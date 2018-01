Polske nynazister iført SS-uniformer feiret Hitler med svastika-kake

De sterke reaksjonene kommer etter at TV-kanalen TVN24 fredag viste en dokumentar med polske nynazister som feiret Hitlers fødselsdag. Markeringen fant sted i fjor vår.

Med skjult kamera fanget den polske TV-kanalen bilder av unge menn og noen kvinner i SS-uniformer som spikrer opp og tenner på hakekors hengt opp på trær i skogen, kun 53 kilometer fra Auschwitz. De skåler og løfter armene i nazihilsen mens de sier «Sieg Heil!», og deler en kake formet som et hakekors.

Den samme gruppen, kalt «Pride and Modernity» (Din), «hengte» portretter av opposisjonen i landet på galger under en demonstrasjon i november i fjor. Årsaken var at de hadde støttet en resolusjon fra Europaparlamentet som oppfordret den polske regjeringen til å gi tilbake makt til omstolene og fordømt en fascistisk marsj tidligere den sammen måneden i Warszawa.

60.000 HØYRENASJONALISTER i MARSJ: På den polske uavhengighetsdagen gikk en av Europas største marsjer av nasjonalister og høyreekstreme gjennom gatene i den polske hovedstaden Warszawa i fjor. Du trenger javascript for å se video. 60.000 HØYRENASJONALISTER i MARSJ: På den polske uavhengighetsdagen gikk en av Europas største marsjer av nasjonalister og høyreekstreme gjennom gatene i den polske hovedstaden Warszawa i fjor.

Fengslinger

Regjeringen i Polen møter nå et sterkt press om å håndtere landets stadig voksende tilhengerskare på ytterste høyre fløy.

Polens nasjonalkonservative regjering sa torsdag at de ikke har noen toleranse for nynazisme, etter at opposisjonen uttalte at regjeringens nasjonalistiske, euroskeptiske fokus bidro til å gjenopplive ekstreme holdninger på ytterste høyre fløy. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Polens ferske statsminister Mateusz Morawiecki har tatt til orde for et strengere lovverk mot handlinger som hyllesten av Hitler. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Statsminister Mateusz Morawiecki fra partiet Lov og rettferdighet (Pis) uttalte at «å drive propaganda for fascismen, tråkker på minnet til våre forfedre og deres heltemodige kamp for et Polen som er helt fritt for hat». Morawiecki har i ettertid også tatt til orde for et strengere lovverk mot den type handlinger.

Ekstremistene som hyllet Hitler har også fått flere andre ledere i Polen til å fordømme fjorårets opptrinn. Allerede er det innledet en etterforskning som har ført til seks fengslinger og konfiskering av fascistisk utstyr og ammunisjon.

– Må bli utryddet

Den polske presidenten Andrzej Duda fikk spørsmål om debatten som går i hjemlandet da han var til stede på toppmøtet i Davos.

– MÅ UTRYDDES: Polens presidentent Andrzej Duda sier at glorifisering av Hitler i Polen må utryddes. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Det er ikke plass i Polen for å glorifisere Adolf Hitler, som med sine ordre sto bak at 6 millioner polakker ble drept, sa Duda.

– En slik oppførsel må bli utryddet med all vår styrke, la han til.

Holocaustdagen

Adolf Hitlers regime drepte flere millioner mennesker i konsentrasjonsleirer og bombet flere byer i Polen fra 1939 til 1945.

Den internasjonale Holocaustdagen blir markert i store deler av verden. Lørdag. 27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater.

I 2005 vedtok FNs hovedforsamling at dagen skal være en internasjonal minnedag for holocaust.