligheten for at fremmede makter kan påvirke valgresultatet.

USAs president Donald Trump sa tidligere i år at USA gjennomførte et cyberangrep mot en russisk trollfabrikk i 2018. Foto: JIM WATSON

– Kan ha vært avgjørende

Lars Gjesvik, stipendiat ved NUPI, skriver i en artikkel at utenlandsk påvirkning kan ha vært avgjørende for at Donald Trump ble president i 2016, i et valg som ble avgjort av små marginer.

En kombinasjon av russiske hackere og «sosiale medier-troll» angrep presidentkandidat Hillary Clinton gjennom hele valgkampen.

i 2019 offentliggjorde spesialetterforsker Robert Mueller en rapport som slår fast at det ikke er dokumentasjon på noe bevisst samarbeid mellom Trump og Russland. I rapporten heter samtidig at det allerede fra 2014 forelå en målrettet operasjon som favoriserte Trump og motarbeidet Hillary Clinton.

I denne bygningen i St. Petersburg ligger «Internet Resarch Agency», som skal være kontrollert av den russiske oligarken Jevgenij Prigosjin. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Trump: Utførte cyberangrep mot trollfabrikk

I 2018 samlet og offentliggjorde Twitter over 10 millioner meldinger knyttet til utenlandske forsøk på å påvirke amerikansk politikk.

Meldingene var knyttet til 4600 ulike kontoer, flesteparten av dem knyttet til trollfabrikken «Internet Resarch Agency» i Russland. Rundt 770 andre kontoer kan være knyttet til Iran.

I et intervju med Washington Post tidligere i år bekreftet Donald Trump at det i 2018 ble gjennomført et cyberangrep mot den russiske trollfabrikken.

I Washington Post-intervjuet hevdet Trump også at tidligere president Barack Obama var kjent med den utenlandske påvirkningen, men ikke stoppet det fordi han trodde Hillary Clinton kom til å vinne.

– Vi stanset det, sier Trump.

Amerikanske medier har tolket dette som at Trump vedgår forsøk på russisk påvirkning under presidentvalget i 2016.

Demokratenes presidentkandidat tapte valget i 2016. Meldingene fra den russiske trollfabrikken Internet Research Agency favoriserte Trump, ifølge en rapport fra spesialetterforsker Robert Mueller. Foto: Gro Holm / NRK

Luftet muligheten for utsettelse

Den siste tiden har Trump flere ganger advart mot at stemmer avgitt via posten kan åpne for valgfusk. I slutten av juli luftet Trump muligheten for å utsette valget til inntil koronakrisen er over, for å unngå stemmegivning per post.

Trumps uttalelse fikk sterk kritikk, også fra andre Republikanere. Det er heller ikke opp til Trump å utsette valget. Kort forklart kreves det at Demokratene og Republikanerne jobber sammen, noe som er svært usannsynlig.

I et intervju med Fox News svarte Trump utydelig på om han kom til å akseptere et eventuelt valgnederalg 3. november. I samme intervju kalte Trump seg selv en dårlig taper, og sa at valget kom til å bli preget av fusk.